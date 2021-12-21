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Жена Моргенштерна: "Я уже год или полтора беременная хожу"
Жена Моргенштерна: "Я уже год или полтора беременная хожу"
Супруга скандального рэпера прокомментировала новости о своей беременности, которые периодически всплывают в Сети 21.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-21T07:21+0400
2021-12-21T07:21+0400
2021-12-21T07:21+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Жена популярного российского рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина отшутилась на тему беременности, отметив, что "беременна уже год или полтора".Дилара стала гостьей YouTube шоу "Бигдишоу" Дианы Астер, где поговорила на разные темы.Зинатуллина прокомментировала новости о беременности, которые периодически всплывают в Сети. Сама девушка относится к подобным слухам с юмором: "Я уже год беременная или полтора, по мнению людей".Слухи появились после нескольких фото, где поклонники заметили у Дилары округлившийся животик. Так как сама избранница рэпера комментировать эти слова не стала, домыслы только усилились.Дилару не смущает и то, что часто ее ассоциируют с Моргенштерном. По словам Зинатуллиной, ее звездный час еще наступит, но чуть позже.На данный момент жена Моргенштерна занимается бизнесом – недавно она открыла собственный салон в Москве. Дилара также прилично зарабатывает через социальные сети на рекламе.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес
Жена Моргенштерна: "Я уже год или полтора беременная хожу"
Супруга скандального рэпера прокомментировала новости о своей беременности, которые периодически всплывают в Сети
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Жена популярного российского рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина отшутилась на тему беременности, отметив, что "беременна уже год или полтора".
Дилара стала гостьей YouTube шоу "Бигдишоу" Дианы Астер, где поговорила на разные темы.
Зинатуллина прокомментировала новости о беременности, которые периодически всплывают в Сети. Сама девушка относится к подобным слухам с юмором: "Я уже год беременная или полтора, по мнению людей".
Слухи появились после нескольких фото, где поклонники заметили у Дилары округлившийся животик. Так как сама избранница рэпера комментировать эти слова не стала, домыслы только усилились.
Дилару не смущает и то, что часто ее ассоциируют с Моргенштерном. По словам Зинатуллиной, ее звездный час еще наступит, но чуть позже.
На данный момент жена Моргенштерна занимается бизнесом – недавно она открыла собственный салон в Москве. Дилара также прилично зарабатывает через социальные сети на рекламе.
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