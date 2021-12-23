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Ким Кардашьян смутила нового бойфренда и поставила под удар Рождество
© AP Photo / Evan AgostiniКим Кардашьян
© AP Photo / Evan Agostini
Поклонники гадают, чем закончится история в семье Кардашьян-Уэста в канун новогодних праздников
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Звезда реалити Ким Кардашьян поставила в неловкое положение нового бойфренда Пита Дэвидсона – фанаты подозревают, что Рождество в семье звезды находится под ударом.
Кардашьян окончательно завершила отношения с рэпером Канье Уэстом. Инстадива подала документы в суд и ускорила процесс развода. Но это не мешает звезде по-прежнему считать музыканта своей семьей и планировать совместное Рождество. Но рады этому далеко не все.
Кардашьян пригласила на праздничную вечеринку своего нового парня Пита Дэвидсона. Вот только комик чувствует себя неуютно и не уверен, что хочет провести праздник вместе с Ким и ее бывшим.
"Он очень нервничает, так как понимает, что семья Ким обожает Канье и знает, что рэпер все еще не пережил расставание", – рассказал источник The Sun.
Все знают, что от Уэста можно ожидать многого, например, признания в любви экс-жене на глазах у всех.
Также инсайдер рассказал, что Дэвидсон не хочет вмешиваться в проблемы бывших супругов, но в то же время не хочет оставлять Ким в праздники. К тому же семейство Кардашьян уже приняла Пита как родного.
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