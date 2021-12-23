https://sputnik-georgia.ru/20211223/kim-kardashyan-smutila-novogo-boyfrenda-i-postavila-pod-udar-rozhdestvo-263102181.html

Ким Кардашьян смутила нового бойфренда и поставила под удар Рождество

Ким Кардашьян смутила нового бойфренда и поставила под удар Рождество

Поклонники гадают, чем закончится история в семье Кардашьян-Уэста в канун новогодних праздников

2021-12-23T15:34+0400

2021-12-23T15:34+0400

2021-12-23T15:34+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Звезда реалити Ким Кардашьян поставила в неловкое положение нового бойфренда Пита Дэвидсона – фанаты подозревают, что Рождество в семье звезды находится под ударом. Кардашьян окончательно завершила отношения с рэпером Канье Уэстом. Инстадива подала документы в суд и ускорила процесс развода. Но это не мешает звезде по-прежнему считать музыканта своей семьей и планировать совместное Рождество. Но рады этому далеко не все. Кардашьян пригласила на праздничную вечеринку своего нового парня Пита Дэвидсона. Вот только комик чувствует себя неуютно и не уверен, что хочет провести праздник вместе с Ким и ее бывшим. "Он очень нервничает, так как понимает, что семья Ким обожает Канье и знает, что рэпер все еще не пережил расставание", – рассказал источник The Sun. Все знают, что от Уэста можно ожидать многого, например, признания в любви экс-жене на глазах у всех. Также инсайдер рассказал, что Дэвидсон не хочет вмешиваться в проблемы бывших супругов, но в то же время не хочет оставлять Ким в праздники. К тому же семейство Кардашьян уже приняла Пита как родного. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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ким кардашьян, шоу-бизнес, канье уэст, зарубежные звезды