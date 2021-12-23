https://sputnik-georgia.ru/20211223/otmechaet-razvod-osunuvshiysya-leps-uletel-otdykhat-v-italiyu-263098038.html

Отмечает развод: осунувшийся Лепс улетел отдыхать в Италию

Отмечает развод: осунувшийся Лепс улетел отдыхать в Италию

59-летний певец переживает непростые перемены в жизни. И новую главу он решил начать на популярном курорте

2021-12-23T14:33+0400

2021-12-23T14:33+0400

2021-12-23T14:33+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Российский певец Григорий Лепс, который недавно развелся с женой, переживает бурные перемены в жизни – певец сильно похудел и отправился отдыхать в Италию. Снова холостяк: жена Лепса развелась с ним после 20 лет брака >>>Черная полоса началась у Лепса в конце 2021 года. По словам источников СМИ, Григорий попал в клинику из-за проблем со здоровьем, пропустил несколько важных концертов, а после развелся с женой после 20 лет брака. Артист сильно осунулся и напугал всех фанатов. Лепс решил сбежать из новогодней суеты и отметить свой развод – певец улетел на популярный итальянский курорт в Тоскане. Компанию артисту в путешествии составила его дочка от первой жены – 37-летняя Инга. И эта поезда – ее подарок на день рождения. Также возле Лепса оказался бизнесмен Тимур Шакая, который является его партнером – вместе мужчины основали бренд фирменной водки. На фото из архива Лепса артист сидит в ресторане вместе с друзьями и дочкой. Веселая компания поедает пасту и пьет итальянское вино. И, судя по фото, Лепс наслаждается своим новым статусом холостяка. "Берегите себя, Григорий", "Развод только так и надо отмечать", "Гриша, не пей", "Григорий, не налегайте на вино", "Молодец, держишься", – прокомментировали фанаты кадр из Инстаграм.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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