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https://sputnik-georgia.ru/20211225/mama-odobryaet-kak-novyy-izbrannik-kim-kardashyan-ocharoval-kris-dzhenner-263074605.html
Мама одобряет: как новый избранник Ким Кардашьян очаровал Крис Дженнер?
Мама одобряет: как новый избранник Ким Кардашьян очаровал Крис Дженнер?
Бывшая жена Канье Уэста вовсю развлекается с новым избранником, который очень полюбился родным Ким
2021-12-25T12:12+0400
2021-12-25T12:12+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ким кардашьян
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Ким Кардашьян познакомила своего бойфренда Пита Дэвидсона со своей мамой Крис Дженнер и та в восторге от отношений дочери и ее бойфренда.Более того, ранее звездная мама даже сама организовала день рождения "зятя" у себя дома."Вся семья Кардашьян уже обожает Пита и хотела бы провести с ним отпуск, – рассказывают приятели пары. – Крис рада, что он рядом с Ким, она просто одержима им", – говорит инсайдер.Мать Дэвидсона также тепло приняла девушку сына, которую он познакомил с семьей во время путешествия в Статен-Айленд, откуда он и родом.Теперь пара, которая уже не скрывается от папарацци, и разгуливают по улице за руки, хочет встретить Новый год в Майами. Пит собирается поехать туда по рабочему проекту, а Ким просто последует за любимым.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ким кардашьян, шоу-бизнес, канье уэст, зарубежные звезды

Мама одобряет: как новый избранник Ким Кардашьян очаровал Крис Дженнер?

12:12 25.12.2021
© Instagram / petedavidsonsПит Дэвидсон, Ким Кардашья и Крис Дженнер
Пит Дэвидсон, Ким Кардашья и Крис Дженнер - Sputnik Грузия, 1920, 25.12.2021
© Instagram / petedavidsons
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Бывшая жена Канье Уэста вовсю развлекается с новым избранником, который очень полюбился родным Ким
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Ким Кардашьян познакомила своего бойфренда Пита Дэвидсона со своей мамой Крис Дженнер и та в восторге от отношений дочери и ее бойфренда.
Более того, ранее звездная мама даже сама организовала день рождения "зятя" у себя дома.
"Вся семья Кардашьян уже обожает Пита и хотела бы провести с ним отпуск, – рассказывают приятели пары. – Крис рада, что он рядом с Ким, она просто одержима им", – говорит инсайдер.
Мать Дэвидсона также тепло приняла девушку сына, которую он познакомил с семьей во время путешествия в Статен-Айленд, откуда он и родом.
Теперь пара, которая уже не скрывается от папарацци, и разгуливают по улице за руки, хочет встретить Новый год в Майами. Пит собирается поехать туда по рабочему проекту, а Ким просто последует за любимым.
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