https://sputnik-georgia.ru/20211226/kto-stal-samym-populyarnym-korolevskim-rebenkom-263073295.html

Кто стал самым популярным королевским ребенком?

Кто стал самым популярным королевским ребенком?

Оказывается, королевскими детьми общественность интересуется не меньше, чем их родителями

2021-12-26T12:02+0400

2021-12-26T12:02+0400

2021-12-26T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон признан самым популярным королевским ребенком на сегодняшний день, говорится в исследовании Design Bundles.Чтобы определить, кто из представителей нового поколения монархии вызывает наибольший интерес, в исследовании учитывались глобальные поисковые запросы в Google и хештеги в Instagram по всему миру.Так, первое место занял принц Джордж, ему посвящено 693 535 хэштегов в Instagram и 203 000 поисков в Google за месяц. В сумме это 896 535 упоминаний.Тройку лидеров замыкают также дети герцога и герцогини Кембриджских – младшие брат и сестра Джорджа.На втором месте по подсчетам оказалась принцесса Шарлотта и ее 537 592 хэштега в Instagram и 148 000 поисковых запросов - всего 685 592 упоминания. За ней - принц Луи с 305 813 хэштегами в Instagram и 64 000 поисковых запросов, общее число упоминаний — 369 813. Четвертое место досталось первенцу принца Гарри и Меган Маркл — Арчи. В этом месяце информацию о нем искали 118 963 раза.Пятой по популярности назвали испанскую принцессу Леонор, старшую дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции. От Леонор ненамного отстала Лилибет Диана — младшая дочь принца Гарри и Меган Маркл. Несмотря на то, что малышке недавно исполнилось полгода, судьба Лили явно интересует интернет-пользователей, о чем говорят 52 367 упоминаний. 7 и 8 места соответственно заняли внучки принцессы Анны — Саванна и Айла. За ними следуют дети Майка и Зары Тиндалл, а замыкает десятку принцесса Амалия Нидерландская.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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кейт миддлтон, шоу-бизнес, зарубежные звезды, монархи