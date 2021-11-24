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Издевалась над прислугой: Меган Маркл ответила на обвинения через адвоката
12:54 24.11.2021 (обновлено: 14:26 24.11.2021)
© AFP / ED JONESპრინცი ჰარი და მეგან მარკლი
© AFP / ED JONES
Теперь поклонники не могут понять - был ли буллинг со стороны герцогини Сассекской или это все проделки работников дворца
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл ответила на обвинения в свой адрес через адвоката - ранее герцогиню обвинили в издевательствах над прислугой дворца.
Личный адвокат Маркл приняла участие в съемках громкого документального фильма "Принцы и пресса", чтобы опровергнуть все обвинения, поступающие в адрес ее подопечной.
Юрист Дженни Афиа, которая представляет интересы герцогини в деле о защите частных границ и нарушении прав против издания Mail on Sunday, появилась на экранах с разрешения самой Меган и передала послание от жены принца.
"История о том, что никто не мог сотрудничать с герцогиней Сассекской, что она была противной и требовательной начальницей, а также то, что всем пришлось уволиться, - ложь", - заявила адвокат в интервью с ведущим BBC.
В трейлере ко второй части фильма, который выйдет на экраны в конце ноября, Афия подчеркнула, что все винят Маркл в жестокости, но она, безусловно, невиновна.
Фильм "Принцы и пресса" рассказывает о сложных отношениях принца Гарри и принца Уильяма с представителями СМИ. И эта лента уже стала самой скандальной за последнее время.
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