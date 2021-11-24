https://sputnik-georgia.ru/20211124/izdevalas-nad-prislugoy-megan-markl-otvetila-na-obvineniya-cherez-advokata--262324342.html

Издевалась над прислугой: Меган Маркл ответила на обвинения через адвоката

Издевалась над прислугой: Меган Маркл ответила на обвинения через адвоката

Теперь поклонники не могут понять - был ли буллинг со стороны герцогини Сассекской или это все проделки работников дворца 24.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-24T12:54+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл ответила на обвинения в свой адрес через адвоката - ранее герцогиню обвинили в издевательствах над прислугой дворца. Ярче всех: Миддлтон в зеркальном платье засияла на премьере "Джеймса Бонда" >>>Личный адвокат Маркл приняла участие в съемках громкого документального фильма "Принцы и пресса", чтобы опровергнуть все обвинения, поступающие в адрес ее подопечной. Юрист Дженни Афиа, которая представляет интересы герцогини в деле о защите частных границ и нарушении прав против издания Mail on Sunday, появилась на экранах с разрешения самой Меган и передала послание от жены принца. В трейлере ко второй части фильма, который выйдет на экраны в конце ноября, Афия подчеркнула, что все винят Маркл в жестокости, но она, безусловно, невиновна. Фильм "Принцы и пресса" рассказывает о сложных отношениях принца Гарри и принца Уильяма с представителями СМИ. И эта лента уже стала самой скандальной за последнее время. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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