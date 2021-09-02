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"Его нужно усмирять": раскрыта формула идеальных отношений принца Уильяма и Кейт Миддлтон
"Его нужно усмирять": раскрыта формула идеальных отношений принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Чужая семья - потемки, говорят в народе, а тем более королевская. Но некоторые тайны брака Уильяма и Миддлтон общественности все же стали известны 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T16:06+0400
2021-09-02T18:01+0400
светская хроника
кейт миддлтон
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ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik. Формула успеха в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон открыта - по словам королевского эксперта Камиллы Томини, супругам удалось выстроить доверительные отношения во многом благодаря Кейт.Чету принца Уильяма и Кейт Миддлтон многие считают одной из самых крепких в королевской семье. Весной этого года они отметили уже десятую годовщину со дня своей свадьбы. И хотя Уильям и Кейт до сих пор демонстрируют идиллию в отношениях, так было не всегда.Любопытно, что до того, как Уильям и Кейт официально стали супругами, они не раз расставались, однако в конце концов им удалось создать крепкую семью. И во многом благодаря Миддлтон. Несмотря на сложный характер возлюбленного, она смогла с ним совладать."Кейт всегда старается, чтобы муж был на первом плане. Он склонен к вспышкам гнева, упрямству и ссорам. Уильяма нужно усмирять, что у Кейт отлично получается. У Уильяма и его брата Гарри никогда не было такой семьи. Встретив Кейт, которая родилась в семье не аристократов, а обычных рабочих, принц увидел другую жизнь. Он почувствовал себя еще более приземленным, и ему это понравилось", — рассказала Томини.Читайте также:
https://sputnik-georgia.ru/20210809/Vmeste-s-FKA-Twigs-Middlton-i-Markl-popali-v-top-vliyatelnykh-zhenschin-252543313.html
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светская хроника, кейт миддлтон

"Его нужно усмирять": раскрыта формула идеальных отношений принца Уильяма и Кейт Миддлтон

16:06 02.09.2021 (обновлено: 18:01 02.09.2021)
105
© AFP / GLYN KIRKПринц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
© AFP / GLYN KIRK
Чужая семья - потемки, говорят в народе, а тем более королевская. Но некоторые тайны брака Уильяма и Миддлтон общественности все же стали известны
ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik. Формула успеха в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон открыта - по словам королевского эксперта Камиллы Томини, супругам удалось выстроить доверительные отношения во многом благодаря Кейт.
Чету принца Уильяма и Кейт Миддлтон многие считают одной из самых крепких в королевской семье. Весной этого года они отметили уже десятую годовщину со дня своей свадьбы. И хотя Уильям и Кейт до сих пор демонстрируют идиллию в отношениях, так было не всегда.
მეგან მარკლი - Sputnik Грузия, 1920, 09.08.2021
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Любопытно, что до того, как Уильям и Кейт официально стали супругами, они не раз расставались, однако в конце концов им удалось создать крепкую семью. И во многом благодаря Миддлтон. Несмотря на сложный характер возлюбленного, она смогла с ним совладать.
"Кейт всегда старается, чтобы муж был на первом плане. Он склонен к вспышкам гнева, упрямству и ссорам. Уильяма нужно усмирять, что у Кейт отлично получается. У Уильяма и его брата Гарри никогда не было такой семьи. Встретив Кейт, которая родилась в семье не аристократов, а обычных рабочих, принц увидел другую жизнь. Он почувствовал себя еще более приземленным, и ему это понравилось", — рассказала Томини.
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