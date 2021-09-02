https://sputnik-georgia.ru/20210902/ego-nuzhno-usmiryat-raskryta-formula-idealnykh-otnosheniy-printsa-uilyama-i-keyt-middlton-259255229.html

"Его нужно усмирять": раскрыта формула идеальных отношений принца Уильяма и Кейт Миддлтон

"Его нужно усмирять": раскрыта формула идеальных отношений принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Чужая семья - потемки, говорят в народе, а тем более королевская. Но некоторые тайны брака Уильяма и Миддлтон общественности все же стали известны 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T16:06+0400

2021-09-02T16:06+0400

2021-09-02T18:01+0400

светская хроника

кейт миддлтон

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ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik. Формула успеха в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон открыта - по словам королевского эксперта Камиллы Томини, супругам удалось выстроить доверительные отношения во многом благодаря Кейт.Чету принца Уильяма и Кейт Миддлтон многие считают одной из самых крепких в королевской семье. Весной этого года они отметили уже десятую годовщину со дня своей свадьбы. И хотя Уильям и Кейт до сих пор демонстрируют идиллию в отношениях, так было не всегда.Любопытно, что до того, как Уильям и Кейт официально стали супругами, они не раз расставались, однако в конце концов им удалось создать крепкую семью. И во многом благодаря Миддлтон. Несмотря на сложный характер возлюбленного, она смогла с ним совладать."Кейт всегда старается, чтобы муж был на первом плане. Он склонен к вспышкам гнева, упрямству и ссорам. Уильяма нужно усмирять, что у Кейт отлично получается. У Уильяма и его брата Гарри никогда не было такой семьи. Встретив Кейт, которая родилась в семье не аристократов, а обычных рабочих, принц увидел другую жизнь. Он почувствовал себя еще более приземленным, и ему это понравилось", — рассказала Томини.Читайте также:

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