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Расизм в королевстве? Принц Чарльз пришел в ярость после обвинений Гарри и Маркл
15:01 05.12.2021 (обновлено: 16:06 05.12.2021)
© photo: AFP 2020 / BEN BIRCHALLПринц Уэльский Чарльз
© photo: AFP 2020 / BEN BIRCHALL
Расисткий скандал, похоже, разразился в британском королевстве не на шутку, а книга Кристофера Андерсена "Братья и жены: в частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган" наделала много шуму
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Расисткий скандал с новой силой разразился в британском королевстве: принц Чарльз был шокирован новостью, связанной с обвинениями его в расизме по отношению к сыну принца Гарри и Меган Маркл. Теперь принц Уэльский будет защищать себя с помощью адвокатов.
Информация о том, что той личностью, которая, по словам принца Гарри и Меган Маркл, высказалась о цвете кожи их сына Арчи, оказался именно принц Чарльз, распространилась на днях в Интернете. Поводом же для скандала собственно стала вышедшая недавно книга американского автора Кристофера Андерсена "Братья и жены: в частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган".
© AFP / JOE PUGLIESEПринц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
© AFP / JOE PUGLIESE
В романе, в частности, упоминается, что принц Чарльз заинтересовался вопросом, какого цвета будет кожа у его еще не родившегося внука. Любопытно, что в свою защиту Кларенс-Хаус заявил, что "это вымысел, который не заслуживает дальнейших комментариев".
"Это просто смешно! Публикуя такое, они скорее продадут больше книг, чем навредят репутации Чарльза", - сказал инсайдер в интервью The Sun.
Впервые тема расизма в королевстве поднялась в марте 2021 года, после скандального интервью герцога и герцогини Сассекских Опре Уинфри Меган. В нем пара призналась, что кто-то с принцем Гарри вел разговоры по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Но в том интервью имя таинственного человека не прозвучало. Однако тогда Гарри все же отметил, что расистские высказывания прозвучали не из уст Елизаветы II и ее мужа, принца Филиппа.
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