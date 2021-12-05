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https://sputnik-georgia.ru/20211205/rasizm-v-korolevstve-prints-charlz-prishel-v-yarost-posle-obvineniy-garri-i-markl-262482045.html
Расизм в королевстве? Принц Чарльз пришел в ярость после обвинений Гарри и Маркл
Расизм в королевстве? Принц Чарльз пришел в ярость после обвинений Гарри и Маркл
Расисткий скандал, похоже, разразился в британском королевстве не на шутку, а книга Кристофера Андерсена "Братья и жены: в частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и... 05.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-05T15:01+0400
2021-12-05T16:06+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Расисткий скандал с новой силой разразился в британском королевстве: принц Чарльз был шокирован новостью, связанной с обвинениями его в расизме по отношению к сыну принца Гарри и Меган Маркл. Теперь принц Уэльский будет защищать себя с помощью адвокатов.Информация о том, что той личностью, которая, по словам принца Гарри и Меган Маркл, высказалась о цвете кожи их сына Арчи, оказался именно принц Чарльз, распространилась на днях в Интернете. Поводом же для скандала собственно стала вышедшая недавно книга американского автора Кристофера Андерсена "Братья и жены: в частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган". В романе, в частности, упоминается, что принц Чарльз заинтересовался вопросом, какого цвета будет кожа у его еще не родившегося внука. Любопытно, что в свою защиту Кларенс-Хаус заявил, что "это вымысел, который не заслуживает дальнейших комментариев". "Это просто смешно! Публикуя такое, они скорее продадут больше книг, чем навредят репутации Чарльза", - сказал инсайдер в интервью The Sun. Впервые тема расизма в королевстве поднялась в марте 2021 года, после скандального интервью герцога и герцогини Сассекских Опре Уинфри Меган. В нем пара призналась, что кто-то с принцем Гарри вел разговоры по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Но в том интервью имя таинственного человека не прозвучало. Однако тогда Гарри все же отметил, что расистские высказывания прозвучали не из уст Елизаветы II и ее мужа, принца Филиппа.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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елизавета ii, принц гарри, меган маркл, зарубежные звезды, монархи

Расизм в королевстве? Принц Чарльз пришел в ярость после обвинений Гарри и Маркл

15:01 05.12.2021 (обновлено: 16:06 05.12.2021)
© photo: AFP 2020 / BEN BIRCHALLПринц Уэльский Чарльз
Принц Уэльский Чарльз - Sputnik Грузия, 1920, 05.12.2021
© photo: AFP 2020 / BEN BIRCHALL
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Расисткий скандал, похоже, разразился в британском королевстве не на шутку, а книга Кристофера Андерсена "Братья и жены: в частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган" наделала много шуму
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Расисткий скандал с новой силой разразился в британском королевстве: принц Чарльз был шокирован новостью, связанной с обвинениями его в расизме по отношению к сыну принца Гарри и Меган Маркл. Теперь принц Уэльский будет защищать себя с помощью адвокатов.
Информация о том, что той личностью, которая, по словам принца Гарри и Меган Маркл, высказалась о цвете кожи их сына Арчи, оказался именно принц Чарльз, распространилась на днях в Интернете. Поводом же для скандала собственно стала вышедшая недавно книга американского автора Кристофера Андерсена "Братья и жены: в частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган".
© AFP / JOE PUGLIESEПринц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
Принц Гарри и Меган Маркл
© AFP / JOE PUGLIESE
В романе, в частности, упоминается, что принц Чарльз заинтересовался вопросом, какого цвета будет кожа у его еще не родившегося внука. Любопытно, что в свою защиту Кларенс-Хаус заявил, что "это вымысел, который не заслуживает дальнейших комментариев".
"Это просто смешно! Публикуя такое, они скорее продадут больше книг, чем навредят репутации Чарльза", - сказал инсайдер в интервью The Sun.
Впервые тема расизма в королевстве поднялась в марте 2021 года, после скандального интервью герцога и герцогини Сассекских Опре Уинфри Меган. В нем пара призналась, что кто-то с принцем Гарри вел разговоры по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Но в том интервью имя таинственного человека не прозвучало. Однако тогда Гарри все же отметил, что расистские высказывания прозвучали не из уст Елизаветы II и ее мужа, принца Филиппа.
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