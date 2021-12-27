https://sputnik-georgia.ru/20211227/bele-vidno-lolita-zalezla-v-skaner-v-aeroportu-i-rassmeshila-set-video-263184075.html

Белье видно! Лолита залезла в сканер в аэропорту и рассмешила Сеть. ВИДЕО

Белье видно! Лолита залезла в сканер в аэропорту и рассмешила Сеть. ВИДЕО

Популярная певица попыталась доказать, что она законопослушная гражданка и соблюла все меры безопасности

2021-12-27T15:44+0400

2021-12-27T15:44+0400

2021-12-27T15:44+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

лолита милявская

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Российская певица Лолита рассмешила Сеть – звезда решила соблюсти все меры безопасности и залезла в сканер в аэропорту. Исполнительница хита "Пошлю его" неустанно работает в конце года. Чтобы бороться с усталостью Милявская поднимает настроение не только себе, но и окружающим. Например, веселится перед вылетом на гастроли. Недавно Лолита опубликовала новый пост в Инстаграм. Забавный ролик из аэропорта рассмешил всех поклонников певицы. На видео артистка в эффектном пуховике, ярко-малиновых колготках и уютных ботинках проходит зону досмотра багажа. "Я не могу пройти. Я, как законопослушный человек требую, чтобы вы меня досмотрели", – говорит певица работнику таможни и ставит сумку в неработающий сканер. Тогда звезда решила проверить устройство на работоспособности и не нашла другого способа, как забраться туда сама, продвигая свой багаж. Поклонники и коллеги посмеялись с находчивости певицы, а некоторые даже смогли рассмотреть ее нижнее белье. "Чудо, там же радиация", "В своем репертуаре", "Ой, белье видно", "Ну ты юмористка. Сделала настроение", "Лола, куда полезла?" – прокомментировали подписчики. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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лолита милявская, российский шоу-бизнес