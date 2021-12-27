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Белье видно! Лолита залезла в сканер в аэропорту и рассмешила Сеть. ВИДЕО
© Sputnik / Denis AslanovЛолита Милявская во время съемок клипа на песню "Судьба"
© Sputnik / Denis Aslanov
Популярная певица попыталась доказать, что она законопослушная гражданка и соблюла все меры безопасности
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Российская певица Лолита рассмешила Сеть – звезда решила соблюсти все меры безопасности и залезла в сканер в аэропорту.
Исполнительница хита "Пошлю его" неустанно работает в конце года. Чтобы бороться с усталостью Милявская поднимает настроение не только себе, но и окружающим. Например, веселится перед вылетом на гастроли.
Недавно Лолита опубликовала новый пост в Инстаграм. Забавный ролик из аэропорта рассмешил всех поклонников певицы. На видео артистка в эффектном пуховике, ярко-малиновых колготках и уютных ботинках проходит зону досмотра багажа.
"Я не могу пройти. Я, как законопослушный человек требую, чтобы вы меня досмотрели", – говорит певица работнику таможни и ставит сумку в неработающий сканер. Тогда звезда решила проверить устройство на работоспособности и не нашла другого способа, как забраться туда сама, продвигая свой багаж.
Поклонники и коллеги посмеялись с находчивости певицы, а некоторые даже смогли рассмотреть ее нижнее белье.
"Чудо, там же радиация", "В своем репертуаре", "Ой, белье видно", "Ну ты юмористка. Сделала настроение", "Лола, куда полезла?" – прокомментировали подписчики.
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