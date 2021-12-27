Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211227/bele-vidno-lolita-zalezla-v-skaner-v-aeroportu-i-rassmeshila-set-video-263184075.html
Белье видно! Лолита залезла в сканер в аэропорту и рассмешила Сеть. ВИДЕО
Белье видно! Лолита залезла в сканер в аэропорту и рассмешила Сеть. ВИДЕО
Популярная певица попыталась доказать, что она законопослушная гражданка и соблюла все меры безопасности
2021-12-27T15:44+0400
2021-12-27T15:44+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
лолита милявская
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23917/25/239172521_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b64a215a5be843be24e661b3cbd6bebe.jpg
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Российская певица Лолита рассмешила Сеть – звезда решила соблюсти все меры безопасности и залезла в сканер в аэропорту. Исполнительница хита "Пошлю его" неустанно работает в конце года. Чтобы бороться с усталостью Милявская поднимает настроение не только себе, но и окружающим. Например, веселится перед вылетом на гастроли. Недавно Лолита опубликовала новый пост в Инстаграм. Забавный ролик из аэропорта рассмешил всех поклонников певицы. На видео артистка в эффектном пуховике, ярко-малиновых колготках и уютных ботинках проходит зону досмотра багажа. "Я не могу пройти. Я, как законопослушный человек требую, чтобы вы меня досмотрели", – говорит певица работнику таможни и ставит сумку в неработающий сканер. Тогда звезда решила проверить устройство на работоспособности и не нашла другого способа, как забраться туда сама, продвигая свой багаж. Поклонники и коллеги посмеялись с находчивости певицы, а некоторые даже смогли рассмотреть ее нижнее белье. "Чудо, там же радиация", "В своем репертуаре", "Ой, белье видно", "Ну ты юмористка. Сделала настроение", "Лола, куда полезла?" – прокомментировали подписчики. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23917/25/239172521_151:0:1928:1333_1920x0_80_0_0_9df889f981ae49ed46ee0d3e1dee5374.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
лолита милявская, российский шоу-бизнес

Белье видно! Лолита залезла в сканер в аэропорту и рассмешила Сеть. ВИДЕО

15:44 27.12.2021
© Sputnik / Denis AslanovЛолита Милявская во время съемок клипа на песню "Судьба"
Лолита Милявская во время съемок клипа на песню Судьба - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2021
© Sputnik / Denis Aslanov
Подписаться на
Популярная певица попыталась доказать, что она законопослушная гражданка и соблюла все меры безопасности
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Российская певица Лолита рассмешила Сеть – звезда решила соблюсти все меры безопасности и залезла в сканер в аэропорту.
Исполнительница хита "Пошлю его" неустанно работает в конце года. Чтобы бороться с усталостью Милявская поднимает настроение не только себе, но и окружающим. Например, веселится перед вылетом на гастроли.
Недавно Лолита опубликовала новый пост в Инстаграм. Забавный ролик из аэропорта рассмешил всех поклонников певицы. На видео артистка в эффектном пуховике, ярко-малиновых колготках и уютных ботинках проходит зону досмотра багажа.
"Я не могу пройти. Я, как законопослушный человек требую, чтобы вы меня досмотрели", – говорит певица работнику таможни и ставит сумку в неработающий сканер. Тогда звезда решила проверить устройство на работоспособности и не нашла другого способа, как забраться туда сама, продвигая свой багаж.
Поклонники и коллеги посмеялись с находчивости певицы, а некоторые даже смогли рассмотреть ее нижнее белье.
"Чудо, там же радиация", "В своем репертуаре", "Ой, белье видно", "Ну ты юмористка. Сделала настроение", "Лола, куда полезла?" – прокомментировали подписчики.
Читайте также:
Панк с ирокезом на голове: Лолита сменила имидж ради Насти Ивлеевой
"Ведьма!" - похудевшая Лолита показала фигуру в обтягивающем наряде
Лолита Милявская спустя два года встретилась с дочерью в Болгарии
"Безумно талантливый мальчишка" – Лолита Милявская о Моргенштерне
Милявская призналась, что пробовалась на главную роль в сериале "Моя прекрасная няня"
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:2930 лет без СССР: как распадался Союз и что стало с экономиками Грузии и стран Балтии?
15:19Пускают ли в Грузию с сертификатом Спутник?
15:06Ночные клубы в Грузии продолжат работу, несмотря на запрет
14:23Реформа Службы госинспектора Грузии – наказание или необходимость?
14:07Байден успокаивает американцев по "методу, взятому у Брежнева"
13:52МИД РФ потребовал от НАТО отозвать обещание принять в альянс Украину и Грузию
13:48Дом юстиции будет работать в новогодние праздники по специальному графику
13:31Что нового узнали ученые в 2021 году про то, как COVID-19 попадает в организм
13:16Россия подставляет плечо украинской экономике
13:01Как победить пандемию коронавируса? ВОЗ назвала способ
12:29Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой
12:14Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией свободна для всех видов транспорта
11:59Сбыт фальшивых долларов в Грузии – уличены два человека
11:32"Огромная ответственность" – Азарашвили о назначении главой Минздрава Грузии
11:28В Грузии назвали лауреатов премии "Лучший года"
11:12Парламент Грузии проголосует за нового спикера на этой неделе
11:10Минздрав Грузии возглавил Зураб Азарашвили
10:57Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 986
10:40Двери для Грузии в платформе "3+3" остаются открытыми – замглавы МИД РФ
10:08Шестая волна коронавируса не за горами – готова ли Грузия к ней?