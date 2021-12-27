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Бездарность? Бузова поругалась с Соседовым, но добилась победы на X-Factor

Бездарность? Бузова поругалась с Соседовым, но добилась победы на X-Factor

35-летняя звезда празднует свой триумф: лидчанин из ее команды одержал победу на музыкальном конкурсе в Беларуси

2021-12-27T11:44+0400

2021-12-27T11:44+0400

2021-12-27T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Российская ведущая Ольга Бузова доказала свой профессионализм – Андрей Панисов из команды звезды победил на белорусской версии музыкального шоу X-Factor. В финале популярного проекта сразились три претендента на победу: Андрей Панисов и Никита Белько из команды Бузовой, а также Анастасия Кравченко из команды соперника Сергея Соседова. По совету Ольги, Панисов спел песню Сергея Лазарева под названием "Так красиво", но выбор композиции не оценил Соседов, отметив, что это какая-то "ерунда". Тогда Бузова начала публично ругаться с коллегой, повеселив всех зрителей и присутствующих. "Вы считаете, что я бездарность и не имею право сидеть в этом кресле. А сейчас так высказываетесь, потому что не любите Лазарева и обсуждаете вокальные данные Андрея", – заявила оппоненту ведущая. Однако негативные настроения Сергея никак не повлияли на победу команды Бузовой. Звезда одержала триумф с помощью своей армии подписчиков в Инстаграм, а Панисов получил звание победителя и новый автомобиль. Напомним, что изначально лидчанин был в команде рэпера Сереги, после чего тот отправил его домой. Тогда Ольга пожалела музыканта, поверила в него и взяла под свою опеку.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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