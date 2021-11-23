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Ольга Бузова "покинула" Инстаграм и легла в больницу
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкОльга Бузова на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
35-летняя артистка была вынуждена прислушаться к рекомендациям врачей и сообщила, что ушла из социальной сети
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Российская певица и ведущая Ольга Бузова взволновала подписчиков: звезда заявила, что "покидает" Инстаграм и ложится в больницу.
Бузова - активный пользователь Инстаграм: звезда часто публикует снимки, делится видео в сторис и рассказывает о своей жизни. Недавно она даже призналась, что скорее откажется от денег, чем от блога в Сети.
Но недавно певица заявила, что вынуждена на время покинуть соцсеть: лечащие врачи рекомендовали Бузовой лечь в больницу из-за больной руки.
"Вы же знаете о моей проблеме с рукой. Все эти две недели я находилась под присмотром врачей, но, к сожалению, лучше не становится", - написала артистка и добавила, что будет отсутствовать всего пару дней и вернется к фанатам в выходные.
А вот кисть придется восстанавливать несколько месяцев. До этого у Ольги обострилась давняя травма, полученная на шоу "Ледниковый период" год назад. Когда ведущая поднимала чемодан, она резко почувствовала, как у нее отнялась правая рука.
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