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https://sputnik-georgia.ru/20211123/olga-buzova-pokinula-instagram-i-legla-v-bolnitsu--262303519.html
Ольга Бузова "покинула" Инстаграм и легла в больницу
Ольга Бузова "покинула" Инстаграм и легла в больницу
35-летняя артистка была вынуждена прислушаться к рекомендациям врачей и сообщила, что ушла из социальной сети 23.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-23T13:32+0400
2021-11-23T13:32+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Российская певица и ведущая Ольга Бузова взволновала подписчиков: звезда заявила, что "покидает" Инстаграм и ложится в больницу. Бузова - активный пользователь Инстаграм: звезда часто публикует снимки, делится видео в сторис и рассказывает о своей жизни. Недавно она даже призналась, что скорее откажется от денег, чем от блога в Сети. Но недавно певица заявила, что вынуждена на время покинуть соцсеть: лечащие врачи рекомендовали Бузовой лечь в больницу из-за больной руки. А вот кисть придется восстанавливать несколько месяцев. До этого у Ольги обострилась давняя травма, полученная на шоу "Ледниковый период" год назад. Когда ведущая поднимала чемодан, она резко почувствовала, как у нее отнялась правая рука. Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут &gt;&gt;&gt;Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Ольга Бузова "покинула" Инстаграм и легла в больницу

13:32 23.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкОльга Бузова на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Ольга Бузова на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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35-летняя артистка была вынуждена прислушаться к рекомендациям врачей и сообщила, что ушла из социальной сети
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Российская певица и ведущая Ольга Бузова взволновала подписчиков: звезда заявила, что "покидает" Инстаграм и ложится в больницу.
Бузова - активный пользователь Инстаграм: звезда часто публикует снимки, делится видео в сторис и рассказывает о своей жизни. Недавно она даже призналась, что скорее откажется от денег, чем от блога в Сети.
Но недавно певица заявила, что вынуждена на время покинуть соцсеть: лечащие врачи рекомендовали Бузовой лечь в больницу из-за больной руки.

"Вы же знаете о моей проблеме с рукой. Все эти две недели я находилась под присмотром врачей, но, к сожалению, лучше не становится", - написала артистка и добавила, что будет отсутствовать всего пару дней и вернется к фанатам в выходные.

А вот кисть придется восстанавливать несколько месяцев. До этого у Ольги обострилась давняя травма, полученная на шоу "Ледниковый период" год назад. Когда ведущая поднимала чемодан, она резко почувствовала, как у нее отнялась правая рука.
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