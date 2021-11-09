https://sputnik-georgia.ru/20211109/posle-toy-vecherinki-stalo-izvestno-kak-buzova-na-samom-dele-stala-zvezdoy-261915920.html

"После той вечеринки": стало известно, как Бузова на самом деле стала звездой

"После той вечеринки": стало известно, как Бузова на самом деле стала звездой

Известный продюсер решил раскрыть всю правду о своей протеже и удивил поклонников в Инстаграм 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T14:44+0400

2021-11-09T14:44+0400

2021-11-09T14:44+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

ольга бузова

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Продюсер певицы Ольги Бузовой Арам Арчер раскрыл секрет артистки – он рассказал о том, как экс-участница "Дома-2" на самом деле стала звездой. Бузова резко ворвалась в шоу-бизнес и из обычной ведущей превратилась в самую популярную девушку России. Ольга не раз отмечала, что ради славы ей пришлось пойти на многое, но на что именно – не знает никто. Ходили слухи, что популярность Бузовой принес ее продюсер. Недавно Арам Арчер решил раскрыть секрет популярности Бузовой. Отвечая на вопросы подписчиков в сторис, он заявил, что познакомился с Ольгой в далеком 2007 году, но уже тогда она строила амбициозные планы на музыкальную карьеру и подрабатывала диджеем, а он был обычным промоутером. "Завязалась дружба, потом я предложил ей отыграть сет в клубе "Опера". А после той вечеринки я предложил ей гастрольный тур по городам России с клубными выступлениями и Оля дала свое согласие. Так мы начали работать и строить все по крупицам с нуля", – вспомнил он. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ольга бузова, российский шоу-бизнес