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https://sputnik-georgia.ru/20211228/adskaya-panika-doch-dzhigana-i-samoylovoy-uvezli-na-skoroy-263211706.html
Адская паника: дочь Джигана и Самойловой увезли на скорой
Адская паника: дочь Джигана и Самойловой увезли на скорой
Семилетняя Лея попала в больницу. Об этом подписчикам в Инстаграм рассказала ее звездная мама
2021-12-28T14:44+0400
2021-12-28T14:44+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
джиган
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Дочь российского рэпера Джигана и инстадивы Оксаны Самойловой увезли на скорой – о болезни маленькой Леи рассказали ее звездные родители. Самойлова взволновала всех поклонников в Инстаграм. На странице блогера появился сторис, на котором видно, как скорая отъезжает от ее дома с Джиганом. Запись сопровождалась плачущими смайликами, что сразу же встревожило всех фанатов звездной семьи. Оказалось, что экстренная госпитализация понадобилось одной из дочерей Джигана и Самойловой – 7-летнюю Лею увезли на скорой и это заставило Оксану раскрыть секрет ее наследницы. "У Леи есть одно заболевание. Лет до пяти мы стабильно раз в месяц уезжали на скорой. Но последние годы она начала перерастать это, стало гораздо лучше. Мы уже забыли, что такое скорая. Она была приболевшая. Я была в гостях, Денис уехал по делам. Поднялась температура, вызвали неотложку", – рассказала звезда и добавила, что у девочки началась пневмония последней стадии и ее срочно госпитализировали. К счастью, все оказалось не настолько критично. Девочку осмотрели, взяли анализы, сделали ей КТ легких. Воспаление не подтвердилось и малышку отправили домой, где она находится в кругу своей семьи. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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джиган, российский шоу-бизнес

Адская паника: дочь Джигана и Самойловой увезли на скорой

14:44 28.12.2021
© photo: Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРэпер Джиган
Рэпер Джиган - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2021
© photo: Sputnik / Алексей Майшев
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Семилетняя Лея попала в больницу. Об этом подписчикам в Инстаграм рассказала ее звездная мама
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Дочь российского рэпера Джигана и инстадивы Оксаны Самойловой увезли на скорой – о болезни маленькой Леи рассказали ее звездные родители.
Самойлова взволновала всех поклонников в Инстаграм. На странице блогера появился сторис, на котором видно, как скорая отъезжает от ее дома с Джиганом. Запись сопровождалась плачущими смайликами, что сразу же встревожило всех фанатов звездной семьи.
Оказалось, что экстренная госпитализация понадобилось одной из дочерей Джигана и Самойловой – 7-летнюю Лею увезли на скорой и это заставило Оксану раскрыть секрет ее наследницы.
"У Леи есть одно заболевание. Лет до пяти мы стабильно раз в месяц уезжали на скорой. Но последние годы она начала перерастать это, стало гораздо лучше. Мы уже забыли, что такое скорая. Она была приболевшая. Я была в гостях, Денис уехал по делам. Поднялась температура, вызвали неотложку", – рассказала звезда и добавила, что у девочки началась пневмония последней стадии и ее срочно госпитализировали.
К счастью, все оказалось не настолько критично. Девочку осмотрели, взяли анализы, сделали ей КТ легких. Воспаление не подтвердилось и малышку отправили домой, где она находится в кругу своей семьи.
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