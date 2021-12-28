https://sputnik-georgia.ru/20211228/v-parike-zhenikha-volochkova-prishla-na-shou-davay-pozhenimsya--foto-263211234.html

В парике жениха: Волочкова пришла на шоу "Давай поженимся" – ФОТО

В парике жениха: Волочкова пришла на шоу "Давай поженимся" – ФОТО

Скандальная балерина стала участницей популярного телешоу и приехала в очень неожиданном образе

2021-12-28T14:14+0400

2021-12-28T14:14+0400

2021-12-28T14:14+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

лариса гузеева

анастасия волочкова

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Российская балерина Анастасия Волочкова пришла на шоу "Давай поженимся" – в студии передачи звезда появилась в очень эпатажном виде. Экс-прима Большого театра – частая гостья скандальных шоу. Но на этот раз артистка пришла в эфир к "звездным свахам" Розе Сябитовой и Ларисе Гузеевой и произвела фурор среди зрителей. Волочкова опубликовала новый пост в Инстаграм: на фото звезда позировала с ведущими "Давай поженимся". На одном из снимков звезда предстала в ярко-красной шубе Деда Мороза. В таком же наряде она снялась с Тарзаном и певцом Шурой. Еще на одном фото Волочкова показалась в вычурном наряде. Балерина надела короткое платье с глубоким декольте и широким поясом. Выразительный макияж и завивка дополнили образ блондинки. "В парике жениха", – посмеялась Анастасия, намекая на то, что стала "невестой” в новом выпуске передачи. "Кого выбрала – Тарзана или Шуру?", "Смешно вышло", "Ого, не узнать", "А вам идет парик", "Роскошная женщина роскошна во всем", – написали подписчики.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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лариса гузеева, анастасия волочкова, российский шоу-бизнес