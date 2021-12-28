https://sputnik-georgia.ru/20211228/zaderzhannye-po-delu-priezda-v-gruziyu-saakashvili-priznali-svoyu-vinu-263228643.html

Задержанные по делу о приезде в Грузию Саакашвили признали свою вину

Задержанные по делу о приезде в Грузию Саакашвили признали свою вину

Дело самого Саакашвили, который обвиняется непосредственно в незаконном пересечении границы, суд рассматривает отдельно 28.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-28T20:27+0400

2021-12-28T20:27+0400

2021-12-28T20:46+0400

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Задержанные по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили четверо обвиняемых признали свою вину.По данным Первого канала, во время предварительных слушаний в Тбилисском городском суде на вопрос судьи о признании вины Элгуджа Цомая, Георгий Нариманидзе и Зураб и Шалва Цоцория ответили утвердительно.Помимо получения признания от четырех обвиняемых, судья признал допустимыми все улики по делу, представленные на сегодняшнем заседании. При этом судья оставил их в предварительном заключении, не став пересматривать их меру пресечения.По данным следствия, Элгуджа Цомая находился за рулем трейлера, груженного молочной продукцией, в котором Саакашвили скрытно пересек границу Грузии. Цомая задержали 2 октября – на второй день после задержания экс-президента.Именно в доме Цомая в селе Тквири Абашского района Саакашвили сделал первую остановку, а затем отправился в Тбилиси и поселился в квартире, предоставленной ему тем же Цомая. Он также сопровождал экс-президента в поездках в Батуми, а затем в Тбилиси.Заседание по делу Саакашвили прошло без главного обвиняемого >>Шалва и Зураб Цоцория работают в потийском морском порту. Предположительно, Саакашвили добрался из Украины в Грузию морем и проник в страну именно через этот порт.Еще один фигурант дела – Георгий Нариманидзе – обвиняется в сокрытии преступления, в частности незаконного пересечения государственной границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Следствие утверждает, что Нариманидзе знал, что Саакашвили незаконно попал в Грузию, и даже сопровождал его из Абаша в Тбилиси.Официально обвинение им предъявлено по статье 375-й Уголовного кодекса Грузии "Сокрытие тяжкого преступления", которая предусматривает лишение свободы от одного до четырех лет. А Элгуджа Цомая обвиняется также в оказании содействия в "незаконном пересечении границы". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, возвращение и арест саакашвили