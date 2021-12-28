https://sputnik-georgia.ru/20211228/zaderzhannye-po-delu-priezda-v-gruziyu-saakashvili-priznali-svoyu-vinu-263228643.html
Задержанные по делу о приезде в Грузию Саакашвили признали свою вину
Задержанные по делу о приезде в Грузию Саакашвили признали свою вину
Дело самого Саакашвили, который обвиняется непосредственно в незаконном пересечении границы, суд рассматривает отдельно 28.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-28T20:27+0400
2021-12-28T20:27+0400
2021-12-28T20:46+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
тбилисский городской суд
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0f/262068818_0:167:1280:887_1920x0_80_0_0_a8653c6ec1b082666cf0d3eed96454d1.jpg
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Задержанные по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили четверо обвиняемых признали свою вину.По данным Первого канала, во время предварительных слушаний в Тбилисском городском суде на вопрос судьи о признании вины Элгуджа Цомая, Георгий Нариманидзе и Зураб и Шалва Цоцория ответили утвердительно.Помимо получения признания от четырех обвиняемых, судья признал допустимыми все улики по делу, представленные на сегодняшнем заседании. При этом судья оставил их в предварительном заключении, не став пересматривать их меру пресечения.По данным следствия, Элгуджа Цомая находился за рулем трейлера, груженного молочной продукцией, в котором Саакашвили скрытно пересек границу Грузии. Цомая задержали 2 октября – на второй день после задержания экс-президента.Именно в доме Цомая в селе Тквири Абашского района Саакашвили сделал первую остановку, а затем отправился в Тбилиси и поселился в квартире, предоставленной ему тем же Цомая. Он также сопровождал экс-президента в поездках в Батуми, а затем в Тбилиси.Заседание по делу Саакашвили прошло без главного обвиняемого >>Шалва и Зураб Цоцория работают в потийском морском порту. Предположительно, Саакашвили добрался из Украины в Грузию морем и проник в страну именно через этот порт.Еще один фигурант дела – Георгий Нариманидзе – обвиняется в сокрытии преступления, в частности незаконного пересечения государственной границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Следствие утверждает, что Нариманидзе знал, что Саакашвили незаконно попал в Грузию, и даже сопровождал его из Абаша в Тбилиси.Официально обвинение им предъявлено по статье 375-й Уголовного кодекса Грузии "Сокрытие тяжкого преступления", которая предусматривает лишение свободы от одного до четырех лет. А Элгуджа Цомая обвиняется также в оказании содействия в "незаконном пересечении границы". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0f/262068818_166:163:1228:960_1920x0_80_0_0_4a0b56cd3d5aae206a56c68dc5467ac0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, возвращение и арест саакашвили
Задержанные по делу о приезде в Грузию Саакашвили признали свою вину
20:27 28.12.2021 (обновлено: 20:46 28.12.2021)
Дело самого Саакашвили, который обвиняется непосредственно в незаконном пересечении границы, суд рассматривает отдельно
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Задержанные по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили четверо обвиняемых признали свою вину.
По данным Первого канала, во время предварительных слушаний в Тбилисском городском суде на вопрос судьи о признании вины Элгуджа Цомая, Георгий Нариманидзе и Зураб и Шалва Цоцория ответили утвердительно.
Помимо получения признания от четырех обвиняемых, судья признал допустимыми все улики по делу, представленные на сегодняшнем заседании. При этом судья оставил их в предварительном заключении, не став пересматривать их меру пресечения.
Дело самого Саакашвили, который обвиняется непосредственно в незаконном пересечении границы, суд рассматривает отдельно.
По данным следствия, Элгуджа Цомая находился за рулем трейлера, груженного молочной продукцией, в котором Саакашвили скрытно пересек границу Грузии. Цомая задержали 2 октября – на второй день после задержания экс-президента.
Именно в доме Цомая в селе Тквири Абашского района Саакашвили сделал первую остановку, а затем отправился в Тбилиси и поселился в квартире, предоставленной ему тем же Цомая. Он также сопровождал экс-президента в поездках в Батуми, а затем в Тбилиси.
Шалва и Зураб Цоцория работают в потийском морском порту. Предположительно, Саакашвили добрался из Украины в Грузию морем и проник в страну именно через этот порт.
Еще один фигурант дела – Георгий Нариманидзе – обвиняется в сокрытии преступления, в частности незаконного пересечения государственной границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Следствие утверждает, что Нариманидзе знал, что Саакашвили незаконно попал в Грузию, и даже сопровождал его из Абаша в Тбилиси.
Официально обвинение им предъявлено по статье 375-й Уголовного кодекса Грузии "Сокрытие тяжкого преступления", которая предусматривает лишение свободы от одного до четырех лет. А Элгуджа Цомая обвиняется также в оказании содействия в "незаконном пересечении границы". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Читайте также:
Суд отказал адвокатам Саакашвили
- экс-президенту придется обходиться без телефона
Саакашвили судят по "делу пиджаков"
: в чем обвиняется экс-президент
Саакашвили вспомнил жену и предложил превратить СГБ в дискотеку - детали из зала суда
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.