https://sputnik-georgia.ru/20211230/saakashvili-ne-dolzhen-byt-privilegirovannym-zaklyuchennym--deputat-263279240.html

Саакашвили не должен быть привилегированным заключенным – депутат

Саакашвили не должен быть привилегированным заключенным – депутат

Экс-президент Грузии после реабилитации в военном госпитале возвращен в тюрьму

2021-12-30T13:40+0400

2021-12-30T13:40+0400

2021-12-30T15:18+0400

новости

грузия

тюрьма

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Осужденный Михаил Саакашвили не должен находиться в привилегированном положении, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани.Экс-президент Грузии был переведен из горийского военного госпиталя в руставскую тюрьму №12 сегодня ночью. В основанной им партии "Национальное движение" утверждают, что это было сделано против его воли.Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии уже официально подтвердила, что Саакашвили вновь находится в тюрьме №12 в городе Рустави.Этапирование Саакашвили планировалось еще 27 декабря, но пенитенциарная служба отложила его из-за ухудшения состояния здоровья экс-президента. Как рассказал сам Саакашвили, он потерял сознание, когда оказывал сопротивление тем, кто пытался увезти его из военного госпиталя.Возвращение Саакашвили в тюрьму было предсказуемо – Сергеенко>>Саакашвили также грозился в случае возвращения в тюрьму возобновить голодовку. Категорически против перевода Саакашвили в тюрьму были его адвокат, соратники и личный врач. Экс-президента в руставском пенитенциарном учреждении уже посетили его адвокаты.А горийском военном госпитале Михаил Саакашвили проходил курс лечения с 20 ноября после 50-дневной голодовки, которую он объявил в день задержания, 1 октября. На днях министр юстиции Рати Брегадзе сказал, что экс-президент выздоровел и может быть возвращен в тюрьму.Саакашвили был задержан на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, тюрьма, возвращение и арест саакашвили