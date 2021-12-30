https://sputnik-georgia.ru/20211230/saakashvili-ne-dolzhen-byt-privilegirovannym-zaklyuchennym--deputat-263279240.html
Саакашвили не должен быть привилегированным заключенным – депутат
Саакашвили не должен быть привилегированным заключенным – депутат
Экс-президент Грузии после реабилитации в военном госпитале возвращен в тюрьму
2021-12-30T13:40+0400
2021-12-30T13:40+0400
2021-12-30T15:18+0400
новости
грузия
тюрьма
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Осужденный Михаил Саакашвили не должен находиться в привилегированном положении, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани.Экс-президент Грузии был переведен из горийского военного госпиталя в руставскую тюрьму №12 сегодня ночью. В основанной им партии "Национальное движение" утверждают, что это было сделано против его воли.Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии уже официально подтвердила, что Саакашвили вновь находится в тюрьме №12 в городе Рустави.Этапирование Саакашвили планировалось еще 27 декабря, но пенитенциарная служба отложила его из-за ухудшения состояния здоровья экс-президента. Как рассказал сам Саакашвили, он потерял сознание, когда оказывал сопротивление тем, кто пытался увезти его из военного госпиталя.Возвращение Саакашвили в тюрьму было предсказуемо – Сергеенко>>Саакашвили также грозился в случае возвращения в тюрьму возобновить голодовку. Категорически против перевода Саакашвили в тюрьму были его адвокат, соратники и личный врач. Экс-президента в руставском пенитенциарном учреждении уже посетили его адвокаты.А горийском военном госпитале Михаил Саакашвили проходил курс лечения с 20 ноября после 50-дневной голодовки, которую он объявил в день задержания, 1 октября. На днях министр юстиции Рати Брегадзе сказал, что экс-президент выздоровел и может быть возвращен в тюрьму.Саакашвили был задержан на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тюрьма, возвращение и арест саакашвили
Саакашвили не должен быть привилегированным заключенным – депутат
13:40 30.12.2021 (обновлено: 15:18 30.12.2021)
Экс-президент Грузии после реабилитации в военном госпитале вновь возвращен в руставское пенитенциарное учреждение №12
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Осужденный Михаил Саакашвили не должен находиться в привилегированном положении, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани.
Экс-президент Грузии был переведен из горийского военного госпиталя в руставскую тюрьму №12 сегодня ночью. В основанной им партии "Национальное движение" утверждают, что это было сделано против его воли.
"В какой форме переведен Михаил Саакашвили и было ли это сделано с его согласия, детальные разъяснения сделает министр юстиции. А то, что осужденный обязательно должен находиться в тюрьме, об этом мы не спорим. В отличие от других заключенных, он был в привилегированном положении, и это, наверное, должно закончиться раз и навсегда", – заявила Цилосани телеканалу ТВ Пирвели.
Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии уже официально подтвердила, что Саакашвили вновь находится в тюрьме №12 в городе Рустави.
Этапирование Саакашвили планировалось еще 27 декабря, но пенитенциарная служба отложила его из-за ухудшения состояния здоровья экс-президента. Как рассказал сам Саакашвили, он потерял сознание, когда оказывал сопротивление тем, кто пытался увезти его из военного госпиталя.
Саакашвили также грозился в случае возвращения в тюрьму возобновить голодовку. Категорически против перевода Саакашвили в тюрьму были его адвокат, соратники и личный врач.
Экс-президента в руставском пенитенциарном учреждении уже посетили его адвокаты.
А горийском военном госпитале Михаил Саакашвили проходил курс лечения с 20 ноября после 50-дневной голодовки, которую он объявил в день задержания, 1 октября. На днях министр юстиции Рати Брегадзе сказал, что экс-президент выздоровел и может быть возвращен в тюрьму.
Саакашвили был задержан на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.
В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.
Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.
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