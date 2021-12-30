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Сибирские детдома не приняли подарки от Моргенштерна
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Скандальный рэпер Моргенштерн хотел как лучше, а получилось как всегда
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Большинство сибирских детских домов отказались от подарков популярного рэпера Моргенштерна, говорится в Телеграм-канале "Сибирьмедиа".
Алишер Моргенштерн решил сделать символический подарок для работников детских домов и отправить им доставкой суши.
Судя по всему, многие отказались принимать подарки с пакетами, на которых изображены три шестерки.
В детских домах заявили, что не хотят брать подарков от артиста, а некоторые побоялись, что их накажут.
"Тем не менее детдома в Красноярске, Братске, Саянске, Тайшете, Черемхово и Сосновоборске наборы приняли", – сказал представитель компании-доставщика изданию.
Сейчас сам Моргенштерн находится в Дубае. Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.
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