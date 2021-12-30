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https://sputnik-georgia.ru/20211230/sibirskie-detdoma-ne-prinyali-podarki-ot-morgenshterna-263253102.html
Сибирские детдома не приняли подарки от Моргенштерна
Сибирские детдома не приняли подарки от Моргенштерна
Скандальный рэпер Моргенштерн хотел как лучше, а получилось, как всегда
2021-12-30T07:07+0400
2021-12-30T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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моргенштерн
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Большинство сибирских детских домов отказались от подарков популярного рэпера Моргенштерна, говорится в Телеграм-канале "Сибирьмедиа".Алишер Моргенштерн решил сделать символический подарок для работников детских домов и отправить им доставкой суши.Судя по всему, многие отказались принимать подарки с пакетами, на которых изображены три шестерки.В детских домах заявили, что не хотят брать подарков от артиста, а некоторые побоялись, что их накажут."Тем не менее детдома в Красноярске, Братске, Саянске, Тайшете, Черемхово и Сосновоборске наборы приняли", – сказал представитель компании-доставщика изданию.Сейчас сам Моргенштерн находится в Дубае. Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новый год, моргенштерн, российский шоу-бизнес

Сибирские детдома не приняли подарки от Моргенштерна

07:07 30.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Скандальный рэпер Моргенштерн хотел как лучше, а получилось как всегда
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Большинство сибирских детских домов отказались от подарков популярного рэпера Моргенштерна, говорится в Телеграм-канале "Сибирьмедиа".
Алишер Моргенштерн решил сделать символический подарок для работников детских домов и отправить им доставкой суши.
Судя по всему, многие отказались принимать подарки с пакетами, на которых изображены три шестерки.
В детских домах заявили, что не хотят брать подарков от артиста, а некоторые побоялись, что их накажут.
"Тем не менее детдома в Красноярске, Братске, Саянске, Тайшете, Черемхово и Сосновоборске наборы приняли", – сказал представитель компании-доставщика изданию.
Сейчас сам Моргенштерн находится в Дубае. Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.
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