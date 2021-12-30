https://sputnik-georgia.ru/20211230/sibirskie-detdoma-ne-prinyali-podarki-ot-morgenshterna-263253102.html

Сибирские детдома не приняли подарки от Моргенштерна

Сибирские детдома не приняли подарки от Моргенштерна

Скандальный рэпер Моргенштерн хотел как лучше, а получилось, как всегда

2021-12-30T07:07+0400

2021-12-30T07:07+0400

2021-12-30T07:07+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Большинство сибирских детских домов отказались от подарков популярного рэпера Моргенштерна, говорится в Телеграм-канале "Сибирьмедиа".Алишер Моргенштерн решил сделать символический подарок для работников детских домов и отправить им доставкой суши.Судя по всему, многие отказались принимать подарки с пакетами, на которых изображены три шестерки.В детских домах заявили, что не хотят брать подарков от артиста, а некоторые побоялись, что их накажут."Тем не менее детдома в Красноярске, Братске, Саянске, Тайшете, Черемхово и Сосновоборске наборы приняли", – сказал представитель компании-доставщика изданию.Сейчас сам Моргенштерн находится в Дубае. Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новый год, моргенштерн, российский шоу-бизнес