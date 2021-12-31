https://sputnik-georgia.ru/20211231/mvd-ogranichilo-dostup-k-pesne-morgenshterna-263288078.html

МВД ограничило доступ к песне Моргенштерна

МВД ограничило доступ к песне Моргенштерна

"Исследование" произведений творчества эпатажного рэпера Моргенштерна продолжается и набирает новые обороты

2021-12-31T07:07+0400

2021-12-31T07:07+0400

2021-12-31T07:07+0400

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Министерство внутренних дел России ограничило доступ к двум ссылкам на песню популярного российского рэпера Алишера Моргенштерна.Говорится о песне "Розовое вино - 2", которую Моргенштерн исполнил вместе с рэпером Yung Trappa.По данным "Роскомсвободы", МВД, в чьи полномочия входит внесудебное ограничение доступа к контенту, заблокировало две ссылки на сайтах muztrack.net и muzonovs.ru с песней "Розовое вино - 2".Трек также не выдается по запросу в таких музыкальных стриминг-сервисах, как Spotify, Apple Music, "Яндекс.Музыка" и "VK Музыка".Известно, что треки "Розовое вино - 2" и Family уже наделали шума, ведь летом 2021 года артиста оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях.Интересно и то, что недавно Моргенштерн удалил со своего YouTube-канала клип на песню "Розовое вино", однако не говорил, почему это сделал.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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мвд россии, моргенштерн, российский шоу-бизнес