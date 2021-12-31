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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211231/mvd-ogranichilo-dostup-k-pesne-morgenshterna-263288078.html
МВД ограничило доступ к песне Моргенштерна
МВД ограничило доступ к песне Моргенштерна
"Исследование" произведений творчества эпатажного рэпера Моргенштерна продолжается и набирает новые обороты
2021-12-31T07:07+0400
2021-12-31T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
мвд россии
моргенштерн
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Министерство внутренних дел России ограничило доступ к двум ссылкам на песню популярного российского рэпера Алишера Моргенштерна.Говорится о песне "Розовое вино - 2", которую Моргенштерн исполнил вместе с рэпером Yung Trappa.По данным "Роскомсвободы", МВД, в чьи полномочия входит внесудебное ограничение доступа к контенту, заблокировало две ссылки на сайтах muztrack.net и muzonovs.ru с песней "Розовое вино - 2".Трек также не выдается по запросу в таких музыкальных стриминг-сервисах, как Spotify, Apple Music, "Яндекс.Музыка" и "VK Музыка".Известно, что треки "Розовое вино - 2" и Family уже наделали шума, ведь летом 2021 года артиста оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях.Интересно и то, что недавно Моргенштерн удалил со своего YouTube-канала клип на песню "Розовое вино", однако не говорил, почему это сделал.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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мвд россии, моргенштерн, российский шоу-бизнес

МВД ограничило доступ к песне Моргенштерна

07:07 31.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПремия "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ - Sputnik Грузия, 1920, 31.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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"Исследование" произведений творчества эпатажного рэпера Моргенштерна продолжается и набирает новые обороты
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Министерство внутренних дел России ограничило доступ к двум ссылкам на песню популярного российского рэпера Алишера Моргенштерна.
Говорится о песне "Розовое вино - 2", которую Моргенштерн исполнил вместе с рэпером Yung Trappa.
По данным "Роскомсвободы", МВД, в чьи полномочия входит внесудебное ограничение доступа к контенту, заблокировало две ссылки на сайтах muztrack.net и muzonovs.ru с песней "Розовое вино - 2".
© Instagram / Morgen_Shtern Моргенштерн на концерте
Моргенштерн на концерте - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
Моргенштерн на концерте
© Instagram / Morgen_Shtern
Трек также не выдается по запросу в таких музыкальных стриминг-сервисах, как Spotify, Apple Music, "Яндекс.Музыка" и "VK Музыка".
Известно, что треки "Розовое вино - 2" и Family уже наделали шума, ведь летом 2021 года артиста оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях.
Интересно и то, что недавно Моргенштерн удалил со своего YouTube-канала клип на песню "Розовое вино", однако не говорил, почему это сделал.
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