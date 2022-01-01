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https://sputnik-georgia.ru/20220101/morgenshtern-vystupit-na-kontserte-frontmena-rammstein-tillya-lindemanna-263296756.html
Моргенштерн выступит на концерте фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна
Моргенштерн выступит на концерте фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна
Первое выступление Моргенштерна после отъезда из России состоится в Дубае на разогреве у Линдеманна
2022-01-01T07:09+0400
2022-01-01T07:09+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
тилль линдеманн
российский шоу-бизнес
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн выступит на концерте солиста всемирно известной немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.Первое выступление Моргенштерна после отъезда из России состоится 4 января в Дубае на разогреве у Тилля Линдеманна. Концерт пройдет на 17-тысячной Dubai Coca Cola Arena."Четвертого января в Дубае Morgenshtern и рокеры покажут, что такое "русские motherfuckers" на концерте Тилля Линдеманна", – сказал Алишер в сторис.Сейчас артист находится в Дубае. Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, тилль линдеманн, российский шоу-бизнес, зарубежные звезды

Моргенштерн выступит на концерте фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна

07:09 01.01.2022
© photo: Sputnik / Vitali Belousov / Перейти в фотобанкСолист Rammstein Тилль Линдеманн представил свою книгу в Москве
Солист Rammstein Тилль Линдеманн представил свою книгу в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2022
© photo: Sputnik / Vitali Belousov
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Первое выступление Моргенштерна после отъезда из России состоится в Дубае на разогреве у Линдеманна
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн выступит на концерте солиста всемирно известной немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Первое выступление Моргенштерна после отъезда из России состоится 4 января в Дубае на разогреве у Тилля Линдеманна. Концерт пройдет на 17-тысячной Dubai Coca Cola Arena.
© Instagram / Morgen_Shtern Моргенштерн на концерте
Моргенштерн на концерте - Sputnik Грузия, 1920, 31.12.2021
Моргенштерн на концерте
© Instagram / Morgen_Shtern
"Четвертого января в Дубае Morgenshtern и рокеры покажут, что такое "русские motherfuckers" на концерте Тилля Линдеманна", – сказал Алишер в сторис.
Сейчас артист находится в Дубае. Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.
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