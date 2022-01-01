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Моргенштерн выступит на концерте фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна
© photo: Sputnik / Vitali Belousov / Перейти в фотобанкСолист Rammstein Тилль Линдеманн представил свою книгу в Москве
© photo: Sputnik / Vitali Belousov/
Первое выступление Моргенштерна после отъезда из России состоится в Дубае на разогреве у Линдеманна
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн выступит на концерте солиста всемирно известной немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Первое выступление Моргенштерна после отъезда из России состоится 4 января в Дубае на разогреве у Тилля Линдеманна. Концерт пройдет на 17-тысячной Dubai Coca Cola Arena.
Моргенштерн на концерте
"Четвертого января в Дубае Morgenshtern и рокеры покажут, что такое "русские motherfuckers" на концерте Тилля Линдеманна", – сказал Алишер в сторис.
Сейчас артист находится в Дубае. Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.
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