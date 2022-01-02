https://sputnik-georgia.ru/20220102/morgenshtern--lichnost-nargiz-o-skandalnom-repere-263308808.html
"Моргенштерн – личность": Наргиз о скандальном рэпере
"Моргенштерн – личность": Наргиз о скандальном рэпере
Слава скандального рэпера Моргенштерна не оставляет равнодушным ни его фанатов, ни его коллег, особенно последних
2022-01-02T07:07+0400
2022-01-02T07:07+0400
2022-01-02T07:07+0400
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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Российская исполнительница Наргиз Закирова считает, что рэпер Алишер Моргенштерн является личностью, смелым и нестандартным артистом.Между тем, артистка призналась, что близко не знакома с творчеством рэпера, однако, по ее словам, несколько треков и живые выступления были достаточны, чтобы сформировать собственное мнение о хип-хоп звезде.К слову, на днях певец Дима Билан заявил, что рэпер Моргенштерн добился славы "благодаря связи с дьяволом". Артист отметил, что путь Моргенштерна "к такой колоссальной славе" был очень быстрым, что может свидетельствовать о связи с "рогатым".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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дима билан, моргенштерн, наргиз, российский шоу-бизнес
"Моргенштерн – личность": Наргиз о скандальном рэпере
Слава скандального рэпера Моргенштерна не оставляет равнодушным ни его фанатов, ни его коллег, особенно последних
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Российская исполнительница Наргиз Закирова считает, что рэпер Алишер Моргенштерн является личностью, смелым и нестандартным артистом.
"Моргенштерн – это личность. Он ворвался, как цунами, в нудную рутину местного сценического бытия. Неординарный, смелый и неуправляемый", – заявила певица изданию Sobesednik.ru.
Между тем, артистка призналась, что близко не знакома с творчеством рэпера, однако, по ее словам, несколько треков и живые выступления были достаточны, чтобы сформировать собственное мнение о хип-хоп звезде.
К слову, на днях певец Дима Билан заявил
, что рэпер Моргенштерн добился славы "благодаря связи с дьяволом". Артист отметил, что путь Моргенштерна "к такой колоссальной славе" был очень быстрым, что может свидетельствовать о связи с "рогатым".
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