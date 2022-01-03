https://sputnik-georgia.ru/20220103/end-budet-dobivatsya-sozdaniya-v-parlamente-sledstvennoy-komissii-po-delu-saakashvili-263357582.html

ЕНД будет добиваться создания в парламенте следственной комиссии по делу Саакашвили

ЕНД будет добиваться создания в парламенте следственной комиссии по делу Саакашвили

Экс-президент Грузии считает, что при этапировании из руставской тюрьмы в тюремную больницу его права были нарушены 03.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-03T22:52+0400

2022-01-03T22:52+0400

2022-01-03T23:07+0400

политика

новости

грузия

парламент грузии

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/19/251003691_0:63:1363:830_1920x0_80_0_0_921af7958aef1105fb15612c40cd05fc.jpg

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Депутация самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" готова прекратить бойкот и вернуться в парламент, если будет создана следственная комиссия для изучения фактов возможного нарушения прав осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, об этом сообщила журналистам депутат от ЕНД Хатия Деканоидзе.Идея создания в парламенте следственной комиссии, как заявляют его адвокаты, принадлежит Саакашвили, который считает, что при этапировании из руставской тюрьмы №12 в глданскую тюремную больницу в Тбилиси были нарушены его права.По мнению Деканоидзе, создание комиссии в парламенте имеет особое значение после упразднения парламентом Службы государственного инспектора.Саакашвили не должен быть привилегированным заключенным – депутат>>Поддержат ли это предложение в правящей партии – пока неизвестно. Комментарии по поводу идеи создания парламентской следственной комиссии в "Грузинской мечте" пока не делали.Тайно прибывший в Грузию из Украины Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября текущего года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, парламент грузии, возвращение и арест саакашвили