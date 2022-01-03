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ЕНД будет добиваться создания в парламенте следственной комиссии по делу Саакашвили
ЕНД будет добиваться создания в парламенте следственной комиссии по делу Саакашвили
Экс-президент Грузии считает, что при этапировании из руставской тюрьмы в тюремную больницу его права были нарушены 03.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-03T22:52+0400
2022-01-03T22:52+0400
2022-01-03T23:07+0400
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Депутация самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" готова прекратить бойкот и вернуться в парламент, если будет создана следственная комиссия для изучения фактов возможного нарушения прав осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, об этом сообщила журналистам депутат от ЕНД Хатия Деканоидзе.Идея создания в парламенте следственной комиссии, как заявляют его адвокаты, принадлежит Саакашвили, который считает, что при этапировании из руставской тюрьмы №12 в глданскую тюремную больницу в Тбилиси были нарушены его права.По мнению Деканоидзе, создание комиссии в парламенте имеет особое значение после упразднения парламентом Службы государственного инспектора.Саакашвили не должен быть привилегированным заключенным – депутат>>Поддержат ли это предложение в правящей партии – пока неизвестно. Комментарии по поводу идеи создания парламентской следственной комиссии в "Грузинской мечте" пока не делали.Тайно прибывший в Грузию из Украины Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября текущего года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, парламент грузии, возвращение и арест саакашвили
ЕНД будет добиваться создания в парламенте следственной комиссии по делу Саакашвили
22:52 03.01.2022 (обновлено: 23:07 03.01.2022)
Экс-президент Грузии считает, что при этапировании из руставской тюрьмы в тюремную больницу его права были нарушены
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Депутация самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" готова прекратить бойкот и вернуться в парламент, если будет создана следственная комиссия для изучения фактов возможного нарушения прав осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, об этом сообщила журналистам депутат от ЕНД Хатия Деканоидзе.
Идея создания в парламенте следственной комиссии, как заявляют его адвокаты, принадлежит Саакашвили, который считает, что при этапировании из руставской тюрьмы №12 в глданскую тюремную больницу в Тбилиси были нарушены его права.
По мнению Деканоидзе, создание комиссии в парламенте имеет особое значение после упразднения парламентом Службы государственного инспектора.
"Это было сделано властями, чтобы предотвратить полное расследование дела Михаила Саакашвили Государственным инспектором. Поэтому комиссия по расследованию будет иметь огромное значение. Важно задействовать эту комиссию", – заявила Деканоидзе.
Поддержат ли это предложение в правящей партии – пока неизвестно. Комментарии по поводу идеи создания парламентской следственной комиссии в "Грузинской мечте" пока не делали.
Тайно прибывший в Грузию из Украины Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября текущего года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.
В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.
Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.
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