https://sputnik-georgia.ru/20211230/ombudsmen-gruzii-raskritikovala-metod-etapirovaniya-saakashvili-263289997.html

Омбудсмен Грузии раскритиковала метод этапирования Саакашвили

Омбудсмен Грузии раскритиковала метод этапирования Саакашвили

Группа врачей постарается в ближайшее время досконально изучить медицинский статус пациента и адекватность назначенного ему лечения, заявляет омбудсмен 30.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-30T19:01+0400

2021-12-30T19:01+0400

2021-12-30T19:42+0400

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нино ломджария

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Решение об этапировании заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из горийского военного госпиталя в руставскую тюрьму №12 было принято без участия государственного консилиума, а аппарату Народного защитника не позволили следить за выполнением решения, говорится в заявлении омбудсмена Грузии Нино Ломджария.Экс-президент Грузии был переведен из горийского военного госпиталя в руставскую тюрьму №12 сегодня ночью. В основанной им партии "Единое национальное движение" утверждают, что это было сделано против его воли. В документе отмечено, что на данном этапе из-за загруженного графика некоторых членов врачебного консилиума, созванного омбудсменом, не получается полностью собрать специалистов. Тем не менее, группа врачей постарается в ближайшее время досконально изучить медицинский статус пациента и адекватность назначенного ему лечения.По словам адвоката Саакашвили Ники Гварамия, экс-президента при переводе в руставскую тюрьму силой посадили в инвалидное кресло. У заключенного не было сил на сопротивление, так как, по словам Гварамия, его накачали снотворным. Саакашвили не должен быть привилегированным заключенным – депутат >>Этапирование Саакашвили планировалось еще 27 декабря, но пенитенциарная служба отложила его из-за ухудшения состояния здоровья экс-президента. Как рассказал сам Саакашвили, он потерял сознание, когда оказывал сопротивление тем, кто пытался увезти его из военного госпиталя.В Горийском военном госпитале Михаил Саакашвили проходил курс лечения с 20 ноября после 50-дневной голодовки, которую он объявил в день задержания, 1 октября. На днях министр юстиции Рати Брегадзе сказал, что экс-президент выздоровел и может быть возвращен в тюрьму.Саакашвили был задержан на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно, на их основании он получил шесть лет тюрьмы.Голодовка в поддержку Саакашвили: госпитализированы три человека >>В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, ника гварамия, народный защитник грузии, нино ломджария, возвращение и арест саакашвили