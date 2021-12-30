Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211230/ombudsmen-gruzii-raskritikovala-metod-etapirovaniya-saakashvili-263289997.html
Омбудсмен Грузии раскритиковала метод этапирования Саакашвили
Омбудсмен Грузии раскритиковала метод этапирования Саакашвили
Группа врачей постарается в ближайшее время досконально изучить медицинский статус пациента и адекватность назначенного ему лечения, заявляет омбудсмен 30.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-30T19:01+0400
2021-12-30T19:42+0400
политика
новости
грузия
ника гварамия
народный защитник грузии
нино ломджария
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/06/261847704_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c6e04631cd5090ab3d1a3d61320abb43.jpg
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Решение об этапировании заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из горийского военного госпиталя в руставскую тюрьму №12 было принято без участия государственного консилиума, а аппарату Народного защитника не позволили следить за выполнением решения, говорится в заявлении омбудсмена Грузии Нино Ломджария.Экс-президент Грузии был переведен из горийского военного госпиталя в руставскую тюрьму №12 сегодня ночью. В основанной им партии "Единое национальное движение" утверждают, что это было сделано против его воли. В документе отмечено, что на данном этапе из-за загруженного графика некоторых членов врачебного консилиума, созванного омбудсменом, не получается полностью собрать специалистов. Тем не менее, группа врачей постарается в ближайшее время досконально изучить медицинский статус пациента и адекватность назначенного ему лечения.По словам адвоката Саакашвили Ники Гварамия, экс-президента при переводе в руставскую тюрьму силой посадили в инвалидное кресло. У заключенного не было сил на сопротивление, так как, по словам Гварамия, его накачали снотворным. Саакашвили не должен быть привилегированным заключенным – депутат &gt;&gt;Этапирование Саакашвили планировалось еще 27 декабря, но пенитенциарная служба отложила его из-за ухудшения состояния здоровья экс-президента. Как рассказал сам Саакашвили, он потерял сознание, когда оказывал сопротивление тем, кто пытался увезти его из военного госпиталя.В Горийском военном госпитале Михаил Саакашвили проходил курс лечения с 20 ноября после 50-дневной голодовки, которую он объявил в день задержания, 1 октября. На днях министр юстиции Рати Брегадзе сказал, что экс-президент выздоровел и может быть возвращен в тюрьму.Саакашвили был задержан на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно, на их основании он получил шесть лет тюрьмы.Голодовка в поддержку Саакашвили: госпитализированы три человека &gt;&gt;В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/06/261847704_113:0:1252:854_1920x0_80_0_0_e364ddc763cb0112c99ef94105944140.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, ника гварамия, народный защитник грузии, нино ломджария, возвращение и арест саакашвили

Омбудсмен Грузии раскритиковала метод этапирования Саакашвили

19:01 30.12.2021 (обновлено: 19:42 30.12.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliРуставская тюрьма ночью. Вышка охраны с охранниками
Руставская тюрьма ночью. Вышка охраны с охранниками - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Подписаться на
Группа врачей постарается в ближайшее время досконально изучить медицинский статус пациента и адекватность назначенного ему лечения, заявляет омбудсмен
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Решение об этапировании заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из горийского военного госпиталя в руставскую тюрьму №12 было принято без участия государственного консилиума, а аппарату Народного защитника не позволили следить за выполнением решения, говорится в заявлении омбудсмена Грузии Нино Ломджария.
Экс-президент Грузии был переведен из горийского военного госпиталя в руставскую тюрьму №12 сегодня ночью. В основанной им партии "Единое национальное движение" утверждают, что это было сделано против его воли.

"Тридцатого декабря 2021 года, после возвращения заключенного в учреждение №12, представители омбудсмена дважды попытались встретиться и побеседовать с Михаилом Саакашвили. Поверенные омбудсмена получили медицинские записи, а также побеседовали с врачом учреждения и должностными лицами администрации, которые подтвердили, что во время этапирования неподобающее обращение не имело место", - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.

В документе отмечено, что на данном этапе из-за загруженного графика некоторых членов врачебного консилиума, созванного омбудсменом, не получается полностью собрать специалистов. Тем не менее, группа врачей постарается в ближайшее время досконально изучить медицинский статус пациента и адекватность назначенного ему лечения.
По словам адвоката Саакашвили Ники Гварамия, экс-президента при переводе в руставскую тюрьму силой посадили в инвалидное кресло. У заключенного не было сил на сопротивление, так как, по словам Гварамия, его накачали снотворным.
Саакашвили не должен быть привилегированным заключенным – депутат >>
Этапирование Саакашвили планировалось еще 27 декабря, но пенитенциарная служба отложила его из-за ухудшения состояния здоровья экс-президента. Как рассказал сам Саакашвили, он потерял сознание, когда оказывал сопротивление тем, кто пытался увезти его из военного госпиталя.
В Горийском военном госпитале Михаил Саакашвили проходил курс лечения с 20 ноября после 50-дневной голодовки, которую он объявил в день задержания, 1 октября. На днях министр юстиции Рати Брегадзе сказал, что экс-президент выздоровел и может быть возвращен в тюрьму.
Саакашвили был задержан на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно, на их основании он получил шесть лет тюрьмы.
Голодовка в поддержку Саакашвили: госпитализированы три человека >>
В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.
Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.

Читайте также:

Власти Грузии подтвердили перевод Саакашвили в тюрьму из госпиталя
Почему у Саакашвили в Грузии нет политического будущего? Мнение эксперта
Саакашвили вернули в тюрьму из госпиталя – СМИ
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:11Нарушивших правила судей будут отправлять учится - парламент утвердил закон о судах
19:48Пострадавший в ДТП мужчина убил своего обидчика
19:30Политические итоги 2021 года в Грузии: что думают эксперты - видео
19:22Новогодняя программа: куда пойти в Тбилиси на праздники
19:01Омбудсмен Грузии раскритиковала метод этапирования Саакашвили
18:48Тбилисскому тигру без вредных привычек срочно ищут жену - видео
18:26Крупнейшие IT-компании мира могут разместить центры данных в Грузии
17:26Грузинские горцы решили бороться с майнингом криптовалют древними традициями
16:32Парламент Грузии избрал нового председателя комитета по образованию и науке
16:17Переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США пройдут 10 января
16:01GWP пояснила, почему жители Тбилиси получили две квитанции за воду
15:46Прогноз курсов рубля, доллара и евро 2022
15:31Акция жильцов аварийного дома в Тбилиси переросла в стычку с полицией
15:16Число инфицированных "омикроном" в Грузии приближается к сотне
15:01Можно ли покорить Марс за месяц? Илон Маск ответил и шокировал поклонников
14:41Парламент поддержал упразднение Службы госинспектора в Грузии во втором чтении
13:40Саакашвили не должен быть привилегированным заключенным – депутат
13:21"Реальная любовь": Тина Канделаки спародировала танец Хью Гранта – ВИДЕО
13:07Молодая женщина выпала с 14-го этажа в центре Тбилиси
12:52Новое предприятие открылось в Поти