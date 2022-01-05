https://sputnik-georgia.ru/20220105/v-kazakhstane-otklyuchilsya-internet-263397260.html

В Казахстане отключился интернет, беспорядки продолжаются

В Казахстане отключился интернет, беспорядки продолжаются

В разных частях Казахстана не прекращаются массовые акции протеста, горят здания госучреждений, машины

2022-01-05T16:27+0400

2022-01-05T16:27+0400

2022-01-05T16:40+0400

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. В охваченном беспорядками Казахстане не работает интернет, согласно данным организации NetBlocks, анализирующей работу интернета.Массовые акции протеста начались в Казахстане из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Власти уже заявили, что стоимость топлива понизят, однако протесты не стихли. В результате президент ввел в нескольких регионах страны режим чрезвычайного положения.При этом отмечено, что "этот инцидент, вероятно, серьезно ограничит освещение эскалации антиправительственных протестов".Из-за отсутствия интернета приостановлена работа сайта Sputnik Казахстан.Во время беспорядков в Алма-Ате загорелись здания акимата (мэрия), прокуратуры и правящей партии "Нур Отан"Горели и автомобили. На улице были слышны выстрели. Митингующие в Алма-Ате отобрали у полиции огнестрельное оружие, щиты и дубинки, передает корреспондент РИА Новости. В настоящее время правоохранителей в городе не наблюдается.Кроме того, по данным RT, протестующие напали на оружейный магазин в Алма-Ате и пытаются вскрыть склады. Об этом сообщили сотрудники фирмы.Местные СМИ распространили информацию о том, что митингующие захватили старую резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате, в которой начался пожар.Напряженной остается обстановка и в Актобе, в Западном Казахстане. Эпицентр событий - у здания городской администрации. Полиция применяет спецсредства. Протесты в КазахстанеВсе началось с акций протеста в первые дни 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Далее президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января она заявила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Но протесты уже перекинулись и на другие города. В Алма-Ате вечером 4 января произошли столкновения между митингующими и силовиками, последние применили газ и светошумовые гранаты.Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. По его словам, власть не падет, но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".В итоге глава республики ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения, который будет действовать до 19 января. Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия, ограничивается передвижение.Утром 5 января Токаев решил отправить в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Лидер Казахстана также поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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