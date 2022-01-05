В Казахстане отключился интернет, беспорядки продолжаются
16:27 05.01.2022 (обновлено: 16:40 05.01.2022)
© AP Photo / Vladimir TretyakovГазовые протесты в Казахстане. Столкновения протестующих с полицией в Алма-Ате
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Интернет отключился после дня перебоев в работе мобильного интернета и частичных ограничений
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. В охваченном беспорядками Казахстане не работает интернет, согласно данным организации NetBlocks, анализирующей работу интернета.
Массовые акции протеста начались в Казахстане из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Власти уже заявили, что стоимость топлива понизят, однако протесты не стихли. В результате президент ввел в нескольких регионах страны режим чрезвычайного положения.
"Подтверждено: Казахстан сейчас находится посреди отключения интернета общенационального масштаба после дня перебоев в работе мобильного интернета и частичных ограничений", - говорится в сообщении NetBlocks в Twitter.
При этом отмечено, что "этот инцидент, вероятно, серьезно ограничит освещение эскалации антиправительственных протестов".
Из-за отсутствия интернета приостановлена работа сайта Sputnik Казахстан.
Во время беспорядков в Алма-Ате загорелись здания акимата (мэрия), прокуратуры и правящей партии "Нур Отан"
Горели и автомобили. На улице были слышны выстрели.
Митингующие в Алма-Ате отобрали у полиции огнестрельное оружие, щиты и дубинки, передает корреспондент РИА Новости. В настоящее время правоохранителей в городе не наблюдается.
Кроме того, по данным RT, протестующие напали на оружейный магазин в Алма-Ате и пытаются вскрыть склады. Об этом сообщили сотрудники фирмы.
Местные СМИ распространили информацию о том, что митингующие захватили старую резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате, в которой начался пожар.
Напряженной остается обстановка и в Актобе, в Западном Казахстане. Эпицентр событий - у здания городской администрации. Полиция применяет спецсредства.
Протесты в Казахстане
Все началось с акций протеста в первые дни 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Далее президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января она заявила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.
© AFP / ABDUAZIZ MADYAROVГазовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате
Газовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате
© AFP / ABDUAZIZ MADYAROV
Но протесты уже перекинулись и на другие города. В Алма-Ате вечером 4 января произошли столкновения между митингующими и силовиками, последние применили газ и светошумовые гранаты.
Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. По его словам, власть не падет, но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".
В итоге глава республики ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения, который будет действовать до 19 января. Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия, ограничивается передвижение.
© AP Photo / Vladimir TretyakovГазовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате
Газовые протесты в Казахстане. Столкновения с полицией в Алма-Ате
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Утром 5 января Токаев решил отправить в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Лидер Казахстана также поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.
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