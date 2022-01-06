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https://sputnik-georgia.ru/20220106/belaya-mechta-rianna-i-aap-rocky-gotovyatsya-k-svadbe-263414352.html
Белая мечта: Рианна и A$AP Rocky готовятся к свадьбе?
Белая мечта: Рианна и A$AP Rocky готовятся к свадьбе?
Знаменитости, по словам источников, уже определились со своими желаниями и уверились в чувствах к друг другу
2022-01-06T11:23+0400
2022-01-06T11:28+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
светская хроника
рианна
шоу-бизнес
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Американская певица Рианна и ее возлюбленный-рэпер A$AP Rocky готовятся к свадьбе: эта новость появилась в СМИ и потрясла всех поклонников пары. Звезды Барбадоса вместе уже два года. Отношения знаменитой пары развиваются с такой стремительностью, что СМИ и близкие друзья уверены - в 2022 году звезды решат пожениться. Рианна и ее бойфренд вместе отметили Рождество и Новый год на родине и, по словам инсайдеров, уже готовы произнести заветные клятвы друг перед другом. "Рокки точно уверен, что Рианна та самая, он просто не может представить свою жизнь без нее. Они давно говорят о создании семьи и будущих детях. И точно знают, что хотят этого", - рассказал приятель пары журналу Hollywood Life. А вот в интервью Vogue весной 2020-го года Рианна заявила, что давно хочет детей и не переживает по поводу своего избранника, ведь он точно станет хорошим отцом. Также аноним подчеркнул, что любовь Рианны и Рокки прошла проверку временем. Перед тем, как начать встречаться, звезды долго общались. И лишь после многолетней дружбы решились на нечто большее. Семьи пары также одобряют их выбор, и теперь фанатам стоит дождаться объявления о помолвке в Инстаграм. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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светская хроника, рианна, шоу-бизнес, зарубежные звезды

Белая мечта: Рианна и A$AP Rocky готовятся к свадьбе?

11:23 06.01.2022 (обновлено: 11:28 06.01.2022)
© AFP / ANGELA WEISSПевица Рианна и A$AP Rocky
Певица Рианна и A$AP Rocky - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2022
© AFP / ANGELA WEISS
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Знаменитости, по словам источников, уже определились со своими желаниями и уверились в чувствах к друг другу
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Американская певица Рианна и ее возлюбленный-рэпер A$AP Rocky готовятся к свадьбе: эта новость появилась в СМИ и потрясла всех поклонников пары.
Звезды Барбадоса вместе уже два года. Отношения знаменитой пары развиваются с такой стремительностью, что СМИ и близкие друзья уверены - в 2022 году звезды решат пожениться.
Рианна и ее бойфренд вместе отметили Рождество и Новый год на родине и, по словам инсайдеров, уже готовы произнести заветные клятвы друг перед другом.
"Рокки точно уверен, что Рианна та самая, он просто не может представить свою жизнь без нее. Они давно говорят о создании семьи и будущих детях. И точно знают, что хотят этого", - рассказал приятель пары журналу Hollywood Life.
А вот в интервью Vogue весной 2020-го года Рианна заявила, что давно хочет детей и не переживает по поводу своего избранника, ведь он точно станет хорошим отцом. Также аноним подчеркнул, что любовь Рианны и Рокки прошла проверку временем.
Перед тем, как начать встречаться, звезды долго общались. И лишь после многолетней дружбы решились на нечто большее. Семьи пары также одобряют их выбор, и теперь фанатам стоит дождаться объявления о помолвке в Инстаграм.
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