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Как Тилль Линдеманн отметил день рождения с Моргенштерном - ФОТО
Как Тилль Линдеманн отметил день рождения с Моргенштерном - ФОТО
Моргенштерну удалось пробраться в гримерку к легендарному артисту и даже выпить с ним
2022-01-06T07:07+0400
2022-01-06T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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тилль линдеманн
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Известный исполнитель, фронтмен культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн отметил свой 59-й день рождения в компании со скандальным российским рэпером Моргенштерном. Фото со встречи появились в сторис Instagram Алишера.Торжество отметили в Дубае, где 4 января состоялся концерт Линдеманна и где вот уже второй месяц отдыхает Моргенштерн. Он же выступил у Тилля и на разогреве. Концерт прошел на 17-тысячной Dubai Coca Cola Arena."So, happy birthday, brother! - сказал в видео Моргенштерн и добавил. - Водочка, водочка! За нас!"Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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дубай, моргенштерн, тилль линдеманн, российский шоу-бизнес

Как Тилль Линдеманн отметил день рождения с Моргенштерном - ФОТО

07:07 06.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкСолист группы Rammstein Тилль Линдеманн
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Моргенштерну удалось пробраться в гримерку к легендарному артисту и даже выпить с ним
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Известный исполнитель, фронтмен культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн отметил свой 59-й день рождения в компании со скандальным российским рэпером Моргенштерном.
Фото со встречи появились в сторис Instagram Алишера.
Торжество отметили в Дубае, где 4 января состоялся концерт Линдеманна и где вот уже второй месяц отдыхает Моргенштерн. Он же выступил у Тилля и на разогреве. Концерт прошел на 17-тысячной Dubai Coca Cola Arena.
© Instagram / morgen_shternТилль Линдеманн отмечает день рождения в компании с Моргенштерном (скрин сторис)
Тилль Линдеманн отмечает день рождения в компании с Моргенштерном (скрин сторис) - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2022
Тилль Линдеманн отмечает день рождения в компании с Моргенштерном (скрин сторис)
© Instagram / morgen_shtern
"So, happy birthday, brother! - сказал в видео Моргенштерн и добавил. - Водочка, водочка! За нас!"
Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.
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