https://sputnik-georgia.ru/20220106/kak-till-lindemann-otmetil-den-rozhdeniya-s-morgenshternom---foto-263394821.html

Как Тилль Линдеманн отметил день рождения с Моргенштерном - ФОТО

Как Тилль Линдеманн отметил день рождения с Моргенштерном - ФОТО

Моргенштерну удалось пробраться в гримерку к легендарному артисту и даже выпить с ним

2022-01-06T07:07+0400

2022-01-06T07:07+0400

2022-01-06T07:07+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

дубай

моргенштерн

тилль линдеманн

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24809/09/248090999_0:94:3307:1954_1920x0_80_0_0_0fd7a7814aab6b459c8930bd73849be1.jpg

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Известный исполнитель, фронтмен культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн отметил свой 59-й день рождения в компании со скандальным российским рэпером Моргенштерном. Фото со встречи появились в сторис Instagram Алишера.Торжество отметили в Дубае, где 4 января состоялся концерт Линдеманна и где вот уже второй месяц отдыхает Моргенштерн. Он же выступил у Тилля и на разогреве. Концерт прошел на 17-тысячной Dubai Coca Cola Arena."So, happy birthday, brother! - сказал в видео Моргенштерн и добавил. - Водочка, водочка! За нас!"Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

дубай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дубай, моргенштерн, тилль линдеманн, российский шоу-бизнес