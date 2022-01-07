https://sputnik-georgia.ru/20220107/gadaniya-i-predskazaniya-chego-po-mneniyu-gruzinskoy-pressy-ne-izbezhat-v-novom-godu-263451544.html

Гадания и предсказания: чего, по мнению грузинской прессы, не избежать в новом году?

Гадания и предсказания: чего, по мнению грузинской прессы, не избежать в новом году?

Многих читателей преследует ощущение, будто ведущие грузинские издания в период новогодних торжеств намеренно избегают праздничных номеров. Телеканалы – дело... 07.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-07T21:11+0400

2022-01-07T21:11+0400

2022-01-07T21:30+0400

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единое нацдвижение

грузинская мечта

ника мелия

саломе зурабишвили

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У них всегда под рукой сомнительные шутки и задушевные песни, легко восполняющие дефицит счастья. А газетное слово, по природе, более придирчивое, и на музыку его не переложишь.Получилось, едва ли не единственную радостную новость в эти дни содержало сообщение "Ахали таоба" (31.12) о том, что общественный транспорт в Новогоднюю ночь работает до 3-х часов утра. Можно было, встретив Новый год дома, отправиться в гости к друзьям - ведь праздники нужны всем и всегда.Впрочем, грузинским политикам сейчас действительно не до них.Старые песни о главном…В старых песнях вообще-то нет ничего плохого. Если только под ними не подразумеваются набившие оскомину лозунги, которые отпугивают даже преданный электорат. В Грузии прочно укоренилась традиция чего-то требовать, порой до конца не понимая чего. На какие компромиссы готовы пойти партии ради достижения общенационального согласия? – задает вопрос "Резонанси" (28.12), строя прогнозы на предстоящий год.Не теряя надежды, что даже ковидпандемия превратится в 2022 году в обычное сезонное заболевание, делать позитивные политические прогнозы эксперты так, однако, и не решились (30.12). Особенно это касается Грузии, где протестные акции, давно превратившись из массовых в сезонные, тем не менее, продолжают мешать нормализации политического процесса.Примирение – это объявление внеочередных выборов и освобождение Саакашвили, продолжает настаивать "Нацдвижение" ("Ахали таоба", 31.12). Чем бессовестней поступит власть с Саакашвили, тем острее будет протест, обещает председатель партии Ника Мелия (29.12), использующий любой повод для новых угроз. По мнению многих экспертов, своими требованиями, лишенными убедительных аргументов, радикальное крыло заставляет усомниться в дееспособности всей оппозиции. К великой, надо заметить, радости правящей команды.Как связан дядя Саакашвили со "всеобщей голодовкой" и что такое коалиция по-грузински >>>Аналитиков всерьез настораживает, что на информационную войну между ЕНД и "Грузинской мечтой" брошены все политические ресурсы страны. Тем временем, тучи сгущаются. И не только в силу острейших социальных проблем. Возвращение Миши, групповая голодовка и волны коронавируса"Версия" (29.12) именно в таком порядке расставила наиболее примечательные и броские события прошлого года. С точки зрения падких на сенсации журналистов и поглощающей их аудитории, подобная последовательность, безусловно, обусловлена логикой. Однако солидные политологи предпочитают не переоценивать экстравагантные поступки отдельных политических персон. Пусть даже они спровоцировали шумный общественный резонанс.Трудно не согласиться с Гией Хухашвили, назвавшем центральным событием минувшего года местные выборы, которые вылились далеко за рамки местного самоуправления. Для Грузии это был шанс заложить основы мультипартийной демократии европейского типа. Если б, считает эксперт, в полной мере была отражена воля людей, мы бы имели в стране совершенно иную политическую картину ("Квирис палитра", 27.12-2.01).Аналитики сходятся на том, что Грузия не использовала реальную возможность выдвинуться в крайне важную политическую силу в регионе. Однако и "Грузинская мечта", и подавляющая часть оппозиции использовали уникальное по характеру, содержанию и форме "соглашение Мишеля" как повод для спекуляций, торгов и самоутверждения.Слишком явно этим "грешит" оппозиция, у которой, как считает политолог Вахтанг Дзабирадзе, нет общей стратегии и тактики. Смещение акцентов – результат действий "Национального движения", в целом согласен эксперт Рамаз Сакварелидзе ("Резонанси", 30.12). Хотя и правящая партия ведет себя неконструктивно, строя политику исключительно на ошибках соперника.Массовая голодовка соратников Саакашвили - мнения политиков >>>"Нацдвижение" лихорадочно ищет новые формы протеста, подменяя ими содержание. Показательна групповая голодовка, которая изначально задумывалась как всеобщая. И дело тут не в массовости. В результате голодовок политический эффект достигает редко, делится наблюдениями Сакварелидзе ("Сакартвелос Республика", 23-31.12). Революцию националы голодовками устроить не смогут, поддерживает это мнение Торнике Шарашенидзе ("Ахали таоба", 29.12). А Мамука Гамкрелидзе искренне недоумевает: в чем смысл акции, если организовано… поочередное дежурство голодающих (30.12)?!.Можно, конечно, не верить публицисту Ираклию Какабадзе ("Квирис палитра"), утверждающему, будто националы и их телеканалы щедро финансируется дядей Саакашвили – Темуром Аласания. Тем не менее, упрямство, с которым актив партии в обход юридических норм и политической логики требует освобождения экс-президента, как и групповая голодовка, объявленная после странного визита Аласания в страну, наводят на определенные размышления. Во всяком случае, эти деньги, вырученные, как доказывает Какабадзе, от торговли оружием и наркотиками, явно уходят впустую. Если только за сугубо финансовыми расходами не кроются иные цели…Маски или лица?Конец года увенчался непривычной для праздничного настроя кадровой активностью, включая очередной виток кадровой чехарды во власти. Прежде всего, внимание на себя обратила стремительная трансформация президента, начавшей активно использовать свои полномочия. Как справедливо заметила "Ахали таоба" (30.12), Саломе Зурабишвили может стать головной болью для "Мечты".Лидер "Единого нацдвижения": решающие рычаги в руках у президента Грузии >>>В последнее время она постоянно в эпицентре событий. Вопрос помилования Саакашвили, инициатива с национальным примирением, активное вмешательство в политический процесс, встречи с лидерами оппозиции. Президент словно почувствовала, как много от нее зависит. Некоторые наблюдатели даже не исключают, что, заняв это кресло, она не до конца удовлетворила свои амбиции.Вот что все это выльется, сказать пока трудно – год только начался. Однако почти нулевой рейтинг четвертого президента заставляет усомниться, что за его заявлениями кроется политический интерес. В конце концов, он мог помиловать Саакашвили, когда занимал свой пост, почему же тогда этого не сделал? – удивляется Вахтанг Дзабирадзе ("Резонанси", 29.12).Похвалили за работу, причину ухода не поняли - оппозиция о смене спикера парламента Грузии >>>"Мечта" тоже не стоит на месте. В канун Нового года партия лихорадочно поменяла председателя парламента. Причем, по мнению обозревателей, Каха Кучава никакого повода для смещения с должности в общем-то не давал. Оппозиция уже заявила о кризисе. Но "Резонанси" (30.12) считает на уровне версии, что "Мечта" укрепляет позиции в законодательном органе. Точнее, их укрепляет нынешний премьер Ираклий Гарибашвили…Исчерпывающую же оценку нынешнему периоду точнее других, пожалуй, вынес поэт и актер Дато Маградзе: ощущение такое, будто существуют две Грузии – реальная и параллельная. В параллельной процессы развиваются истерически, а в реальной – исторически. Но все говорит о том, что параллельная Грузия постепенно исчезает ("Квирис палитра").Хотелось бы пожелать всем, чтобы в Новом году так оно и было!С праздником!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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политика, грузия, аналитика, обзор сми, михаил саакашвили, единое нацдвижение, грузинская мечта, ника мелия, саломе зурабишвили , колумнисты, каха кучава