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Дочка Брежневой показала новое фото и ее чуть не спутали с мамой
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov/
Поклонники не могут поверить, что старшей наследнице сексуальной певицы стукнуло 20 лет. И Соня превращается в копию своей матери
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Дочь украинско-российской певицы Веры Брежневой сразила Сеть новым фото: поклонники чуть не спутали девушку с ее звездной мамой.
Старшая дочка Брежневой недавно отметила свое 20-летие. И в отличие от своих сверстников наследница не так часто балует своих подписчиков новыми фото в Инстаграм. Но многим интересно, чем занимается Соня и как меняется ее внешность.
Недавно старшая дочь Брежневой порадовала фанатов новым снимком в сторис, и все сразу поняли, что она стала еще больше похожа не свою маму.
Дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман
На фото Соня сидит на скалах и широко улыбается. И трудно не заметить, что ее светлые волосы, пухлые губы и сине-зеленые глаза - заслуга ее родительницы.
В настоящее время Соня Киперман живет в США и учится в колледже. Девушка сотрудничает с модельным агентством, а также снимается в эпизодических ролях. Например, в популярном сериале "Дневники вампира".
Напомним, что старшую дочку Вера родила от Виталия Войченко. Но уже через пару лет Брежнева вышла замуж за предпринимателя Михаила Кипермана, который удочерил Соню и дал ей свою фамилию. От него певица родила младшую наследницу - Сару.
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