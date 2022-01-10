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https://sputnik-georgia.ru/20220110/dochka-brezhnevoy-pokazala-novoe-foto-i-ee-chut-ne-sputali-s-mamoy-263502872.html
Дочка Брежневой показала новое фото и ее чуть не спутали с мамой
Дочка Брежневой показала новое фото и ее чуть не спутали с мамой
Поклонники не могут поверить, что старшей наследнице сексуальной певицы стукнуло 20 лет. И Соня превращается в копию своей матери
2022-01-10T18:43+0400
2022-01-10T18:43+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
вера брежнева
шоу-бизнес
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Дочь украинско-российской певицы Веры Брежневой сразила Сеть новым фото: поклонники чуть не спутали девушку с ее звездной мамой. Старшая дочка Брежневой недавно отметила свое 20-летие. И в отличие от своих сверстников наследница не так часто балует своих подписчиков новыми фото в Инстаграм. Но многим интересно, чем занимается Соня и как меняется ее внешность. Недавно старшая дочь Брежневой порадовала фанатов новым снимком в сторис, и все сразу поняли, что она стала еще больше похожа не свою маму. На фото Соня сидит на скалах и широко улыбается. И трудно не заметить, что ее светлые волосы, пухлые губы и сине-зеленые глаза - заслуга ее родительницы. В настоящее время Соня Киперман живет в США и учится в колледже. Девушка сотрудничает с модельным агентством, а также снимается в эпизодических ролях. Например, в популярном сериале "Дневники вампира". Напомним, что старшую дочку Вера родила от Виталия Войченко. Но уже через пару лет Брежнева вышла замуж за предпринимателя Михаила Кипермана, который удочерил Соню и дал ей свою фамилию. От него певица родила младшую наследницу - Сару. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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вера брежнева, шоу-бизнес, российский шоу-бизнес

Дочка Брежневой показала новое фото и ее чуть не спутали с мамой

18:43 10.01.2022
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov / Перейти в фотобанкПевица Вера Брежнева
Певица Вера Брежнева - Sputnik Грузия, 1920, 10.01.2022
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
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Поклонники не могут поверить, что старшей наследнице сексуальной певицы стукнуло 20 лет. И Соня превращается в копию своей матери
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Дочь украинско-российской певицы Веры Брежневой сразила Сеть новым фото: поклонники чуть не спутали девушку с ее звездной мамой.
Старшая дочка Брежневой недавно отметила свое 20-летие. И в отличие от своих сверстников наследница не так часто балует своих подписчиков новыми фото в Инстаграм. Но многим интересно, чем занимается Соня и как меняется ее внешность.
Недавно старшая дочь Брежневой порадовала фанатов новым снимком в сторис, и все сразу поняли, что она стала еще больше похожа не свою маму.
© Instagram / sonyaxkipermanДочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман
Дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман - Sputnik Грузия, 1920, 10.01.2022
Дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман
© Instagram / sonyaxkiperman
На фото Соня сидит на скалах и широко улыбается. И трудно не заметить, что ее светлые волосы, пухлые губы и сине-зеленые глаза - заслуга ее родительницы.
В настоящее время Соня Киперман живет в США и учится в колледже. Девушка сотрудничает с модельным агентством, а также снимается в эпизодических ролях. Например, в популярном сериале "Дневники вампира".
Напомним, что старшую дочку Вера родила от Виталия Войченко. Но уже через пару лет Брежнева вышла замуж за предпринимателя Михаила Кипермана, который удочерил Соню и дал ей свою фамилию. От него певица родила младшую наследницу - Сару.
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