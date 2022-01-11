https://sputnik-georgia.ru/20220111/kusayuschiy-devochku-schenok-pritvoryaetsya-spyaschim-kak-tolko-ona-zovet-mamu--smeshnoe-video-263523987.html

Кусающий девочку щенок притворяется спящим, как только она зовет маму – смешное видео

Кусающий девочку щенок притворяется спящим, как только она зовет маму – смешное видео

Этот питомец ведет себя как младшие братья и сестры, чьи пакости может остановить лишь вовремя вернувшаяся мама 11.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-11T13:40+0400

2022-01-11T13:40+0400

2022-01-11T14:01+0400

видеоклуб

собака

видео с животными

смешные видео

вирусные видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/1c/250732167_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_0c0ecc03b714820808fdc00133e52897.png

На кадрах видно, как девушка стоит посреди комнаты вместе со своим четвероногим другом и протягивает ему руку. Либо чтобы погладить, либо чтобы разозлить. Питомец же решает укусить ее, и даже крики боли девушки его не останавливают. В результате ей приходится произнести волшебное слово: "Мама". Как только девушка зовет ее, собака сразу же перестает кусаться и быстро ретируется на кресло, словно она ничего не делала.Смотрите на видео также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео