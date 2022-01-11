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Кусающий девочку щенок притворяется спящим, как только она зовет маму – смешное видео
Кусающий девочку щенок притворяется спящим, как только она зовет маму – смешное видео
Этот питомец ведет себя как младшие братья и сестры, чьи пакости может остановить лишь вовремя вернувшаяся мама 11.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-11T13:40+0400
2022-01-11T13:40+0400
2022-01-11T14:01+0400
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На кадрах видно, как девушка стоит посреди комнаты вместе со своим четвероногим другом и протягивает ему руку. Либо чтобы погладить, либо чтобы разозлить. Питомец же решает укусить ее, и даже крики боли девушки его не останавливают. В результате ей приходится произнести волшебное слово: "Мама". Как только девушка зовет ее, собака сразу же перестает кусаться и быстро ретируется на кресло, словно она ничего не делала.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Кусающий девочку щенок притворяется спящим, как только она зовет маму – смешное видео
13:40 11.01.2022 (обновлено: 14:01 11.01.2022)
Этот питомец ведет себя как младшие братья и сестры, чьи пакости может остановить лишь вовремя вернувшаяся мама
На кадрах видно, как девушка стоит посреди комнаты вместе со своим четвероногим другом и протягивает ему руку. Либо чтобы погладить, либо чтобы разозлить. Питомец же решает укусить ее, и даже крики боли девушки его не останавливают. В результате ей приходится произнести волшебное слово: "Мама". Как только девушка зовет ее, собака сразу же перестает кусаться и быстро ретируется на кресло, словно она ничего не делала.
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