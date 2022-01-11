https://sputnik-georgia.ru/20220111/razrezy-i-platforma-khodchenkova-udivila-set-derzkim-snimkom-u-pilona-263518893.html
Разрезы и платформа: Ходченкова удивила Сеть дерзким снимком у пилона
Разрезы и платформа: Ходченкова удивила Сеть дерзким снимком у пилона
Известная актриса и новая "Анна Каренина" опубликовала новый снимок в Инстаграм и шокировала всех фанатов 11.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-11T12:01+0400
2022-01-11T12:01+0400
2022-01-11T12:01+0400
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светлана ходченкова
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Российская актриса Светлана Ходченкова удивила поклонников – звезда поделилась дерзким снимком у пилона. 38-летнюю Ходченкову не раз называли самой скрытной актрисой российского кино. Звезда редко говорит о личной жизни, нечасто дает интервью и практически не выходит в свет. Но что точно любит Светлана, так это показывать эффектные снимки у себя в блоге. Но недавно она призналась, что самоизоляция и пандемия принесли много плюсов в ее жизнь, например, звезда увлекалась воздушной акробатикой на пилоне. Ходченкова заявила, что занятия этим спортом позволяют ей есть любимые, вредные сладости и другие углеводы, от которых она раньше отказывалась. А после решила похвастаться своими результатами в блоге Инстаграм. На новом, дерзком кадре Ходченкова позировала у пилона. Актриса надела облагающие легинсы с разрезами, топик с длинным рукавом, а также ботфорты в стиле Леди Гаги. "Мотивация скорее слезать с новогодних салатов", "Просто Светлана не ела в Новый год", "Бомба", "Фигура – космос", "Вы восхитительны", "Горячая Света", "Света – ты конфета", – прокомментировали подписчики под фотографией. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
светлана ходченкова, российский шоу-бизнес
Разрезы и платформа: Ходченкова удивила Сеть дерзким снимком у пилона
Известная актриса и новая "Анна Каренина" опубликовала новый снимок в Инстаграм и шокировала всех фанатов
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Российская актриса Светлана Ходченкова удивила поклонников – звезда поделилась дерзким снимком у пилона.
38-летнюю Ходченкову не раз называли самой скрытной актрисой российского кино. Звезда редко говорит о личной жизни, нечасто дает интервью и практически не выходит в свет. Но что точно любит Светлана, так это показывать эффектные снимки у себя в блоге.
Но недавно она призналась, что самоизоляция и пандемия принесли много плюсов в ее жизнь, например, звезда увлекалась воздушной акробатикой на пилоне.
Ходченкова заявила, что занятия этим спортом позволяют ей есть любимые, вредные сладости и другие углеводы, от которых она раньше отказывалась. А после решила похвастаться своими результатами в блоге Инстаграм.
На новом, дерзком кадре Ходченкова позировала у пилона. Актриса надела облагающие легинсы с разрезами, топик с длинным рукавом, а также ботфорты в стиле Леди Гаги.
"Мотивация скорее слезать с новогодних салатов", "Просто Светлана не ела в Новый год", "Бомба", "Фигура – космос", "Вы восхитительны", "Горячая Света", "Света – ты конфета", – прокомментировали подписчики под фотографией.
И все ахнули:
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