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https://sputnik-georgia.ru/20220111/razrezy-i-platforma-khodchenkova-udivila-set-derzkim-snimkom-u-pilona-263518893.html
Разрезы и платформа: Ходченкова удивила Сеть дерзким снимком у пилона
Разрезы и платформа: Ходченкова удивила Сеть дерзким снимком у пилона
Известная актриса и новая "Анна Каренина" опубликовала новый снимок в Инстаграм и шокировала всех фанатов 11.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-11T12:01+0400
2022-01-11T12:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
светлана ходченкова
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Российская актриса Светлана Ходченкова удивила поклонников – звезда поделилась дерзким снимком у пилона. 38-летнюю Ходченкову не раз называли самой скрытной актрисой российского кино. Звезда редко говорит о личной жизни, нечасто дает интервью и практически не выходит в свет. Но что точно любит Светлана, так это показывать эффектные снимки у себя в блоге. Но недавно она призналась, что самоизоляция и пандемия принесли много плюсов в ее жизнь, например, звезда увлекалась воздушной акробатикой на пилоне. Ходченкова заявила, что занятия этим спортом позволяют ей есть любимые, вредные сладости и другие углеводы, от которых она раньше отказывалась. А после решила похвастаться своими результатами в блоге Инстаграм. На новом, дерзком кадре Ходченкова позировала у пилона. Актриса надела облагающие легинсы с разрезами, топик с длинным рукавом, а также ботфорты в стиле Леди Гаги. "Мотивация скорее слезать с новогодних салатов", "Просто Светлана не ела в Новый год", "Бомба", "Фигура – космос", "Вы восхитительны", "Горячая Света", "Света – ты конфета", – прокомментировали подписчики под фотографией. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
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Разрезы и платформа: Ходченкова удивила Сеть дерзким снимком у пилона

12:01 11.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Ходченкова на премьере фильма А. Молочникова "Скажи ей"
Актриса Светлана Ходченкова на премьере фильма А. Молочникова Скажи ей - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Анастасия Шрайбер - Sputnik Грузия
Анастасия Шрайбер
Все материалы
Известная актриса и новая "Анна Каренина" опубликовала новый снимок в Инстаграм и шокировала всех фанатов
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Российская актриса Светлана Ходченкова удивила поклонников – звезда поделилась дерзким снимком у пилона.
38-летнюю Ходченкову не раз называли самой скрытной актрисой российского кино. Звезда редко говорит о личной жизни, нечасто дает интервью и практически не выходит в свет. Но что точно любит Светлана, так это показывать эффектные снимки у себя в блоге.
Но недавно она призналась, что самоизоляция и пандемия принесли много плюсов в ее жизнь, например, звезда увлекалась воздушной акробатикой на пилоне.
Ходченкова заявила, что занятия этим спортом позволяют ей есть любимые, вредные сладости и другие углеводы, от которых она раньше отказывалась. А после решила похвастаться своими результатами в блоге Инстаграм.
На новом, дерзком кадре Ходченкова позировала у пилона. Актриса надела облагающие легинсы с разрезами, топик с длинным рукавом, а также ботфорты в стиле Леди Гаги.
"Мотивация скорее слезать с новогодних салатов", "Просто Светлана не ела в Новый год", "Бомба", "Фигура – космос", "Вы восхитительны", "Горячая Света", "Света – ты конфета", – прокомментировали подписчики под фотографией.
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