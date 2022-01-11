https://sputnik-georgia.ru/20220111/sovremennaya-klounada-ekspert-otsenila-vokalnye-sposobnosti-morgenshterna-263502281.html

"Современная клоунада": эксперт оценила вокальные способности Моргенштерна

"Современная клоунада": эксперт оценила вокальные способности Моргенштерна

Разбираемся, зачем уметь хорошо петь, если можно просто делать прекрасное шоу

2022-01-11T07:04+0400

2022-01-11T07:04+0400

2022-01-11T07:04+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Вокальный педагог оценила данные популярного российского рэпера Моргенштерна."Комсомольская правда" обратилась к педагогу по вокалу Академии музыки Владимира Коробки Юлии Таравковой, чтобы узнать, как на самом деле поют современные звезды, среди них оказался и Алишер Моргенштерн.Специалист разбирала песню рэпера "Я когда-нибудь уйду", которая собрала почти 20 миллионов просмотров на YouTube. Несмотря на то, что поклонники остались довольны треком рэпера, эксперт подобное музыкой не считает."Жанр, с которым выступает Моргенштерн, не предполагает вокальный обзор, хотя в мире существует много рэп-исполнителей с супервокалом, но это не про Алишера. Тембр примитивен, хотя интонирует в припеве терпимо", – сказала Юлия Таравкова.Также педагог отметила, что Моргенштерн работает в жанре, где главное – это умение создавать шоу, в том числе из собственной жизни."Современная клоунада нынче очень продаваема. Проект Моргенштерн – это и есть современная клоунада", – подчеркнула Таравкова.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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моргенштерн, шоу-бизнес, российский шоу-бизнес