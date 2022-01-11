https://sputnik-georgia.ru/20220111/sovremennaya-klounada-ekspert-otsenila-vokalnye-sposobnosti-morgenshterna-263502281.html
"Современная клоунада": эксперт оценила вокальные способности Моргенштерна
"Современная клоунада": эксперт оценила вокальные способности Моргенштерна
Разбираемся, зачем уметь хорошо петь, если можно просто делать прекрасное шоу
2022-01-11T07:04+0400
2022-01-11T07:04+0400
2022-01-11T07:04+0400
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Вокальный педагог оценила данные популярного российского рэпера Моргенштерна."Комсомольская правда" обратилась к педагогу по вокалу Академии музыки Владимира Коробки Юлии Таравковой, чтобы узнать, как на самом деле поют современные звезды, среди них оказался и Алишер Моргенштерн.Специалист разбирала песню рэпера "Я когда-нибудь уйду", которая собрала почти 20 миллионов просмотров на YouTube. Несмотря на то, что поклонники остались довольны треком рэпера, эксперт подобное музыкой не считает."Жанр, с которым выступает Моргенштерн, не предполагает вокальный обзор, хотя в мире существует много рэп-исполнителей с супервокалом, но это не про Алишера. Тембр примитивен, хотя интонирует в припеве терпимо", – сказала Юлия Таравкова.Также педагог отметила, что Моргенштерн работает в жанре, где главное – это умение создавать шоу, в том числе из собственной жизни."Современная клоунада нынче очень продаваема. Проект Моргенштерн – это и есть современная клоунада", – подчеркнула Таравкова.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
моргенштерн, шоу-бизнес, российский шоу-бизнес
"Современная клоунада": эксперт оценила вокальные способности Моргенштерна
Разбираемся, зачем уметь хорошо петь, если можно просто делать прекрасное шоу
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Вокальный педагог оценила данные популярного российского рэпера Моргенштерна.
"Комсомольская правда" обратилась к педагогу по вокалу Академии музыки Владимира Коробки Юлии Таравковой, чтобы узнать, как на самом деле поют современные звезды, среди них оказался и Алишер Моргенштерн.
Специалист разбирала песню рэпера "Я когда-нибудь уйду", которая собрала почти 20 миллионов просмотров на YouTube. Несмотря на то, что поклонники остались довольны треком рэпера, эксперт подобное музыкой не считает.
"Жанр, с которым выступает Моргенштерн, не предполагает вокальный обзор, хотя в мире существует много рэп-исполнителей с супервокалом, но это не про Алишера. Тембр примитивен, хотя интонирует в припеве терпимо", – сказала Юлия Таравкова.
Также педагог отметила, что Моргенштерн работает в жанре, где главное – это умение создавать шоу, в том числе из собственной жизни.
"Современная клоунада нынче очень продаваема. Проект Моргенштерн – это и есть современная клоунада", – подчеркнула
Таравкова.
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