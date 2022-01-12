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https://sputnik-georgia.ru/20220112/reper-morgenshtern-sozdal-sobstvennoe-smi-263528368.html
Рэпер Моргенштерн создал собственное СМИ
Рэпер Моргенштерн создал собственное СМИ
Моргенштерн уже объявил о наборе "талантливых ребят, готовых строить СМИ будущего" в его команду.
2022-01-12T07:02+0400
2022-01-12T07:02+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
дубай
моргенштерн
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн заявил о создании собственного СМИ под названием "Не Моргенштерн".Как рассказал артист в сторис Instagram, работе над новым проектом он посвятил свое длительное исчезновение из социальных сетей."Я *** (устал – прим. ред.) читать однообразные, скучные, желтушные СМИ. Поэтому я решил сделать свое свободное, честное, прогрессивное, инновационное СМИ с классными мемасами", – сказал он в Instagram.Моргенштерн уже объявил о наборе "талантливых ребят, готовых строить СМИ будущего" в его команду.Рэпер пояснил, что не хотел называть СМИ собственным именем, так как "Моргенштерн – это чуть ли не иностранный агент и враг нации".Сейчас артист находится в Дубае. Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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дубай, моргенштерн, российский шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн создал собственное СМИ

07:02 12.01.2022
© photo: Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2022
© photo: Sputnik / Maksim Blinov
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Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
Все материалы
Моргенштерн уже объявил о наборе "талантливых ребят, готовых строить СМИ будущего" в его команду
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн заявил о создании собственного СМИ под названием "Не Моргенштерн".
Как рассказал артист в сторис Instagram, работе над новым проектом он посвятил свое длительное исчезновение из социальных сетей.
"Я *** (устал – прим. ред.) читать однообразные, скучные, желтушные СМИ. Поэтому я решил сделать свое свободное, честное, прогрессивное, инновационное СМИ с классными мемасами", – сказал он в Instagram.
Моргенштерн уже объявил о наборе "талантливых ребят, готовых строить СМИ будущего" в его команду.
Рэпер пояснил, что не хотел называть СМИ собственным именем, так как "Моргенштерн – это чуть ли не иностранный агент и враг нации".
Сейчас артист находится в Дубае. Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.
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