https://sputnik-georgia.ru/20220112/reper-morgenshtern-sozdal-sobstvennoe-smi-263528368.html

Рэпер Моргенштерн создал собственное СМИ

Рэпер Моргенштерн создал собственное СМИ

Моргенштерн уже объявил о наборе "талантливых ребят, готовых строить СМИ будущего" в его команду.

2022-01-12T07:02+0400

2022-01-12T07:02+0400

2022-01-12T07:02+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн заявил о создании собственного СМИ под названием "Не Моргенштерн".Как рассказал артист в сторис Instagram, работе над новым проектом он посвятил свое длительное исчезновение из социальных сетей."Я *** (устал – прим. ред.) читать однообразные, скучные, желтушные СМИ. Поэтому я решил сделать свое свободное, честное, прогрессивное, инновационное СМИ с классными мемасами", – сказал он в Instagram.Моргенштерн уже объявил о наборе "талантливых ребят, готовых строить СМИ будущего" в его команду.Рэпер пояснил, что не хотел называть СМИ собственным именем, так как "Моргенштерн – это чуть ли не иностранный агент и враг нации".Сейчас артист находится в Дубае. Моргенштерн покинул Россию через несколько часов после того, как руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил артиста в распространении наркотиков через соцсети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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дубай, моргенштерн, российский шоу-бизнес