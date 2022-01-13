https://sputnik-georgia.ru/20220113/politicheskie-prognozy-ili-chego-zhdat-ot-2022-goda-v-gruzii-263599162.html

Политические прогнозы, или Чего ждать от 2022 года в Грузии

Политические прогнозы, или Чего ждать от 2022 года в Грузии

Одна из ключевых ролей в нынешней политической жизни Грузии все еще в руках Саакашвили, считают политологи

2022-01-13T19:20+0400

2022-01-13T19:20+0400

2022-01-13T19:54+0400

политика

грузия

михаил саакашвили

обзоры

грузинская мечта

васо капанадзе

арчил сихарулидзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1b/261541414_0:120:1281:840_1920x0_80_0_0_3fc39b17105e6fe7f833a899582f5460.jpg

Грузинские аналитики считают маловероятным завершение политического кризиса в Грузии в 2022 году. Виной тому - глубокие противоречия между правящей "Грузинской мечтой" и крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение".До сих пор под вопросом, прекратят ли бойкотировать работу парламента депутаты от "Нацдвижения", основанного много лет назад Михаилом Саакашвили. Более того, сторонники Саакашвили готовятся к акциям протеста по всей стране с требованием освобождения его из тюрьмы.Политологи рассказали Sputnik Грузия, какого развития событий следует ждать в 2022 году.Политический кризисПолитолог, лектор Тбилисского государственного университета Арчил Сихарулидзе считает, что политический кризис, который начался после парламентских выборов 2020 года, продолжится и в 2022 году."Продолжится и социально-экономический кризис, так как новые мысли и идеи не формируются. Поскольку мы боремся с пандемией, к сожалению, в плане возрождения экономики ситуация довольно сложная", - сказал Сихарулидзе.Прошедший год был сложным, и если реалистично посмотреть на ситуацию, то впереди не менее сложный и напряженный год. В Грузии серьезные проблемы как с точки зрения внутренней, так и внешней политики, считает эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе.По мнению политолога, негативное влияние на текущие в стране процессы оказали возвращение и арест экс-президента Михаила Саакашвили. Он отбывает наказание по двум уголовным делам. "Саакашвили находится в тюрьме, и несмотря на то, что он является политическим банкротом, он вновь оказывает влияние на формирование повестки дня общественно-политической жизни и является одной из главных ее составляющих частей", - отметил Капанадзе.Саакашвили о "вшивых должностях" и неврологических проблемах>>Политолог Вахтанг Дзабирадзе прогнозирует перегруппировку в оппозиции."На мой взгляд, политический кризис в 2022 году пойдет на убыль. Это может стать началом нового политического процесса во всей оппозиции и создать новое политическое направление. Я также не исключаю, что этот процесс вызовет резкую перегруппировку сил в самой оппозиции", - сказал Дзабирадзе.Он считает, что противостояние между "Грузинской мечтой" и "Единым национальным движением", начавшееся после смены власти в 2012 году, устраивает обе стороны."Их не устраивает появление третьей силы", - отметил Дзабирадзе.Борьба с поляризациейИнициатива президента Грузии Саломе Зурабишвили о достижении всеобщего согласия, по мнению Сихарулидзе, обречена на провал. В конце прошлого года она начала проводить встречи с представителями разных политических сил и общественности в надежде найти точки соприкосновения, чтобы преодолеть поляризацию в обществе.О каком достижении согласия может идти речь, когда у этих партий нет ничего общего, отметил политолог."Общество очень поляризовано, и, честно говоря, это всех устраивает", - сказал Сихарулидзе.Инициатива президента не принесет существенного результата, считает политолог Васо Капанадзе."С одной стороны, Зурабишвили начала процесс примирения, а с другой – она говорит, что не сможет помирить основные противоборствующие политические стороны – "Национальное движение" и "Грузинскую мечту". Соответственно, все это оставляет несерьезное впечатление", - отметил Капанадзе.По словам Дзабирадзе, тема примирения довольно сложная и не новая в грузинской политике. Этого не смог добиться даже глава Европейского совета Шарль Мишель, при посредничестве которого в 2021 году власти и оппозиция подписали соглашение."Внутри страны никакой перспективы политического примирения не существует. Это очень сложный и трудоемкий процесс. Я не вижу, чтобы у президента был потенциал для этого. На мой взгляд, она начала процесс абсолютно неправильно. Она должна была четко выделить цель, затем создать рабочую группу и уже после исходя из этого делать заявления", - сказал Дзабирадзе.Тбилгорсуд упразднил штраф Минюсту из-за кадров Саакашвили>>При этом посредничество западных партнеров на этот раз маловероятно, считают эксперты. И главная причина - неожиданный выход правящей партии из "соглашения Шарля Мишеля", которое предусматривало проведение судебной и избирательной реформ.Включенности такого уровня, как это было в случае Шарля Мишеля, больше не будет, считает Дзабирадзе. Однако, политолог не исключает, что переговоры продолжатся в кулуарах."Если наши партнеры и высшие эшелоны решат вмешаться в решение этой проблемы, разговоры как с властью, так и с оппозицией будут очень тяжелыми", - отметил Дзабирадзе.Что делать с СаакашвилиПо словам Сихарулидзе, помилование Саакашвили при президентстве Зурабишвили не произойдет. Во-первых, потому что нельзя жертвовать справедливостью ради примирения с "Нацдвижением". Во-вторых, она уже заявила, что не будет это делать. По его словам, единственная возможность освобождения Саакашвили – это выборы 2024 года. Если сменится власть, новый парламент изберет нового президента и уже тот издаст акт о помиловании. Необдуманным заявление Зурабишвили о том, что она никогда не помилует Саакашвили, считает политолог Капанадзе.Саакашвили не ладит с Мелия? Эксперт назвал возможную причину изменений в "Нацдвижении">>"Есть такое выражение – "никогда не говори никогда". Тем более, после этого заявления, она начала некий процесс примирения. Однако непонятно, кто с кем мирится и по какому вопросу", - отметил политолог.При этом он подчеркнул, что все решения, касающиеся Саакашвили, Зурабишвили будет принимать лишь после согласования вопроса с правящей партией. "Реально процессом управляет "Грузинская мечта", а не Зурабишвили", - сказал Капанадзе.Такого же мнения придерживается другой эксперт - Вахтанг Дзабирадзе. "У Саакашвили есть свои избиратели, и они не так уж малочисленны. Я говорю о Саакашвили, а не о "Национальном движении". Основные избиратели, которые голосуют за "Национальное движение", - это сторонники Саакашвили", - сказал Дзабирадзе.Сторонники Саакашвили намерены устроить акции протеста по всей Грузии>>Если Саакашвили "пойдет ко дну", то голоса этих избирателей будут распределены среди других партий, что может создать совершенно новую реальность в оппозиционном спектре, отметил политолог."Возможно, для власти сегодня важно, чтобы эти оппозиционные избиратели были привязаны к Саакашвили и не были распределены. Поэтому помилует ли его Зурабишвили, отправят ли его на лечение за границу или же оставят в заключении – решение, на мой взгляд, будет принято с учетом этого", - отметил Дзабирадзе.Сам Саакашвили считает себя политическим заключенным и требует освобождения. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, грузия, михаил саакашвили, обзоры, грузинская мечта, васо капанадзе, арчил сихарулидзе