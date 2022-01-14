https://sputnik-georgia.ru/20220114/kot-zalez-na-krovat-i-uvidel-pokryvalo-s-risunkom-sebya--video-ego-reaktsii-263609452.html
Кот залез на кровать и увидел покрывало с рисунком себя – видео его реакции
Кот залез на кровать и увидел покрывало с рисунком себя – видео его реакции
Пушистый решил, что на одной кровати не может быть места для двух котов, поэтому подошел к проблеме в стиле всех кошачьих 14.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-14T11:55+0400
2022-01-14T11:55+0400
2022-01-14T12:29+0400
видеоклуб
кошки
видео с животными
смешные видео
вирусные видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0e/263609389_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_88694e487f8151f2a416e6122014f2bb.png
На кадрах видно, как кот сидит на кровати с чисто белым покрывалом, на котором нарисована спящая версия пушистого. Примечательно, что находясь прямо перед рисунком, он замечает его только через несколько секунд, пройдя чуть вперед, от чего вздрагивает. Непрошенного гостя сначала пару раз бьют лапой, а потом на всякий случай обнюхивают. Ну а вдруг он "свой"?Смотрите на видео также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0e/263609389_74:0:823:562_1920x0_80_0_0_db96b8b0063f48a527c568710276beb8.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Кот залез на кровать и увидел покрывало с рисунком себя – видео его реакции
11:55 14.01.2022 (обновлено: 12:29 14.01.2022)
Пушистый решил, что на одной кровати не может быть места для двух котов, поэтому подошел к проблеме в стиле всех кошачьих
На кадрах видно, как кот сидит на кровати с чисто белым покрывалом, на котором нарисована спящая версия пушистого. Примечательно, что находясь прямо перед рисунком, он замечает его только через несколько секунд, пройдя чуть вперед, от чего вздрагивает. Непрошенного гостя сначала пару раз бьют лапой, а потом на всякий случай обнюхивают. Ну а вдруг он "свой"?
"Это я после Нового года": кот на беговом колесе
рассмешил соцсети
Парень очень обрадовался новогоднему подарку
, но кот его радость не разделил
Кота решили погладить игрушечной рукой куклы
, и он такого не ожидал