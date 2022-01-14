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Кот залез на кровать и увидел покрывало с рисунком себя – видео его реакции
Кот залез на кровать и увидел покрывало с рисунком себя – видео его реакции
Пушистый решил, что на одной кровати не может быть места для двух котов, поэтому подошел к проблеме в стиле всех кошачьих 14.01.2022, Sputnik Грузия
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На кадрах видно, как кот сидит на кровати с чисто белым покрывалом, на котором нарисована спящая версия пушистого. Примечательно, что находясь прямо перед рисунком, он замечает его только через несколько секунд, пройдя чуть вперед, от чего вздрагивает. Непрошенного гостя сначала пару раз бьют лапой, а потом на всякий случай обнюхивают. Ну а вдруг он "свой"?Смотрите на видео также:
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видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Кот залез на кровать и увидел покрывало с рисунком себя – видео его реакции

11:55 14.01.2022 (обновлено: 12:29 14.01.2022)
© Youtube / ViralHogКот залез на кровать и увидел покрывало с рисунком себя – видео его реакции
Кот залез на кровать и увидел покрывало с рисунком себя – видео его реакции - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2022
© Youtube / ViralHog
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Пушистый решил, что на одной кровати не может быть места для двух котов, поэтому подошел к проблеме в стиле всех кошачьих
На кадрах видно, как кот сидит на кровати с чисто белым покрывалом, на котором нарисована спящая версия пушистого. Примечательно, что находясь прямо перед рисунком, он замечает его только через несколько секунд, пройдя чуть вперед, от чего вздрагивает. Непрошенного гостя сначала пару раз бьют лапой, а потом на всякий случай обнюхивают. Ну а вдруг он "свой"?
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