https://sputnik-georgia.ru/20220115/bilan-sglazil-klavu-koku-uvezli-na-skoroy-posle-zagula-s-buzovoy-263621010.html

Билан сглазил? Клаву Коку увезли на скорой после загула с Бузовой

Билан сглазил? Клаву Коку увезли на скорой после загула с Бузовой

Веселый отдых знаменитостей привел к тому, что певица получила серьезную травму и заставила поклонников переживать

2022-01-15T13:01+0400

2022-01-15T13:01+0400

2022-01-15T13:37+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Российскую певицу Клаву Коку экстренно увезли на скорой в Куршевеле – веселый отдых звезды с коллегой Ольгой Бузовой закончился печально. Незабываемый отдых Коки в Куршевеле в компании коллеги Ольги Бузовой подошел к концу. После очередного катания на сноуборде звезда оказалась на больничных носилках и отправилась прямиком в больницу, чем взволновала фанатов. 25-летнюю Коку увезли на машине скорой помощи в местную больницу, где врачи сделали дорогостоящий рентген и диагностировали ей травму ноги. Клава осознала, что кувырок через голову без шлема, мог закончится более печально и порадовалась, что отделалась легким испугом и поврежденной ногой. "Знакомьтесь, мои кенты на ближайшее время. Все тело в ушибах, но главное, что жива и без переломов", – весело рассказала Кока в сторис и показала фото костылей. Поклонники решили с юмором отреагировать на инцидент. Некоторые написали, что всему виной ее "близкое общение с Бузовой", а также веселые вечеринки. А некоторые вспомнили слова певица Димы Билана, который заявил, что ему стыдно за Коку и ее поведение. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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дима билан, ольга бузова, клава кока, российский шоу-бизнес