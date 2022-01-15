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https://sputnik-georgia.ru/20220115/bilan-sglazil-klavu-koku-uvezli-na-skoroy-posle-zagula-s-buzovoy-263621010.html
Билан сглазил? Клаву Коку увезли на скорой после загула с Бузовой
Билан сглазил? Клаву Коку увезли на скорой после загула с Бузовой
Веселый отдых знаменитостей привел к тому, что певица получила серьезную травму и заставила поклонников переживать
2022-01-15T13:01+0400
2022-01-15T13:37+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
дима билан
ольга бузова
клава кока
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Российскую певицу Клаву Коку экстренно увезли на скорой в Куршевеле – веселый отдых звезды с коллегой Ольгой Бузовой закончился печально. Незабываемый отдых Коки в Куршевеле в компании коллеги Ольги Бузовой подошел к концу. После очередного катания на сноуборде звезда оказалась на больничных носилках и отправилась прямиком в больницу, чем взволновала фанатов. 25-летнюю Коку увезли на машине скорой помощи в местную больницу, где врачи сделали дорогостоящий рентген и диагностировали ей травму ноги. Клава осознала, что кувырок через голову без шлема, мог закончится более печально и порадовалась, что отделалась легким испугом и поврежденной ногой. "Знакомьтесь, мои кенты на ближайшее время. Все тело в ушибах, но главное, что жива и без переломов", – весело рассказала Кока в сторис и показала фото костылей. Поклонники решили с юмором отреагировать на инцидент. Некоторые написали, что всему виной ее "близкое общение с Бузовой", а также веселые вечеринки. А некоторые вспомнили слова певица Димы Билана, который заявил, что ему стыдно за Коку и ее поведение. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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дима билан, ольга бузова, клава кока, российский шоу-бизнес

Билан сглазил? Клаву Коку увезли на скорой после загула с Бузовой

13:01 15.01.2022 (обновлено: 13:37 15.01.2022)
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкПевица Клава Кока (Клавдия Высокова)
Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) - Sputnik Грузия, 1920, 15.01.2022
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Анастасия Шрайбер - Sputnik Грузия
Анастасия Шрайбер
Все материалы
Веселый отдых знаменитостей привел к тому, что певица получила серьезную травму и заставила поклонников переживать
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Российскую певицу Клаву Коку экстренно увезли на скорой в Куршевеле – веселый отдых звезды с коллегой Ольгой Бузовой закончился печально.
Незабываемый отдых Коки в Куршевеле в компании коллеги Ольги Бузовой подошел к концу. После очередного катания на сноуборде звезда оказалась на больничных носилках и отправилась прямиком в больницу, чем взволновала фанатов.
25-летнюю Коку увезли на машине скорой помощи в местную больницу, где врачи сделали дорогостоящий рентген и диагностировали ей травму ноги.
Клава осознала, что кувырок через голову без шлема, мог закончится более печально и порадовалась, что отделалась легким испугом и поврежденной ногой.
"Знакомьтесь, мои кенты на ближайшее время. Все тело в ушибах, но главное, что жива и без переломов", – весело рассказала Кока в сторис и показала фото костылей.
Поклонники решили с юмором отреагировать на инцидент. Некоторые написали, что всему виной ее "близкое общение с Бузовой", а также веселые вечеринки. А некоторые вспомнили слова певица Димы Билана, который заявил, что ему стыдно за Коку и ее поведение.
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