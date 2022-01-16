https://sputnik-georgia.ru/20220116/neumestno-i-stranno-kak-byvshiy-muzh-napugal-britni-spirs-263616048.html

"Неуместно и странно": как бывший муж напугал Бритни Спирс?

"Неуместно и странно": как бывший муж напугал Бритни Спирс?

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Американская певица Бритни Спирс и ее семья обеспокоены поведением бывшего мужа певицы, который за ней следил, - выяснилось, что... 16.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-16T13:03+0400

2022-01-16T13:03+0400

2022-01-16T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Американская певица Бритни Спирс и ее семья обеспокоены поведением бывшего мужа певицы, который за ней следил, - выяснилось, что Джейсон Александр следил за домом ее матери в Кентвуде, штат Луизиана.Бывший супруг артистки находился в поместье Линн Спирс поздно вечером. Александр даже выложил видео в своем Instagram, сделанные рядом с домом."Папочка Спирс прячется за воротами", — подписал Джейсон одну из публикаций.В этот момент Александр находился в машине с неизвестной девушкой. На видео отчетливо слышно, как женский голос за кадром читает странную молитву, проклиная "все злые поступки, о которых говорят или думают" люди, находящиеся на территории дома Линн Спирс.Эту ситуацию прокомментировал инсайдер, приближенный к семье Спирс:Интересно, что Джейсон Александр уже был арестован за преследование женщины в конце прошлого года. Тогда он признал вину и был осужден условно с испытательным сроком на один год.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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шоу-бизнес, бритни спирс, зарубежные звезды