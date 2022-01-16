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https://sputnik-georgia.ru/20220116/neumestno-i-stranno-kak-byvshiy-muzh-napugal-britni-spirs-263616048.html
"Неуместно и странно": как бывший муж напугал Бритни Спирс?
"Неуместно и странно": как бывший муж напугал Бритни Спирс?
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Американская певица Бритни Спирс и ее семья обеспокоены поведением бывшего мужа певицы, который за ней следил, - выяснилось, что... 16.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-16T13:03+0400
2022-01-16T13:03+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Американская певица Бритни Спирс и ее семья обеспокоены поведением бывшего мужа певицы, который за ней следил, - выяснилось, что Джейсон Александр следил за домом ее матери в Кентвуде, штат Луизиана.Бывший супруг артистки находился в поместье Линн Спирс поздно вечером. Александр даже выложил видео в своем Instagram, сделанные рядом с домом."Папочка Спирс прячется за воротами", — подписал Джейсон одну из публикаций.В этот момент Александр находился в машине с неизвестной девушкой. На видео отчетливо слышно, как женский голос за кадром читает странную молитву, проклиная "все злые поступки, о которых говорят или думают" люди, находящиеся на территории дома Линн Спирс.Эту ситуацию прокомментировал инсайдер, приближенный к семье Спирс:Интересно, что Джейсон Александр уже был арестован за преследование женщины в конце прошлого года. Тогда он признал вину и был осужден условно с испытательным сроком на один год.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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шоу-бизнес, бритни спирс, зарубежные звезды

"Неуместно и странно": как бывший муж напугал Бритни Спирс?

13:03 16.01.2022
© AFP / GABE GINSBERGБритни Спирс
Бритни Спирс - Sputnik Грузия, 1920, 16.01.2022
© AFP / GABE GINSBERG
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Анастасия Шрайбер - Sputnik Грузия
Анастасия Шрайбер
Все материалы
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Американская певица Бритни Спирс и ее семья обеспокоены поведением бывшего мужа певицы, который за ней следил, - выяснилось, что Джейсон Александр следил за домом ее матери в Кентвуде, штат Луизиана.
Бывший супруг артистки находился в поместье Линн Спирс поздно вечером. Александр даже выложил видео в своем Instagram, сделанные рядом с домом.
"Папочка Спирс прячется за воротами", — подписал Джейсон одну из публикаций.
В этот момент Александр находился в машине с неизвестной девушкой. На видео отчетливо слышно, как женский голос за кадром читает странную молитву, проклиная "все злые поступки, о которых говорят или думают" люди, находящиеся на территории дома Линн Спирс.
Эту ситуацию прокомментировал инсайдер, приближенный к семье Спирс:
"Они думают, что это неуместно и странно. Плохо, что семье приходится иметь дело с фанатами, которые вторгаются в их личную зону комфорта, и они с опаской думают, чего еще можно ожидать от Джейсона, который утверждает, что все еще испытывает любовь к Бритни", — говорит инсайдер.
Интересно, что Джейсон Александр уже был арестован за преследование женщины в конце прошлого года. Тогда он признал вину и был осужден условно с испытательным сроком на один год.
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