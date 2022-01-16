https://sputnik-georgia.ru/20220116/neumestno-i-stranno-kak-byvshiy-muzh-napugal-britni-spirs-263616048.html
"Неуместно и странно": как бывший муж напугал Бритни Спирс?
"Неуместно и странно": как бывший муж напугал Бритни Спирс?
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Американская певица Бритни Спирс и ее семья обеспокоены поведением бывшего мужа певицы, который за ней следил, - выяснилось, что... 16.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-16T13:03+0400
2022-01-16T13:03+0400
2022-01-16T13:03+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу-бизнес
бритни спирс
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259245427_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_99f82086a799ad7a2126fa46457de01e.jpg
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Американская певица Бритни Спирс и ее семья обеспокоены поведением бывшего мужа певицы, который за ней следил, - выяснилось, что Джейсон Александр следил за домом ее матери в Кентвуде, штат Луизиана.Бывший супруг артистки находился в поместье Линн Спирс поздно вечером. Александр даже выложил видео в своем Instagram, сделанные рядом с домом."Папочка Спирс прячется за воротами", — подписал Джейсон одну из публикаций.В этот момент Александр находился в машине с неизвестной девушкой. На видео отчетливо слышно, как женский голос за кадром читает странную молитву, проклиная "все злые поступки, о которых говорят или думают" люди, находящиеся на территории дома Линн Спирс.Эту ситуацию прокомментировал инсайдер, приближенный к семье Спирс:Интересно, что Джейсон Александр уже был арестован за преследование женщины в конце прошлого года. Тогда он признал вину и был осужден условно с испытательным сроком на один год.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259245427_224:177:2718:2048_1920x0_80_0_0_f8b616a90c02e444f34258e53db76585.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
шоу-бизнес, бритни спирс, зарубежные звезды
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Американская певица Бритни Спирс и ее семья обеспокоены поведением бывшего мужа певицы, который за ней следил, - выяснилось, что Джейсон Александр следил за домом ее матери в Кентвуде, штат Луизиана.
Бывший супруг артистки находился в поместье Линн Спирс поздно вечером. Александр даже выложил видео в своем Instagram, сделанные рядом с домом.
"Папочка Спирс прячется за воротами", — подписал Джейсон одну из публикаций.
В этот момент Александр находился в машине с неизвестной девушкой. На видео отчетливо слышно, как женский голос за кадром читает странную молитву, проклиная "все злые поступки, о которых говорят или думают" люди, находящиеся на территории дома Линн Спирс.
Эту ситуацию прокомментировал инсайдер, приближенный к семье Спирс:
"Они думают, что это неуместно и странно. Плохо, что семье приходится иметь дело с фанатами, которые вторгаются в их личную зону комфорта, и они с опаской думают, чего еще можно ожидать от Джейсона, который утверждает, что все еще испытывает любовь к Бритни", — говорит инсайдер.
Интересно, что Джейсон Александр уже был арестован за преследование женщины в конце прошлого года. Тогда он признал вину и был осужден условно с испытательным сроком на один год.
Без объявления войны
: Бритни Спирс отписалась от сестры в Instagram
"Я ненавидела это
" – Бритни Спирс не вернется к концертной деятельности
"Пошла к черту
": Бритни Спирс публично обвинила мать во всех грехах
"Будет защищать от подонков
": в семье Бритни Спирс случилось пополнение
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.