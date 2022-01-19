https://sputnik-georgia.ru/20220119/esche-odin-antirekord-chislo-zarazhennykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-8-728-263720982.html

Еще один антирекорд! Число зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 8 728

Еще один антирекорд! Число зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 8 728

За последние 24 часа от коронавируса скончалось 43 человека, выздоровели за сутки 8 545 человек 19.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-19T10:56+0400

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 8 728 – это еще один абсолютный антирекорд с начала пандемии в стране. Накануне был предыдущий суточный рекорд – 7 521 инфицированный.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 015 592 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 8 545 человек, а с начала пандемии – 943 212. Скончались 14 555 (+43 за сутки).За сутки сделано 63 605 тестов, из которых 33 350 на антиген и 30 255 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 13,72%, за последние 14 дней – 10,44%, за последние семь дней – 10,93%.Всего в Грузии сделано 2 632 527 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 9 340 прививок.В карантине в данное время находятся 43 человека, в стационарах – 4 386, в ковид-гостиницах – 1 896.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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