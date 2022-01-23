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Стало известно об изменах Зейна Малика Джиджи Хадид - подробности от любовницы

Стало известно об изменах Зейна Малика Джиджи Хадид - подробности от любовницы

Звездная пара рассталась, но интимные подробности из жизни Зейна Малика во время его романа с Джиджи продолжают всплывать

2022-01-23T12:02+0400

2022-01-23T12:02+0400

2022-01-23T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Певец Зейн Малик проводил время с актрисой Эби Кларк, пока был в отношениях с Джиджи Хадид.После расставания пары Зейна и Джиджи стали всплывать подробности их негладких отношений. Оказалось, что у Зейна была интрижка с актрисой из реалити-сериала TOWIE.Эби рассказала, что она познакомилась с певцом в баре в Лос-Анджелесе. А после их встречи молодые переместились в особняк Малика в Лондоне.Как пишет The Sun, Малику сразу понравилась фигура Кларк, ведь он привык к худым американкам, а девушка обладает женственными формами. СМИ пишут и то, что Зейн обманывал Эби, говоря, что уже расстался с Джиджи и что поставил точку в их отношениях.В свою очередь, источник из окружения Зейна говорит, что отношения между ним и Эби – маловероятны. Однако не отрицает тот факт, что они встречались несколько раз. Сама Эби Кларк от официального комментария отказалась.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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шоу-бизнес, зарубежные звезды, джиджи хадид