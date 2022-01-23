https://sputnik-georgia.ru/20220123/stalo-izvestno-ob-izmenakh-zeyna-malika-dzhidzhi-khadid---podrobnosti-ot-lyubovnitsy--263729856.html
Стало известно об изменах Зейна Малика Джиджи Хадид - подробности от любовницы
Стало известно об изменах Зейна Малика Джиджи Хадид - подробности от любовницы
Звездная пара рассталась, но интимные подробности из жизни Зейна Малика во время его романа с Джиджи продолжают всплывать
2022-01-23T12:02+0400
2022-01-23T12:02+0400
2022-01-23T12:02+0400
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Певец Зейн Малик проводил время с актрисой Эби Кларк, пока был в отношениях с Джиджи Хадид.После расставания пары Зейна и Джиджи стали всплывать подробности их негладких отношений. Оказалось, что у Зейна была интрижка с актрисой из реалити-сериала TOWIE.Эби рассказала, что она познакомилась с певцом в баре в Лос-Анджелесе. А после их встречи молодые переместились в особняк Малика в Лондоне.Как пишет The Sun, Малику сразу понравилась фигура Кларк, ведь он привык к худым американкам, а девушка обладает женственными формами. СМИ пишут и то, что Зейн обманывал Эби, говоря, что уже расстался с Джиджи и что поставил точку в их отношениях.В свою очередь, источник из окружения Зейна говорит, что отношения между ним и Эби – маловероятны. Однако не отрицает тот факт, что они встречались несколько раз. Сама Эби Кларк от официального комментария отказалась.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
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шоу-бизнес, зарубежные звезды, джиджи хадид
Стало известно об изменах Зейна Малика Джиджи Хадид - подробности от любовницы
Звездная пара рассталась, но интимные подробности из жизни Зейна Малика во время его романа с Джиджи продолжают всплывать
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Певец Зейн Малик проводил время с актрисой Эби Кларк, пока был в отношениях с Джиджи Хадид.
После расставания пары Зейна и Джиджи стали всплывать подробности их негладких отношений. Оказалось, что у Зейна была интрижка с актрисой из реалити-сериала TOWIE.
Эби рассказала, что она познакомилась с певцом в баре в Лос-Анджелесе. А после их встречи молодые переместились в особняк Малика в Лондоне.
Как пишет The Sun, Малику сразу понравилась фигура Кларк, ведь он привык к худым американкам, а девушка обладает женственными формами. СМИ пишут и то, что Зейн обманывал Эби, говоря, что уже расстался с Джиджи и что поставил точку в их отношениях.
"Мой опыт с ним похож на "Пятьдесят оттенков серого". Я называла его мистер Грей. Мы потрясающе проводили время вместе", — так Эби рассказывала о романе своей подруге.
В свою очередь, источник из окружения Зейна говорит, что отношения между ним и Эби – маловероятны. Однако не отрицает тот факт, что они встречались несколько раз. Сама Эби Кларк от официального комментария отказалась.
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