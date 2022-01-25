https://sputnik-georgia.ru/20220125/on-chto-to-znaet-mikhail-shufutinskiy-o-morgenshterne-263846475.html

"Он что-то знает": Михаил Шуфутинский о Моргенштерне

"Он что-то знает": Михаил Шуфутинский о Моргенштерне

Шансонье не оставил без внимания и популярную хип-хоп звезду Алишера Моргенштерна 25.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-25T07:07+0400

2022-01-25T07:07+0400

2022-01-25T07:07+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Российский певец Михаил Шуфутинский сказал, что уважает популярного рэпера Моргенштерна.Михаил Шуфутинский стал гостем на YouTube канале "Откройте, Давид!", где дал интервью и поговорил на разные темы.Не обошлось и без критики Моргенштерна, фигуры на данный момент очень популярной в стране. Артист отметил, что не является большим знатоком творчества рэпера, однако уважает его."Если он сумел овладеть массами, значит, он что-то знает. Нужно принять факт того, что культура меняется, музыка меняется и, может быть, я не все понимаю, но я пытаюсь осознать – это нужно понять всем", – объяснил артист.Шансонье подчеркнул, что перемены неизбежны, и именно поколение молодых артистов, таких как Моргенштерн, в ближайшем будущем придет на смену поколения Шуфутинского, тем самым изменив взгляды на музыкальную индустрию.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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моргенштерн, шоу-бизнес, михаил шуфутинский