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"Он что-то знает": Михаил Шуфутинский о Моргенштерне
"Он что-то знает": Михаил Шуфутинский о Моргенштерне
Шансонье не оставил без внимания и популярную хип-хоп звезду Алишера Моргенштерна 25.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-25T07:07+0400
2022-01-25T07:07+0400
2022-01-25T07:07+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Российский певец Михаил Шуфутинский сказал, что уважает популярного рэпера Моргенштерна.Михаил Шуфутинский стал гостем на YouTube канале "Откройте, Давид!", где дал интервью и поговорил на разные темы.Не обошлось и без критики Моргенштерна, фигуры на данный момент очень популярной в стране. Артист отметил, что не является большим знатоком творчества рэпера, однако уважает его."Если он сумел овладеть массами, значит, он что-то знает. Нужно принять факт того, что культура меняется, музыка меняется и, может быть, я не все понимаю, но я пытаюсь осознать – это нужно понять всем", – объяснил артист.Шансонье подчеркнул, что перемены неизбежны, и именно поколение молодых артистов, таких как Моргенштерн, в ближайшем будущем придет на смену поколения Шуфутинского, тем самым изменив взгляды на музыкальную индустрию.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
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MIA „Rosiya Segodnya“
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
моргенштерн, шоу-бизнес, михаил шуфутинский
"Он что-то знает": Михаил Шуфутинский о Моргенштерне
Шансонье не оставил без внимания и популярную хип-хоп звезду Алишера Моргенштерна
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Российский певец Михаил Шуфутинский сказал, что уважает популярного рэпера Моргенштерна.
Михаил Шуфутинский стал гостем на YouTube канале "Откройте, Давид!", где дал интервью и поговорил на разные темы.
Не обошлось и без критики Моргенштерна, фигуры на данный момент очень популярной в стране. Артист отметил, что не является большим знатоком творчества рэпера, однако уважает его.
"Если он сумел овладеть массами, значит, он что-то знает. Нужно принять факт того, что культура меняется, музыка меняется и, может быть, я не все понимаю, но я пытаюсь осознать – это нужно понять всем", – объяснил артист.
Шансонье подчеркнул, что перемены неизбежны, и именно поколение молодых артистов, таких как Моргенштерн, в ближайшем будущем придет на смену поколения Шуфутинского, тем самым изменив взгляды на музыкальную индустрию.
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