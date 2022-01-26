https://sputnik-georgia.ru/20220126/eto-nash-rebenok--zakhar-prilepin-o-morgenshterne--263878756.html

"Это наш ребенок" – Захар Прилепин о Моргенштерне

"Это наш ребенок" – Захар Прилепин о Моргенштерне

Прилепин считает, что такие люди как Моргенштерн, Милохин и Бузова еще приличные, а вот "следующие будут еще хуже"

2022-01-26T07:07+0400

2022-01-26T07:07+0400

2022-01-26T07:07+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

ольга бузова

моргенштерн

захар прилепин

российский шоу-бизнес

даня милохин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/11/252049701_0:190:3072:1918_1920x0_80_0_0_1b16fe640a9d281d9288a84063e16948.jpg

ТБИЛИСИ, 26 янв – Sputnik. Российский политический и общественный деятель, писатель, филолог и публицист Захар Прилепин высказался о рэпере Моргенштерне и других молодых артистах.Прилепин написал пост в Телеграм-канале, где поговорил о молодых артистах в целом."Меня тут недавно вытянули взрослые, догматично настроенные люди, на разговор про Даню Милохина, Бузову и Моргернштерна. Мол, доколе, мол, все пропало. Я вдруг говорю: а вы, вот конкретно вы, взрослые люди, можете мне назвать трех, хорошо двух, современных поэтов и трех, хорошо двух, современных художников. Они ведь есть, и те, и другие. Ну и один спектакль, который вы посмотрели за последние 5 лет", – написал Прилепин, отметив, что на этот вопрос ему ответить не смогли.Что касается Моргенштерна, то его публицист назвал "нашим ребенком" и "взбесившимся отражением", которое можно попытаться усыновить или утопить.Прилепин считает, что такие люди как Моргенштерн, Милохин и Бузова еще приличные, а вот "следующие будут еще хуже". Писатель уверяет, что в будущем мы будем ностальгировать по этим вот тиктокерам и рэперкам."Даня Бузович Моргертшерн. Родившийся у Галкина Бедросовича Петросяна. Скажете: да не похож. А я считаю – вылитый. Одно лицо. И эти еще ничего дети, приличные", – подытожил Прилепин.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

ольга бузова, моргенштерн, захар прилепин, российский шоу-бизнес, даня милохин