https://sputnik-georgia.ru/20220126/eto-nash-rebenok--zakhar-prilepin-o-morgenshterne--263878756.html
"Это наш ребенок" – Захар Прилепин о Моргенштерне
"Это наш ребенок" – Захар Прилепин о Моргенштерне
Прилепин считает, что такие люди как Моргенштерн, Милохин и Бузова еще приличные, а вот "следующие будут еще хуже"
2022-01-26T07:07+0400
2022-01-26T07:07+0400
2022-01-26T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ольга бузова
моргенштерн
захар прилепин
российский шоу-бизнес
даня милохин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/11/252049701_0:190:3072:1918_1920x0_80_0_0_1b16fe640a9d281d9288a84063e16948.jpg
ТБИЛИСИ, 26 янв – Sputnik. Российский политический и общественный деятель, писатель, филолог и публицист Захар Прилепин высказался о рэпере Моргенштерне и других молодых артистах.Прилепин написал пост в Телеграм-канале, где поговорил о молодых артистах в целом."Меня тут недавно вытянули взрослые, догматично настроенные люди, на разговор про Даню Милохина, Бузову и Моргернштерна. Мол, доколе, мол, все пропало. Я вдруг говорю: а вы, вот конкретно вы, взрослые люди, можете мне назвать трех, хорошо двух, современных поэтов и трех, хорошо двух, современных художников. Они ведь есть, и те, и другие. Ну и один спектакль, который вы посмотрели за последние 5 лет", – написал Прилепин, отметив, что на этот вопрос ему ответить не смогли.Что касается Моргенштерна, то его публицист назвал "нашим ребенком" и "взбесившимся отражением", которое можно попытаться усыновить или утопить.Прилепин считает, что такие люди как Моргенштерн, Милохин и Бузова еще приличные, а вот "следующие будут еще хуже". Писатель уверяет, что в будущем мы будем ностальгировать по этим вот тиктокерам и рэперкам."Даня Бузович Моргертшерн. Родившийся у Галкина Бедросовича Петросяна. Скажете: да не похож. А я считаю – вылитый. Одно лицо. И эти еще ничего дети, приличные", – подытожил Прилепин.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/11/252049701_308:173:2808:2048_1920x0_80_0_0_b257b13572de6ed31b7085bbd4fe8d94.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
ольга бузова, моргенштерн, захар прилепин, российский шоу-бизнес, даня милохин
"Это наш ребенок" – Захар Прилепин о Моргенштерне
Прилепин считает, что такие люди как Моргенштерн, Милохин и Бузова еще приличные, а вот "следующие будут еще хуже"
ТБИЛИСИ, 26 янв – Sputnik. Российский политический и общественный деятель, писатель, филолог и публицист Захар Прилепин высказался о рэпере Моргенштерне и других молодых артистах.
Прилепин написал пост в Телеграм-канале, где поговорил о молодых артистах в целом.
"Меня тут недавно вытянули взрослые, догматично настроенные люди, на разговор про Даню Милохина, Бузову и Моргернштерна. Мол, доколе, мол, все пропало. Я вдруг говорю: а вы, вот конкретно вы, взрослые люди, можете мне назвать трех, хорошо двух, современных поэтов и трех, хорошо двух, современных художников. Они ведь есть, и те, и другие. Ну и один спектакль, который вы посмотрели за последние 5 лет", – написал Прилепин, отметив, что на этот вопрос ему ответить не смогли.
Что касается Моргенштерна, то его публицист назвал "нашим ребенком" и "взбесившимся отражением", которое можно попытаться усыновить или утопить.
"Но от этого он нашим ребенком не перестанет быть. Не конкретный Моргенштерн, а так сказать обобщенный", – заявил писатель.
Прилепин считает, что такие люди как Моргенштерн, Милохин и Бузова еще приличные, а вот "следующие будут еще хуже". Писатель уверяет, что в будущем мы будем ностальгировать по этим вот тиктокерам и рэперкам.
"Даня Бузович Моргертшерн. Родившийся у Галкина Бедросовича Петросяна. Скажете: да не похож. А я считаю – вылитый. Одно лицо. И эти еще ничего дети, приличные", – подытожил Прилепин.
"Благодаря связи с дьяволом
": Дима Билан объяснил славу Моргенштерна
"Хорош уже
" – Моргенштерн ответил на обвинения Екатерины Мизулиной
"Фрик ужасный": в Госдуме сравнили рэперов Oxxxymiron и Моргенштерна
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.