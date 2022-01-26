https://sputnik-georgia.ru/20220126/nakazat-strozhayshim-obrazom---prezident-gruzii-o-skandale-s-politseyskimi-263908847.html

"Наказать строжайшим образом" - президент Грузии о скандале с полицейскими

"Наказать строжайшим образом" - президент Грузии о скандале с полицейскими

За последние дни в Грузии задержали троих полицейских, которые обвиняются в нанесении побоев гражданам

2022-01-26T20:17+0400

2022-01-26T20:17+0400

2022-01-26T20:17+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Грузинская полиция служит стране и народу, а отдельные сотрудники своими действиями бросают тень на этот государственный институт, говорится в сообщении президента Грузии Саломе Зурабишвили на ее странице в Facebook. На днях в Тбилиси избили глухонемого подростка, а в Зугдиди - женщину. Задержаны трое полицейских. По ее словам, неприемлемо, чтобы "подобные конкретные случаи" бросали тень на государственный институт."Крайне важно, чтобы в обществе было доверие к такому государственному институту, как полиция, которая ответственна за безопасность общества и защиту прав людей", - отметила Зурабишвили.По делу о расправе над 17-летним подростком в тбилисском метро 23 января задержаны двое полицейских. Один из них обвиняется в бесчеловечном обращении, а второй - в злоупотреблении служебными полномочиями. Первому грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, а второму – штраф, домашний арест от полугода до двух лет или тюремное заключение до трех лет.Расправа над подростком в Тбилиси - полицейским предъявлено обвинение>>Еще один полицейский задержан за нанесение побоев своей подруге посреди улицы на почве личного конфликта. Инцидент произошел в городе Зугдиди на западе Грузии 25 января.Задержан полицейский, обвиняемый в расправе над женщиной в Зугдиди>>В обоих случаях уголовное дело было возбуждено после обнародования видеозаписей. Оппозиция с тех пор ежедневно проводит акции протеста, заявляя о системных проблемах в правоохранительных органах. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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