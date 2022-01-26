https://sputnik-georgia.ru/20220126/rasprava-nad-podrostkom-v-tbilisi---politseyskim-predyavleno-obvinenie-263907191.html

Расправа над подростком в Тбилиси - полицейским предъявлено обвинение

Расправа над подростком в Тбилиси - полицейским предъявлено обвинение

В случае обвинительного приговора, одному из полицейских грозит от пяти до десяти лет тюрьмы 26.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-26T19:11+0400

2022-01-26T19:11+0400

2022-01-26T19:11+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Прокуратура предъявила обвинение двум полицейским, которые проходят по делу об избиении глухонемого 17-летнего подростка на станции метро "Исани" в Тбилиси, говорится в сообщении прокуратуры. Один из них, Н. Б., обвиняется в бесчеловечном обращении с заведомо несовершеннолетним с использованием служебного положения, а К. Б. - в злоупотреблении служебными полномочиями. Инцидент произошел 23 января в комнате для полицейских. По данным следствия, Н. Б. несколько раз ударил несовершеннолетнего и оскорбил его. Второй полицейский, который стал свидетелем происходящего, не пресек насилие, а также не донес о случившемся, чтобы его напарник сумел избежать уголовной ответственности. Свидетелями случившегося, как сообщила ранее Служба госинспектора Грузии, стали брат и друзья подростка. Один из них записал происходящее на видео и обнародовал. Тогда и началось расследование. Скандал с избиением подростка: Грузию охватили протесты с требованием наказать полицейских>>Прокуратура намерена ходатайствовать на суде об избрании для обоих задержанных ареста в качестве меры пресечения. Кроме того, прокуратура потребует увольнения их из полиции. В случае обвинительного приговора, Н. Б. грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, а К. Б.– штраф, домашний арест от полугода до двух лет или тюремное заключение до трех лет.В сообщении прокуратуры также отмечено, что следствие по делу продолжается. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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