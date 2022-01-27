https://sputnik-georgia.ru/20220127/psikholog-rasskazal-chemu-nado-uchitsya-u-morgenshterna-263904358.html
Психолог рассказал, чему надо учиться у Моргенштерна
Психолог рассказал, чему надо учиться у Моргенштерна
Оказывается, у эпатажного рэпера даже есть чему поучиться, по крайней мере так считает специалист
2022-01-27T07:07+0400
2022-01-27T07:07+0400
2022-01-27T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/01/252181464_0:96:1050:687_1920x0_80_0_0_1b2e57eadc0db4420da127b3ac27d0bc.jpg
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Психолог Альберт Сафин рассказал, чему можно учиться у популярного рэпера Моргенштерна в интервью Надежде Стрелец.Интервьюер Надежда Стрелец попросила своего гостя Альберта Сафина прокомментировать старое интервью Моргенштерна у Юрия Дудя. Психолог уже делал разбор данного интервью ранее, поэтому не отказался.Сафин рассказал о самом начале интервью, где Дудь просит представиться рэпера, что, по его словам, являлось своеобразной манипуляцией, однако Алишер не растерялся и ответил просто и непринужденно: "Алишерка меня зову, привет!"Психолог положительно оценил то, как отреагировал Моргенштерн, отмечая, что если Алишер действительно начал объяснять, кто он такой – это выглядело бы нелепо.Сафин подчеркнул, что позиция силы – это отвечать так, чтобы сохранять лицо собеседника. Специалист призвал зрителей при возможности не ранить человека, а стараться сохранить лицо.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/01/252181464_0:99:1050:888_1920x0_80_0_0_6e749950f097238aefc8ba214f6ed374.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
моргенштерн, российский шоу-бизнес
Психолог рассказал, чему надо учиться у Моргенштерна
Оказывается, у эпатажного рэпера даже есть чему поучиться, по крайней мере так считает специалист
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Психолог Альберт Сафин рассказал, чему можно учиться у популярного рэпера Моргенштерна в интервью Надежде Стрелец.
Интервьюер Надежда Стрелец попросила своего гостя Альберта Сафина прокомментировать старое интервью Моргенштерна у Юрия Дудя. Психолог уже делал разбор данного интервью ранее, поэтому не отказался.
Сафин рассказал о самом начале интервью, где Дудь просит представиться рэпера, что, по его словам, являлось своеобразной манипуляцией, однако Алишер не растерялся и ответил просто и непринужденно: "Алишерка меня зову, привет!"
Психолог положительно оценил то, как отреагировал Моргенштерн, отмечая, что если Алишер действительно начал объяснять, кто он такой – это выглядело бы нелепо.
"От Дудя это двойное послание между строк – ты ничтожество, докажи обратное. Важный момент здесь – не клевать на крючок, даже когда вас приглашают оправдываться, доказывать. Это был прекрасный пример. Отсюда есть выражение в тему: уверенность – это безразличие к исходу встречи. Как бы ни прошло это интервью, мы уже с вами победили. Этому можно учиться у Алишера", – говорит психолог.
Сафин подчеркнул, что позиция силы – это отвечать так, чтобы сохранять лицо собеседника. Специалист призвал зрителей при возможности не ранить человека, а стараться сохранить лицо.
"Благодаря связи с дьяволом
": Дима Билан объяснил славу Моргенштерна
"Хорош уже
" – Моргенштерн ответил на обвинения Екатерины Мизулиной
"Фрик ужасный": в Госдуме сравнили рэперов Oxxxymiron и Моргенштерна
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.