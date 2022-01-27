https://sputnik-georgia.ru/20220127/psikholog-rasskazal-chemu-nado-uchitsya-u-morgenshterna-263904358.html

Психолог рассказал, чему надо учиться у Моргенштерна

Психолог рассказал, чему надо учиться у Моргенштерна

Оказывается, у эпатажного рэпера даже есть чему поучиться, по крайней мере так считает специалист

2022-01-27T07:07+0400

2022-01-27T07:07+0400

2022-01-27T07:07+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Психолог Альберт Сафин рассказал, чему можно учиться у популярного рэпера Моргенштерна в интервью Надежде Стрелец.Интервьюер Надежда Стрелец попросила своего гостя Альберта Сафина прокомментировать старое интервью Моргенштерна у Юрия Дудя. Психолог уже делал разбор данного интервью ранее, поэтому не отказался.Сафин рассказал о самом начале интервью, где Дудь просит представиться рэпера, что, по его словам, являлось своеобразной манипуляцией, однако Алишер не растерялся и ответил просто и непринужденно: "Алишерка меня зову, привет!"Психолог положительно оценил то, как отреагировал Моргенштерн, отмечая, что если Алишер действительно начал объяснять, кто он такой – это выглядело бы нелепо.Сафин подчеркнул, что позиция силы – это отвечать так, чтобы сохранять лицо собеседника. Специалист призвал зрителей при возможности не ранить человека, а стараться сохранить лицо.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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