https://sputnik-georgia.ru/20220127/sud-arestoval-politseyskogo-obvinyaemogo-v-rasprave-nad-zhenschinoy-v-zugdidi-263938113.html
Суд арестовал полицейского, обвиняемого в расправе над женщиной в Зугдиди
Суд арестовал полицейского, обвиняемого в расправе над женщиной в Зугдиди
В деле есть заявление пострадавшей, согласно которому она не против того, чтобы обвиняемый был на свободе на время следствия 27.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-27T19:46+0400
2022-01-27T19:46+0400
2022-01-27T19:49+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Зугдидский районный суд отправил под арест на время следствия полицейского, который обвиняется в нанесении побоев женщине посреди улицы в городе Зугдиди. Он был задержан в среду, на второй день после обнародования в СМИ видеозаписи инцидента. По данным следствия, полицейский несколько раз ударил свою подругу по лицу на почве личного конфликта.Адвокат полицейского настаивал на его освобождении под залог в размере 50 тысяч лари. В деле, по словам адвоката, есть характеристики обвиняемого и нотариально заверенное заявление пострадавшей женщины, в котором говорится, что она не против того, чтобы обвиняемый был на свободе на время следствия. Расследование ведется по статье "Побои или другого вида насилие, причинившие физические страдания потерпевшему", что наказываются ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на срок от одного года до трех лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, зугдиди, зугдидский районный суд
Суд арестовал полицейского, обвиняемого в расправе над женщиной в Зугдиди
19:46 27.01.2022 (обновлено: 19:49 27.01.2022)
В деле есть заявление пострадавшей, согласно которому она не против того, чтобы обвиняемый был на свободе на время следствия
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Зугдидский районный суд отправил под арест на время следствия полицейского, который обвиняется в нанесении побоев женщине посреди улицы в городе Зугдиди.
Он был задержан в среду, на второй день после обнародования в СМИ видеозаписи
инцидента. По данным следствия, полицейский несколько раз ударил свою подругу по лицу на почве личного конфликта.
Адвокат полицейского настаивал на его освобождении под залог в размере 50 тысяч лари. В деле, по словам адвоката, есть характеристики обвиняемого и нотариально заверенное заявление пострадавшей женщины, в котором говорится, что она не против того, чтобы обвиняемый был на свободе на время следствия.
Расследование ведется по статье "Побои или другого вида насилие, причинившие физические страдания потерпевшему", что наказываются ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на срок от одного года до трех лет.
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