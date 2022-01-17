https://sputnik-georgia.ru/20220117/kogda-natsdvizhenie-prekratit-boykot-263663659.html

Когда "Нацдвижение" прекратит бойкот?

Когда "Нацдвижение" прекратит бойкот?

Оппозиционеры рассчитывают на то, что будет создана следственная комиссия по изучению возможных фактов ненадлежащего обращения с заключенным Саакашвили

2022-01-17T12:30+0400

2022-01-17T12:30+0400

2022-01-17T12:30+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

тбилиси

единое нацдвижение

парламент грузии

роман гоциридзе

тюрьма

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" примет решение в связи с возвращением к работе в парламенте в ближайшие дни, заявил депутат от партии Роман Гоциридзе."Нацдвижение" в очередной раз объявило бойкот осенью 2021 года. Оппозиционеры обвинили правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в фальсификации результатов выборов в местные органы власти в октябре, и объявили бойкот работать в законодательном органе.Бойкотирующее "Нацдвижение" настаивает на создании парламентской следственной комиссии для изучения возможных фактов ненадлежащего обращения с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.Идея создания комиссии принадлежит самому Саакашвили, который считает, что при его этапировании из тюрьмы в Рустави в глданскую тюремную больницу в Тбилиси были нарушены его права.Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что не против создания парламентской следственной комиссии. Однако поддержат ли это предложение другие члены правящей партии – пока неизвестно.По его словам, реальность такова, что "Нацдвижение" не может собрать достаточное для создания комиссии количество голосов."Это абсурдная тема, на которую парламент не должен терять время", – отметил Миканадзе.У "Нацдвижения" в парламенте нынешнего созыва 31 мандат. Согласно регламенту, для создания временной следственной комиссии необходимо по меньшей мере 50 депутатов."Свежая кровь" как залог успеха - Мелия взялся за развитие "Нацдвижения">>После парламентских выборов 2020 года вся парламентская оппозиция объявила бойкот, обвинив власти в фальсификации результатов выборов. Позже, после подписания так называемого "Соглашения Шарля Мишеля", часть оппозиционных партий все же вошла в парламент.Что касается Саакашвили, то он тайно прибыл в Грузию из Украины и был задержан в Тбилиси 1 октября текущего года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.Тбилгорсуд упразднил штраф Минюсту из-за кадров Саакашвили>>В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Читайте также: Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, единое нацдвижение, парламент грузии, роман гоциридзе, тюрьма, возвращение и арест саакашвили