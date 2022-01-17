https://sputnik-georgia.ru/20220117/kogda-natsdvizhenie-prekratit-boykot-263663659.html
Когда "Нацдвижение" прекратит бойкот?
Когда "Нацдвижение" прекратит бойкот?
Оппозиционеры рассчитывают на то, что будет создана следственная комиссия по изучению возможных фактов ненадлежащего обращения с заключенным Саакашвили
2022-01-17T12:30+0400
2022-01-17T12:30+0400
2022-01-17T12:30+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
тбилиси
единое нацдвижение
парламент грузии
роман гоциридзе
тюрьма
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" примет решение в связи с возвращением к работе в парламенте в ближайшие дни, заявил депутат от партии Роман Гоциридзе."Нацдвижение" в очередной раз объявило бойкот осенью 2021 года. Оппозиционеры обвинили правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в фальсификации результатов выборов в местные органы власти в октябре, и объявили бойкот работать в законодательном органе.Бойкотирующее "Нацдвижение" настаивает на создании парламентской следственной комиссии для изучения возможных фактов ненадлежащего обращения с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.Идея создания комиссии принадлежит самому Саакашвили, который считает, что при его этапировании из тюрьмы в Рустави в глданскую тюремную больницу в Тбилиси были нарушены его права.Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что не против создания парламентской следственной комиссии. Однако поддержат ли это предложение другие члены правящей партии – пока неизвестно.По его словам, реальность такова, что "Нацдвижение" не может собрать достаточное для создания комиссии количество голосов."Это абсурдная тема, на которую парламент не должен терять время", – отметил Миканадзе.У "Нацдвижения" в парламенте нынешнего созыва 31 мандат. Согласно регламенту, для создания временной следственной комиссии необходимо по меньшей мере 50 депутатов."Свежая кровь" как залог успеха - Мелия взялся за развитие "Нацдвижения">>После парламентских выборов 2020 года вся парламентская оппозиция объявила бойкот, обвинив власти в фальсификации результатов выборов. Позже, после подписания так называемого "Соглашения Шарля Мишеля", часть оппозиционных партий все же вошла в парламент.Что касается Саакашвили, то он тайно прибыл в Грузию из Украины и был задержан в Тбилиси 1 октября текущего года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.Тбилгорсуд упразднил штраф Минюсту из-за кадров Саакашвили>>В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Читайте также: Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, единое нацдвижение, парламент грузии, роман гоциридзе, тюрьма, возвращение и арест саакашвили
Когда "Нацдвижение" прекратит бойкот?
Оппозиционеры рассчитывают на то, что будет создана следственная комиссия по изучению возможных фактов ненадлежащего обращения с заключенным Саакашвили
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" примет решение в связи с возвращением к работе в парламенте в ближайшие дни, заявил депутат от партии Роман Гоциридзе.
"Нацдвижение" в очередной раз объявило бойкот осенью 2021 года. Оппозиционеры обвинили правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в фальсификации результатов выборов в местные органы власти в октябре, и объявили бойкот работать в законодательном органе.
"Мы соберемся и, наверное, придем к единому соглашению. С большей вероятностью это будет то, что мы начнем работу в направлении формирования временной следственной комиссии, а также мы вернемся к парламентской работе", – сказал Гоциридзе телеканалу "Рустави 2".
Бойкотирующее "Нацдвижение" настаивает на создании парламентской следственной комиссии для изучения возможных фактов ненадлежащего обращения с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
Идея создания комиссии принадлежит самому Саакашвили, который считает, что при его этапировании из тюрьмы в Рустави в глданскую тюремную больницу в Тбилиси были нарушены его права.
Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что не против создания парламентской следственной комиссии. Однако поддержат ли это предложение другие члены правящей партии – пока неизвестно.
"Будет ли создана какая-то комиссия или нет, войдут они в парламент или нет – на самом деле они не в том положении, чтобы торговаться", – заявил член парламентского большинства Гиви Миканадзе.
По его словам, реальность такова, что "Нацдвижение" не может собрать достаточное для создания комиссии количество голосов.
"Это абсурдная тема, на которую парламент не должен терять время", – отметил Миканадзе.
У "Нацдвижения" в парламенте нынешнего созыва 31 мандат. Согласно регламенту, для создания временной следственной комиссии необходимо по меньшей мере 50 депутатов.
После парламентских выборов 2020 года вся парламентская оппозиция объявила бойкот, обвинив власти в фальсификации результатов выборов. Позже, после подписания так называемого "Соглашения Шарля Мишеля", часть оппозиционных партий все же вошла в парламент.
Что касается Саакашвили, то он тайно прибыл в Грузию из Украины и был задержан в Тбилиси 1 октября текущего года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.
В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.
Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.
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