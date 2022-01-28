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https://sputnik-georgia.ru/20220128/otpiska-smi-morgenshterna-poteryalo-podpischikov-iz-za-reklamy-o-kriptovalyute-263933595.html
Отписка! СМИ Моргенштерна потеряло подписчиков из-за рекламы о криптовалюте
Отписка! СМИ Моргенштерна потеряло подписчиков из-за рекламы о криптовалюте
В этом-шоу бизнесе черт ногу сломает, не то что в криптовалюте и журналисткой индустрии
2022-01-28T07:07+0400
2022-01-28T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. СМИ "Не Моргенштерн" популярного российского рэпера Алишера Моргенштерна начало терять подписчиков из-за рекламы о криптовалюте.Ранее канал Моргенштерна в Телеграме активно набирал число подписчиков, однако позже динамика пошла на спад.Стоит отметить, что ранее реклама Моргенштерна дала неплохой толчок этой криптовалюте. После его слов о вложении денег в криптовалюту стоимость TON повысилась на 20%.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, российский шоу-бизнес

Отписка! СМИ Моргенштерна потеряло подписчиков из-за рекламы о криптовалюте

07:07 28.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 28.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
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В этом шоу-бизнесе черт ногу сломает, не то что в криптовалюте и журналистcкой индустрии
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. СМИ "Не Моргенштерн" популярного российского рэпера Алишера Моргенштерна начало терять подписчиков из-за рекламы о криптовалюте.
Ранее канал Моргенштерна в Телеграме активно набирал число подписчиков, однако позже динамика пошла на спад.
Моргенштерн активно рекламировал криптовалюту TON, созданную Павлом Дуровым и его братом. Рэпер говорил, что и сам вложил в крипту 10 миллионов рублей. Однако после того, как в СМИ распространилась информация о возможном запрете криптовалюты, от канала начали отписываться люди.
Стоит отметить, что ранее реклама Моргенштерна дала неплохой толчок этой криптовалюте. После его слов о вложении денег в криптовалюту стоимость TON повысилась на 20%.
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