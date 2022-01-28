https://sputnik-georgia.ru/20220128/otpiska-smi-morgenshterna-poteryalo-podpischikov-iz-za-reklamy-o-kriptovalyute-263933595.html

Отписка! СМИ Моргенштерна потеряло подписчиков из-за рекламы о криптовалюте

Отписка! СМИ Моргенштерна потеряло подписчиков из-за рекламы о криптовалюте

В этом-шоу бизнесе черт ногу сломает, не то что в криптовалюте и журналисткой индустрии

2022-01-28T07:07+0400

2022-01-28T07:07+0400

2022-01-28T07:07+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. СМИ "Не Моргенштерн" популярного российского рэпера Алишера Моргенштерна начало терять подписчиков из-за рекламы о криптовалюте.Ранее канал Моргенштерна в Телеграме активно набирал число подписчиков, однако позже динамика пошла на спад.Стоит отметить, что ранее реклама Моргенштерна дала неплохой толчок этой криптовалюте. После его слов о вложении денег в криптовалюту стоимость TON повысилась на 20%.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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моргенштерн, российский шоу-бизнес