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Отписка! СМИ Моргенштерна потеряло подписчиков из-за рекламы о криптовалюте
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
В этом шоу-бизнесе черт ногу сломает, не то что в криптовалюте и журналистcкой индустрии
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. СМИ "Не Моргенштерн" популярного российского рэпера Алишера Моргенштерна начало терять подписчиков из-за рекламы о криптовалюте.
Ранее канал Моргенштерна в Телеграме активно набирал число подписчиков, однако позже динамика пошла на спад.
Моргенштерн активно рекламировал криптовалюту TON, созданную Павлом Дуровым и его братом. Рэпер говорил, что и сам вложил в крипту 10 миллионов рублей. Однако после того, как в СМИ распространилась информация о возможном запрете криптовалюты, от канала начали отписываться люди.
Стоит отметить, что ранее реклама Моргенштерна дала неплохой толчок этой криптовалюте. После его слов о вложении денег в криптовалюту стоимость TON повысилась на 20%.
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