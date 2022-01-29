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"Альфа-банк" проиграл суд по делу о рекламе с Моргенштерном
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Ранее ФАС признал клип Моргенштерна "Клип за 10 лямов" нарушающим закон о рекламе
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. "Альфа-банк" вновь проиграл суд по делу о рекламе с Моргенштерном.
"Альфа-банк" обратился в арбитражный суд с целью оспорить признание ролика некорректным.
Отмечается, что приглашали даже Моргенштерна, однако рэпер отказался прилетать из Дубая. В итоге суд в иске отказал, решение ФАС осталось в силе. Теперь банку грозит до 500 тысяч штрафа, а Алишеру, как распространителю, – до 20 тысяч.
Ранее ФАС признал клип Моргенштерна "Клип за 10 лямов" нарушающим закон о рекламе.
Федеральной антимонопольной службой было установлено, что клип, снятый в рамках сотрудничества Моргенштерна и "Альфа-Банка", имеет ряд нарушений. Среди них: употребление алкоголя, обращение к несовершеннолетним лицам, реклама финансовых услуг, использование некорректных утверждений, непристойных и оскорбительных образов.
За данные нарушения законодательством предусмотрен штраф для рекламораспространителя от 4 до 20 тысяч рублей.
Тогда ФАС ограничилась предупреждением, поскольку ранее Моргенштерн не привлекался за несоблюдение закона "О рекламе" и против него не имелось вступивших в силу постановлений по делам об административных правонарушениях за нарушение законодательства о рекламе.
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