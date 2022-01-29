https://sputnik-georgia.ru/20220129/alfa-bank-proigral-sud-po-delu-o-reklame-s-morgenshternom-263935146.html

"Альфа-банк" проиграл суд по делу о рекламе с Моргенштерном

"Альфа-банк" проиграл суд по делу о рекламе с Моргенштерном

Ранее ФАС признал клип Моргенштерна "Клип за 10 лямов"нарушающим закон о рекламе

2022-01-29T07:07+0400

2022-01-29T07:07+0400

2022-01-29T07:07+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. "Альфа-банк" вновь проиграл суд по делу о рекламе с Моргенштерном."Альфа-банк" обратился в арбитражный суд с целью оспорить признание ролика некорректным.Отмечается, что приглашали даже Моргенштерна, однако рэпер отказался прилетать из Дубая. В итоге суд в иске отказал, решение ФАС осталось в силе. Теперь банку грозит до 500 тысяч штрафа, а Алишеру, как распространителю, – до 20 тысяч.Ранее ФАС признал клип Моргенштерна "Клип за 10 лямов" нарушающим закон о рекламе.За данные нарушения законодательством предусмотрен штраф для рекламораспространителя от 4 до 20 тысяч рублей.Тогда ФАС ограничилась предупреждением, поскольку ранее Моргенштерн не привлекался за несоблюдение закона "О рекламе" и против него не имелось вступивших в силу постановлений по делам об административных правонарушениях за нарушение законодательства о рекламе.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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