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https://sputnik-georgia.ru/20220129/alfa-bank-proigral-sud-po-delu-o-reklame-s-morgenshternom-263935146.html
"Альфа-банк" проиграл суд по делу о рекламе с Моргенштерном
"Альфа-банк" проиграл суд по делу о рекламе с Моргенштерном
Ранее ФАС признал клип Моргенштерна "Клип за 10 лямов"нарушающим закон о рекламе
2022-01-29T07:07+0400
2022-01-29T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. "Альфа-банк" вновь проиграл суд по делу о рекламе с Моргенштерном."Альфа-банк" обратился в арбитражный суд с целью оспорить признание ролика некорректным.Отмечается, что приглашали даже Моргенштерна, однако рэпер отказался прилетать из Дубая. В итоге суд в иске отказал, решение ФАС осталось в силе. Теперь банку грозит до 500 тысяч штрафа, а Алишеру, как распространителю, – до 20 тысяч.Ранее ФАС признал клип Моргенштерна "Клип за 10 лямов" нарушающим закон о рекламе.За данные нарушения законодательством предусмотрен штраф для рекламораспространителя от 4 до 20 тысяч рублей.Тогда ФАС ограничилась предупреждением, поскольку ранее Моргенштерн не привлекался за несоблюдение закона "О рекламе" и против него не имелось вступивших в силу постановлений по делам об административных правонарушениях за нарушение законодательства о рекламе.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, российский шоу-бизнес

"Альфа-банк" проиграл суд по делу о рекламе с Моргенштерном

07:07 29.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 29.01.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
Все материалы
Ранее ФАС признал клип Моргенштерна "Клип за 10 лямов" нарушающим закон о рекламе
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. "Альфа-банк" вновь проиграл суд по делу о рекламе с Моргенштерном.
"Альфа-банк" обратился в арбитражный суд с целью оспорить признание ролика некорректным.
Отмечается, что приглашали даже Моргенштерна, однако рэпер отказался прилетать из Дубая. В итоге суд в иске отказал, решение ФАС осталось в силе. Теперь банку грозит до 500 тысяч штрафа, а Алишеру, как распространителю, – до 20 тысяч.
Ранее ФАС признал клип Моргенштерна "Клип за 10 лямов" нарушающим закон о рекламе.
Федеральной антимонопольной службой было установлено, что клип, снятый в рамках сотрудничества Моргенштерна и "Альфа-Банка", имеет ряд нарушений. Среди них: употребление алкоголя, обращение к несовершеннолетним лицам, реклама финансовых услуг, использование некорректных утверждений, непристойных и оскорбительных образов.
За данные нарушения законодательством предусмотрен штраф для рекламораспространителя от 4 до 20 тысяч рублей.
Тогда ФАС ограничилась предупреждением, поскольку ранее Моргенштерн не привлекался за несоблюдение закона "О рекламе" и против него не имелось вступивших в силу постановлений по делам об административных правонарушениях за нарушение законодательства о рекламе.
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