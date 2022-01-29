https://sputnik-georgia.ru/20220129/tonkosti-opeki-nad-detmi-kane-uest-vydvinul-ultimatum-kim-kardashyan--263927599.html

Тонкости опеки над детьми: Канье Уэст выдвинул ультиматум Ким Кардашьян

Тонкости опеки над детьми: Канье Уэст выдвинул ультиматум Ким Кардашьян

У бывшей звездной пары четверо детей, и теперь знаменитостям надо решить, как их воспитывать

2022-01-29T12:42+0400

2022-01-29T12:42+0400

2022-01-29T12:43+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Рэпер Канье Уэст обратился к своей бывшей возлюбленной Ким Кардашьян, попросив не мешать его общению с детьми.У пары родилось четверо детей – Норт, Сейнт, Чикаго и Псалом. Канье дал понять, что никакие драмы не смогут повлиять на его отношения с детьми. Теперь бывшие супруги пытаются решить вопрос о том, как воспитывать своих детей.Пока Канье и Ким не могут прийти к единому мнению на этот счет. Однако в интервью для Hollywood Unlocked Канье сказал: "Не играй моими детьми. Детка, все будет по закону".Не так давно рэпер сделал громкое интернет-заявление о том, что ему не давали попасть на день рождения дочери. Он и ранее не раз говорил, что Ким якобы препятствует его общению с детьми.Более того, по словам рэпера, служба безопасности Ким остановила его у входа в школу, когда он хотел забрать детей.Со своей стороны Ким Кардашьян отрицает подобное поведение, опровергая информацию о том, что она мешает видеться Канье с детьми.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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ким кардашьян, шоу-бизнес, канье уэст, зарубежные звезды