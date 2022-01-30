https://sputnik-georgia.ru/20220130/dilara-okazalas-smelee-morgenshterna---stomatolog-263958440.html
Дилара оказалась смелее Моргенштерна - стоматолог
Дилара оказалась смелее Моргенштерна - стоматолог
Женщины обычно выносливее мужчин, что касается физической боли, и Дилара подтвердила это
2022-01-30T07:07+0400
2022-01-30T07:07+0400
2022-01-30T07:07+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Дилара Зинатуллина смелее проявила себе в кресле стоматолога, чем ее супруг рэпер Моргенштерн, рассказал специалист в интервью Sobesednik.ru.По словам Алексея Смирнова, Дилара переносит лечение легче, чем Моргенштерн. У Дилары - "ни грамма страха", в то время как Алишер все же переживал.Стоматолог отметил, что улыбка Дилары и так была красивой, однако требует небольшой коррекции.Сейчас пара живет в Дубае, однако Дилара периодически приезжает в Москву. Алишеру Моргенштерну пришлось уехать из России в ноябре 2021 года, после слов главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который обвинил его в торговле наркотиками в интернете.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес
Дилара оказалась смелее Моргенштерна - стоматолог
Женщины обычно выносливее мужчин, что касается физической боли, и Дилара подтвердила это
ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Дилара Зинатуллина смелее проявила себе в кресле стоматолога, чем ее супруг рэпер Моргенштерн, рассказал специалист в интервью Sobesednik.ru.
По словам Алексея Смирнова, Дилара переносит лечение легче, чем Моргенштерн. У Дилары - "ни грамма страха", в то время как Алишер все же переживал.
"Дилара, в отличие от супруга, переносит все лечение очень спокойно, ни грамма страха в ее глазах. У Алишера, в отличие от супруги, были переживания, что во время операции он будет все чувствовать, несмотря на седацию (медикаментозный сон), но, к счастью, все прошло благополучно. Под седацией были надеты виниры. Алишер не чувствовал боли", — сказал Смирнов.
Стоматолог отметил, что улыбка Дилары и так была красивой, однако требует небольшой коррекции.
Сейчас пара живет в Дубае, однако Дилара периодически приезжает в Москву. Алишеру Моргенштерну пришлось уехать из России в ноябре 2021 года, после слов главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который обвинил его в торговле наркотиками в интернете.
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