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https://sputnik-georgia.ru/20220130/dilara-okazalas-smelee-morgenshterna---stomatolog-263958440.html
Дилара оказалась смелее Моргенштерна - стоматолог
Дилара оказалась смелее Моргенштерна - стоматолог
Женщины обычно выносливее мужчин, что касается физической боли, и Дилара подтвердила это
2022-01-30T07:07+0400
2022-01-30T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
дилара зинатуллина
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Дилара Зинатуллина смелее проявила себе в кресле стоматолога, чем ее супруг рэпер Моргенштерн, рассказал специалист в интервью Sobesednik.ru.По словам Алексея Смирнова, Дилара переносит лечение легче, чем Моргенштерн. У Дилары - "ни грамма страха", в то время как Алишер все же переживал.Стоматолог отметил, что улыбка Дилары и так была красивой, однако требует небольшой коррекции.Сейчас пара живет в Дубае, однако Дилара периодически приезжает в Москву. Алишеру Моргенштерну пришлось уехать из России в ноябре 2021 года, после слов главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который обвинил его в торговле наркотиками в интернете.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес

Дилара оказалась смелее Моргенштерна - стоматолог

07:07 30.01.2022
© Instagram / influesiiДилара Зинатуллина
Дилара Зинатуллина - Sputnik Грузия, 1920, 30.01.2022
© Instagram / influesii
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Натия Кварцхава
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Женщины обычно выносливее мужчин, что касается физической боли, и Дилара подтвердила это
ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Дилара Зинатуллина смелее проявила себе в кресле стоматолога, чем ее супруг рэпер Моргенштерн, рассказал специалист в интервью Sobesednik.ru.
По словам Алексея Смирнова, Дилара переносит лечение легче, чем Моргенштерн. У Дилары - "ни грамма страха", в то время как Алишер все же переживал.

"Дилара, в отличие от супруга, переносит все лечение очень спокойно, ни грамма страха в ее глазах. У Алишера, в отличие от супруги, были переживания, что во время операции он будет все чувствовать, несмотря на седацию (медикаментозный сон), но, к счастью, все прошло благополучно. Под седацией были надеты виниры. Алишер не чувствовал боли", — сказал Смирнов.

Стоматолог отметил, что улыбка Дилары и так была красивой, однако требует небольшой коррекции.
Сейчас пара живет в Дубае, однако Дилара периодически приезжает в Москву. Алишеру Моргенштерну пришлось уехать из России в ноябре 2021 года, после слов главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который обвинил его в торговле наркотиками в интернете.
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