https://sputnik-georgia.ru/20220130/dilara-okazalas-smelee-morgenshterna---stomatolog-263958440.html

Дилара оказалась смелее Моргенштерна - стоматолог

Дилара оказалась смелее Моргенштерна - стоматолог

Женщины обычно выносливее мужчин, что касается физической боли, и Дилара подтвердила это

2022-01-30T07:07+0400

2022-01-30T07:07+0400

2022-01-30T07:07+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Дилара Зинатуллина смелее проявила себе в кресле стоматолога, чем ее супруг рэпер Моргенштерн, рассказал специалист в интервью Sobesednik.ru.По словам Алексея Смирнова, Дилара переносит лечение легче, чем Моргенштерн. У Дилары - "ни грамма страха", в то время как Алишер все же переживал.Стоматолог отметил, что улыбка Дилары и так была красивой, однако требует небольшой коррекции.Сейчас пара живет в Дубае, однако Дилара периодически приезжает в Москву. Алишеру Моргенштерну пришлось уехать из России в ноябре 2021 года, после слов главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который обвинил его в торговле наркотиками в интернете.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес