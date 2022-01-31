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"Нереальная богиня!": лысая Долина нарядилась в платье от дизайнера из Грузии – ФОТО

"Нереальная богиня!": лысая Долина нарядилась в платье от дизайнера из Грузии – ФОТО

Смелый образ и любовь к грузинской моде - Долина вновь шокировала поклонников

2022-01-31T13:37+0400

2022-01-31T13:37+0400

2022-01-31T13:37+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Российская певица Лариса Долина опубликовала кадры с необычной фотосессии, где позирует в платье от грузинского дизайнера Гоги Никабадзе.Долина удивила подписчиков фотосессией в необычном образе. Артистка предстала в кадре лысой, с диадемой на голове, а также в шикарном длинном, элегантном платье от Никабадзе."Друзья, добрый день! Фрагменты прошлой фотосессии. Удивительно, все-таки, как меня видят художники… Листайте и пишите, понравилось ли! Всем чудесных выходных!" – пишет артистка.В комментариях подписчики пишут восторженные комплименты, в том числе и звезды российского шоу-бизнеса. "Нереальная Богиня!!! Гоге, респект", – пишет Нонна Гришаева. "Ооооочень круто!!!" – отзывается Тимур Родригез. "Бомба !!!!!" – лаконично отметила певица Зиверт.Свою первую коллекцию Никабадзе создал в 2000 году. Никабадзе очень популярен среди звезд российского шоу-бизнеса. В его нарядах появлялась и известная актриса Светлана Светличная, а также телеведущие Эвелина Бледанс и Елена Летучая.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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грузинские дизайнеры, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, гога никабадзе, лариса долина, шоу-бизнес, российский шоу-бизнес