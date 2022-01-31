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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220131/nerealnaya-boginya-lysaya-dolina-naryadilas-v-plate-ot-dizaynera-iz-gruzii--foto-264012314.html
"Нереальная богиня!": лысая Долина нарядилась в платье от дизайнера из Грузии – ФОТО
"Нереальная богиня!": лысая Долина нарядилась в платье от дизайнера из Грузии – ФОТО
Смелый образ и любовь к грузинской моде - Долина вновь шокировала поклонников
2022-01-31T13:37+0400
2022-01-31T13:37+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
грузинские дизайнеры
грузинские дизайнеры покоряют мир моды
гога никабадзе
лариса долина
шоу-бизнес
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Российская певица Лариса Долина опубликовала кадры с необычной фотосессии, где позирует в платье от грузинского дизайнера Гоги Никабадзе.Долина удивила подписчиков фотосессией в необычном образе. Артистка предстала в кадре лысой, с диадемой на голове, а также в шикарном длинном, элегантном платье от Никабадзе."Друзья, добрый день! Фрагменты прошлой фотосессии. Удивительно, все-таки, как меня видят художники… Листайте и пишите, понравилось ли! Всем чудесных выходных!" – пишет артистка.В комментариях подписчики пишут восторженные комплименты, в том числе и звезды российского шоу-бизнеса. "Нереальная Богиня!!! Гоге, респект", – пишет Нонна Гришаева. "Ооооочень круто!!!" – отзывается Тимур Родригез. "Бомба !!!!!" – лаконично отметила певица Зиверт.Свою первую коллекцию Никабадзе создал в 2000 году. Никабадзе очень популярен среди звезд российского шоу-бизнеса. В его нарядах появлялась и известная актриса Светлана Светличная, а также телеведущие Эвелина Бледанс и Елена Летучая.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузинские дизайнеры, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, гога никабадзе, лариса долина, шоу-бизнес, российский шоу-бизнес

"Нереальная богиня!": лысая Долина нарядилась в платье от дизайнера из Грузии – ФОТО

13:37 31.01.2022
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - Sputnik Грузия, 1920, 31.01.2022
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
Все материалы
Смелый образ и любовь к грузинской моде – Долина вновь шокировала поклонников
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Российская певица Лариса Долина опубликовала кадры с необычной фотосессии, где позирует в платье от грузинского дизайнера Гоги Никабадзе.
Долина удивила подписчиков фотосессией в необычном образе. Артистка предстала в кадре лысой, с диадемой на голове, а также в шикарном длинном, элегантном платье от Никабадзе.
"Друзья, добрый день! Фрагменты прошлой фотосессии. Удивительно, все-таки, как меня видят художники… Листайте и пишите, понравилось ли! Всем чудесных выходных!" – пишет артистка.
В комментариях подписчики пишут восторженные комплименты, в том числе и звезды российского шоу-бизнеса. "Нереальная Богиня!!! Гоге, респект", – пишет Нонна Гришаева. "Ооооочень круто!!!" – отзывается Тимур Родригез. "Бомба !!!!!" – лаконично отметила певица Зиверт.

Интересно, что Долина – давняя поклонница Гоги Никабадзе. Однажды она даже вышла на подиум показа мод Mercedes-Benz Fashion Week Russia в платье Никабадзе, закрыв его показ.

Свою первую коллекцию Никабадзе создал в 2000 году. Никабадзе очень популярен среди звезд российского шоу-бизнеса. В его нарядах появлялась и известная актриса Светлана Светличная, а также телеведущие Эвелина Бледанс и Елена Летучая.
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