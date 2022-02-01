https://sputnik-georgia.ru/20220201/gryadet-svadba-zendeya-i-tom-kholland-ofitsialno-sekhalis-264059991.html

Грядет свадьба: Зендея и Том Холланд официально съехались

Грядет свадьба: Зендея и Том Холланд официально съехались

Влюбленные звезды нового "Человека-паука" купили особняк и спровоцировали слухи о своей тайной помолвке

2022-02-01T18:29+0400

2022-02-01T18:29+0400

2022-02-01T18:29+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Голливудские актеры Зендея и Том Холланд порадовали поклонников: звездная пара купила особняк и приняла решение жить вместе. Отношения восходящих звезд Голливуда Зендеи и Тома Холланда приковывают внимание публики. И пока поклонники обсуждают их стиль и новые проекты, отношения пары выходят на новый уровень. Об этом рассказали источники из окружения актеров. Зендея и Том Холланд наконец решили съехаться: звезды приобрели совместное жилье в одном из престижных районов Лондона. Именно тут вырос исполнитель роли "Человека-паука". По данным источников Geo News, стоимость дома составляет три миллиона фунтов стерлингов. Жилье располагается возле особняка семьи Холланда, что не может не радовать его родителей. Переезд намечен на лето 2022 года, после ремонта. Неожиданное решение звезд настолько удивило фанатов, что в Сети появились слухи о скорой свадьбе актеров. Некоторые поклонники уверены, что Холланд уже сделал предложение Зендее, но помолвка хранится в тайне.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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шоу-бизнес, зарубежные звезды, зендея, том холланд