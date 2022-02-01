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Грядет свадьба: Зендея и Том Холланд официально съехались
© AP Photo / Jordan StraussТом Холланд и Зендайя
© AP Photo / Jordan Strauss
Влюбленные звезды нового "Человека-паука" купили особняк и спровоцировали слухи о своей тайной помолвке
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Голливудские актеры Зендея и Том Холланд порадовали поклонников: звездная пара купила особняк и приняла решение жить вместе.
Отношения восходящих звезд Голливуда Зендеи и Тома Холланда приковывают внимание публики. И пока поклонники обсуждают их стиль и новые проекты, отношения пары выходят на новый уровень. Об этом рассказали источники из окружения актеров.
© AP Photo / Joel C RyanТом Холланд и Зендайя
Том Холланд и Зендайя
© AP Photo / Joel C Ryan
Зендея и Том Холланд наконец решили съехаться: звезды приобрели совместное жилье в одном из престижных районов Лондона. Именно тут вырос исполнитель роли "Человека-паука".
По данным источников Geo News, стоимость дома составляет три миллиона фунтов стерлингов. Жилье располагается возле особняка семьи Холланда, что не может не радовать его родителей. Переезд намечен на лето 2022 года, после ремонта.
"Они просто на седьмом небе от счастья из-за покупки дома и возможности построить свое собственное гнездышко", - рассказал аноним, а также добавил, что Том решил обеспечить безопасность всех помещений и заказал установку высоких, стальных ворот, которые не позволят зевакам и папарацци следит за ним и его избранницей.
Неожиданное решение звезд настолько удивило фанатов, что в Сети появились слухи о скорой свадьбе актеров. Некоторые поклонники уверены, что Холланд уже сделал предложение Зендее, но помолвка хранится в тайне.
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